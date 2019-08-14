Cinsel ilişki sırasında veya sonrasında ağlamak normal mi?

Bu konu ile ilgili yapılan araştırmalar sınırlı olduğu için, bu nedenle kaç kişinin bu deneyimi yaşadığını söylemek zor. Rakamlar şimdilik çok bilinmese de du durumun neden yaşandığına ilişkin tespitlere birlikte göz atalım.

MUTLULUK

Her ağlama kötü bir olayın ardından yaşanmaz. Sevinç gözyaşları ile elbette karşılaşmışsınızdır. Aynı şey seks sırasında da geçerlidir. Belki de hayatınızın en iyi seksini yaptınız ya da uzun zamandır seks yapmadıysanız ve beklediyseniz duygularınız yoğun olabilir. Sizi mutluluğa iten bu durum ağlamanıza da neden olabilir.

ZORAKİ İLİŞKİ SENARYOSU

Cinsel ilişki sırasında gerçekten bulunduğunuz ruh halinin dışında bir role bürünmek zorunda kaldıysanız bu sizi bunaltmış olabilir. Seks öncesi ya da seks sırasında belirlediğiniz senaryoya bağlı kalmaya çalışmak sizdeki gerginliği artırabilir. Zevk almasanız bile alıyormuş gibi davranmak zorunda kalmak sizin gözyaşlarına boğulmanıza neden olabilir.

ORGAZM VE VÜCUDUN TEPKİLERİ

Hayatının en büyük orgazmını mı yaşadın? Ya da hiçbir şey yaşamadın ve bu seni bunalttı.

Yoğun fiziksel cinsel zevk kesinlikle bunaltıcı olabilir ve ağlamanız bu nedenle şaşırtıcı değil.

Ayrıca harika bir seks yapmak için sabırsızlanıyorsanız ve istediğiniz sonucu alamazsanız, sinirlenebilirsiniz ve ağlayacak kadar gergin olabilirsiniz.