Cinsel ilişki sırasında veya sonrasında ağlamak normal mi?

Bu konu ile ilgili yapılan araştırmalar sınırlı olduğu için, bu nedenle kaç kişinin bu deneyimi yaşadığını söylemek zor. Rakamlar şimdilik çok bilinmese de du durumun neden yaşandığına ilişkin tespitlere birlikte göz atalım.
MUTLULUK
Her ağlama kötü bir olayın ardından yaşanmaz. Sevinç gözyaşları ile elbette karşılaşmışsınızdır. Aynı şey seks sırasında da geçerlidir. Belki de hayatınızın en iyi seksini yaptınız ya da uzun zamandır seks yapmadıysanız ve beklediyseniz duygularınız yoğun olabilir. Sizi mutluluğa iten bu durum ağlamanıza da neden olabilir.
ZORAKİ İLİŞKİ SENARYOSU
Cinsel ilişki sırasında gerçekten bulunduğunuz ruh halinin dışında bir role bürünmek zorunda kaldıysanız bu sizi bunaltmış olabilir. Seks öncesi ya da seks sırasında belirlediğiniz senaryoya bağlı kalmaya çalışmak sizdeki gerginliği artırabilir. Zevk almasanız bile alıyormuş gibi davranmak zorunda kalmak sizin gözyaşlarına boğulmanıza neden olabilir.
ORGAZM VE VÜCUDUN TEPKİLERİ
Hayatının en büyük orgazmını mı yaşadın? Ya da hiçbir şey yaşamadın ve bu seni bunalttı.
Yoğun fiziksel cinsel zevk kesinlikle bunaltıcı olabilir ve ağlamanız bu nedenle şaşırtıcı değil.
Ayrıca harika bir seks yapmak için sabırsızlanıyorsanız ve istediğiniz sonucu alamazsanız, sinirlenebilirsiniz ve ağlayacak kadar gergin olabilirsiniz.
HORMONLAR
Bazı araştırmalara göre kadınların yüzde 32 ila yüzde 46’sı cinsel ilişki sonrası üzüntü halini yaşıyor. Ancak başta belirttiğimiz gibi nedenini belirlemek için çok fazla araştırma yapılmamıştır.
Bir başka görüşte cinsellik sırasında meydana gelen ve yoğun duygulara yol açabilecek hormonal değişiklikler ağlamaya neden olabilir.
AĞRI
Seks sırasında açı çekmenin birçok neden vardır. Bu nedenleri iyi tespit ederek bunlardan sizi rahatsız edenleri partnerinizle konuşun ve ona göre çözüm yolları arayın.
KAYGI
Ağlama, strese, korku ve endişeye karşı verilen oldukça doğal bir tepkidir. Kaygılı durumlarda seks yapmaktan vazgeçmek ya da yarım bırakmak dile getirilmesi çekinilen durumlardan olabilir. Bu durum sizde duygu yoğunluğunu artıracağı için ağlamanıza neden olabilir.
UTANÇ VEYA SUÇLULUK
Cinsel ilişki sırasında sizi ağlatan utanç veya suçluluk hissetmenizin birçok nedeni olabilir.
Hayatınızın bir noktasında, birileri size, özellikle belirli dönemlerde, cinselliğin doğal olarak kötü olduğunu söylemiş olabilir. Gereksiz anlarda bu düşüncelerin kafanıza girmesi sizi rahatsız edebilir. Yanlış bir şey yaptığınızı düşünebilirsiniz ve bu da sizi ağlatabilir. Bu tür durumların sizde kalıcı etkilerinin olmaması için uzmandan destek alabilirsiniz.
DUYGU KARIŞIKLIĞI
Seks her zaman harika olmaz. Bazen biriniz veya her ikinizin de kafası karışır ve hayal kırıklığına uğrarsınız. Çözülmemiş sorunlar ve bir ilişkiden kaynaklanan duygusal karışıklıklar cinsel yaşamınızı etki edebilir. İlişkinin nerede olduğu veya diğer kişinin sizin hakkında gerçekte nasıl hissettiği hakkında farklı fikirleriniz olabilir. İşte tüm bunlar sizin ağlamanıza neden olabilir.
DEPRESYON
Kendinizi sık sık ağlayarak buluyorsanız, bu büyük bir sorunun işaretçisi olabilir. Bu bir depresyon durumunun habercisi olabileceği için bir uzman destek almanız gerekebilir.
Ayrıca doğum sonrası dönemlerde cinsel ilişki sonrası yaşanan üzüntü durumu oldukça yüksektir. Bu hormon seviyelerinde yaşanan hızlı dalgalanmalar nedeniyle olabilir.
GEÇMİŞİN İZLERİ VE TRAVMA
Geçmişte cinsel saldırı mağduru iseniz , bazı hareketler veya pozisyonlar acı hatıraları tetikleyebilir.
Bu sizin kendinizi özellikle savunmasız hissetmenize neden olacak ve gözyaşı anlaşılır bir tepki halini alacaktır. Bu sıkça karşılaşılan bir sorun olmuşsa, seksten uzak durmak isteyebilirsiniz. Baş etme becerileri üzerinde çalışmanıza yardımcı olabilecek nitelikli bir terapist ile görüşmeyi düşünün.
AĞLARSANIZ NE YAPMALISINIZ?
Cinsel ilişkiden hemen önce, sırasında veya sonrasında fiziksel ağrı veya rahatsızlık yaşıyorsanız bir doktor ile görüşün. Bu tür ağrıların birçok nedeni olabilir ve bunlar tedavi edilebilir.
Aksi takdirde, ağlamanın nedenlerini düşünün.
İşte şu anda kendinize sormanız gereken bazı sorular:
Cevaplarınız ilişkideki veya yatak odasındaki duygusal sorunlara işaret ediyorsa, işte size denenecek birkaç şey:
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