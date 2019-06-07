KADIN

Cinsel ilişki sırasında veya sonrasında ağlıyor musunuz? İşte nedeni

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
AŞK - CİNSELLİK HABERLERİ  | 07.06.2019 07:21 | Son Güncelleme

Partnerinizle seks yaparken ya da seksten sonra ağladıysanız, bunun tamamen normal bir durum olduğunu hatta yalnız olmadığınızı da bilmeniz gerekiyor.

Bu durum aslında cinsel ilişki sonrası yaşanan huzursuzluk (“postcoital dysphoria) veya cinsel ilişkinden sonra üzüntü (postcoital tristesse) olarak tanımlanıyor.

Cinsel ilişki sırasında veya sonrasında ağlıyor musunuz? İşte nedeni

Bu konu ile ilgili yapılan araştırmalar sınırlı olduğu için, bu nedenle kaç kişinin bu deneyimi yaşadığını söylemek zor.
Rakamlar şimdilik çok bilinmese de bu durumun neden yaşandığına ilişkin tespitlere birlikte göz atalım.

MUTLULUK

MUTLULUK
Her ağlama kötü bir olayın ardından yaşanmaz. Sevinç gözyaşları ile elbette karşılaşmışsınızdır. Aynı şey seks sırasında da geçerlidir. Belki de hayatınızın en iyi seksini yaptınız ya da uzun zamandır seks yapmadıysanız ve beklediyseniz duygularınız yoğun olabilir. Sizi mutluluğa iten bu durum ağlamanıza da neden olabilir.

ZORAKİ SEKS SENARYOSU

ZORAKİ SEKS SENARYOSU
Seks sırasında gerçekten bulunduğunuz ruh halinin dışında bir role bürünmek zorunda kaldıysanız bu sizi bunaltmış olabilir. Seks öncesi ya da seks sırasında belirlediğiniz senaryoya bağlı kalmaya çalışmak sizdeki gerginliği artırabilir. Zevk almasanız bile alıyormuş gibi davranmak zorunda kalmak sizin gözyaşlarına boğulmanıza neden olabilir.

ORGAZM VE VÜCUDUN TEPKİLERİ

ORGAZM VE VÜCUDUN TEPKİLERİ
Hayatının en büyük orgazmını mı yaşadın? Ya da hiçbir şey yaşamadın ve bu seni bunalttı. Yoğun fiziksel cinsel zevk kesinlikle bunaltıcı olabilir ve ağlamanız bu nedenle şaşırtıcı değil. Ayrıca harika bir seks yapmak için sabırsızlanıyorsanız ve istediğiniz sonucu alamazsanız, sinirlenebilirsiniz ve ağlayacak kadar gergin olabilirsiniz.

HORMONLAR

HORMONLAR
Bazı araştırmalara göre kadınların yüzde 32 ila yüzde 46’sı cinsel ilişki sonrası üzüntü halini yaşıyor. Ancak başta belirttiğimiz gibi nedenini belirlemek için çok fazla araştırma yapılmamıştır. Bir başka görüşte cinsellik sırasında meydana gelen ve yoğun duygulara yol açabilecek hormonal değişiklikler ağlamaya neden olabilir.

AĞRI

AĞRI
Seks sırasında açı çekmenin birçok neden vardır. Bu nedenleri iyi tespit ederek bunlardan sizi rahatsız edenleri partnerinizle konuşun ve ona göre çözüm yolları arayın.

KAYGI

KAYGI
Ağlama, strese, korku ve endişeye karşı verilen oldukça doğal bir tepkidir. Kaygılı durumlarda seks yapmaktan vazgeçmek ya da yarım bırakmak dile getirilmesi çekinilen durumlardan olabilir. Bu durum sizde duygu yoğunluğunu artıracağı için ağlamanıza neden olabilir.

UTANÇ VEYA SUÇLULUK

UTANÇ VEYA SUÇLULUK
Cinsel ilişki sırasında sizi ağlatan utanç veya suçluluk hissetmenizin birçok nedeni olabilir.
Hayatınızın bir noktasında, birileri size, özellikle belirli dönemlerde, cinselliğin doğal olarak kötü olduğunu söylemiş olabilir. Gereksiz anlarda bu düşüncelerin kafanıza girmesi sizi rahatsız edebilir.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cinsel ilişki sonrası ağlamak cinsel ilişki sonrası mutsuzluk

En Çok Okunan Haberler

Son hali yine olay oldu! Ne yaptın Ceylan?

Son hali yine olay oldu! Ne yaptın Ceylan?

Ünlü basketbolcuyla aşk yaşıyor!

Ünlü basketbolcuyla aşk yaşıyor!

Bitti! Hemen paylaşım yaptı

Bitti! Hemen paylaşım yaptı

Makyajsız hali olay olunca bakın nasıl isyan etti

Makyajsız hali olay olunca bakın nasıl isyan etti

Bikinili paylaşımı sosyal medyayı salladı

Bikinili paylaşımı sosyal medyayı salladı

Güzel haber geldi! Teyze oluyor

Güzel haber geldi! Teyze oluyor

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Çok mastürbasyondan nasıl kurtulurum?

Çok mastürbasyondan nasıl kurtulurum?

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Erkeklerin yüzde 70'inde bu problem var!

Erkeklerin yüzde 70'inde bu problem var!

Oral seks hastalıklara davetiye çıkarıyor!

Oral seks hastalıklara davetiye çıkarıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cinsel ilişkiye girmek egzersiz yerine geçer mi?

Cinsel ilişkiye girmek egzersiz yerine geçer mi?

Kadın orgazmının sırları çözülüyor mu?

Kadın orgazmının sırları çözülüyor mu?

Porno izlemek kadınları nasıl etkiliyor?

Porno izlemek kadınları nasıl etkiliyor?

Araştırmacılar yanıtladı: Cinsel ilişki uyku kalitesini arttırıyor mu?

Cinsel ilişki uyku kalitesini arttırıyor mu?

Bilim insanlarına göre, tartışan çiftler birbirlerine daha çok bağlı oluyor

Bilime göre tutkuyu ortaya çıkaran şey...

Kadınlar erkeklerden ne bekler?

Kadınlar erkeklerden ne bekler?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.