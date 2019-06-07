Bu durum aslında cinsel ilişki sonrası yaşanan huzursuzluk (“postcoital dysphoria) veya cinsel ilişkinden sonra üzüntü (postcoital tristesse) olarak tanımlanıyor.

Cinsel ilişki sırasında veya sonrasında ağlıyor musunuz? İşte nedeni

Bu konu ile ilgili yapılan araştırmalar sınırlı olduğu için, bu nedenle kaç kişinin bu deneyimi yaşadığını söylemek zor.

Rakamlar şimdilik çok bilinmese de bu durumun neden yaşandığına ilişkin tespitlere birlikte göz atalım.

MUTLULUK Her ağlama kötü bir olayın ardından yaşanmaz. Sevinç gözyaşları ile elbette karşılaşmışsınızdır. Aynı şey seks sırasında da geçerlidir. Belki de hayatınızın en iyi seksini yaptınız ya da uzun zamandır seks yapmadıysanız ve beklediyseniz duygularınız yoğun olabilir. Sizi mutluluğa iten bu durum ağlamanıza da neden olabilir.

ZORAKİ SEKS SENARYOSU Seks sırasında gerçekten bulunduğunuz ruh halinin dışında bir role bürünmek zorunda kaldıysanız bu sizi bunaltmış olabilir. Seks öncesi ya da seks sırasında belirlediğiniz senaryoya bağlı kalmaya çalışmak sizdeki gerginliği artırabilir. Zevk almasanız bile alıyormuş gibi davranmak zorunda kalmak sizin gözyaşlarına boğulmanıza neden olabilir.

ORGAZM VE VÜCUDUN TEPKİLERİ Hayatının en büyük orgazmını mı yaşadın? Ya da hiçbir şey yaşamadın ve bu seni bunalttı. Yoğun fiziksel cinsel zevk kesinlikle bunaltıcı olabilir ve ağlamanız bu nedenle şaşırtıcı değil. Ayrıca harika bir seks yapmak için sabırsızlanıyorsanız ve istediğiniz sonucu alamazsanız, sinirlenebilirsiniz ve ağlayacak kadar gergin olabilirsiniz.

HORMONLAR Bazı araştırmalara göre kadınların yüzde 32 ila yüzde 46’sı cinsel ilişki sonrası üzüntü halini yaşıyor. Ancak başta belirttiğimiz gibi nedenini belirlemek için çok fazla araştırma yapılmamıştır. Bir başka görüşte cinsellik sırasında meydana gelen ve yoğun duygulara yol açabilecek hormonal değişiklikler ağlamaya neden olabilir.

AĞRI Seks sırasında açı çekmenin birçok neden vardır. Bu nedenleri iyi tespit ederek bunlardan sizi rahatsız edenleri partnerinizle konuşun ve ona göre çözüm yolları arayın.

KAYGI Ağlama, strese, korku ve endişeye karşı verilen oldukça doğal bir tepkidir. Kaygılı durumlarda seks yapmaktan vazgeçmek ya da yarım bırakmak dile getirilmesi çekinilen durumlardan olabilir. Bu durum sizde duygu yoğunluğunu artıracağı için ağlamanıza neden olabilir.

UTANÇ VEYA SUÇLULUK Cinsel ilişki sırasında sizi ağlatan utanç veya suçluluk hissetmenizin birçok nedeni olabilir.