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Cinsel ilişki süresi ne kadar olmalı?

Op. Dr. Berk Karataş Op. Dr. Berk Karataş
AŞK - CİNSELLİK HABERLERİ  | 16.11.2018 09:58 | Son Güncelleme

Mutlu bir birlikteliğiniz var ancak cinsel ilişki konusunda aklınızda birçok soru bulunuyor. Sağlıklı bir cinsel ilişki süreye tabii midir? Varsa bunun dışına çıktığımızda tedavi edilmeli mi?

Cinsel ilişki süresi ne kadar olmalı?

Üroloji Uzmanı Op. Dr. Berk Karataş, doğru bir cinsel ilişki süresinin tıp dünyasında ne anlama geldiğini aşama aşama açıkladı.

İlk olarak bilinmesi gerekenin burada iki tane parametrenin var olduğu. Bunlardan birincisi, tıbbın beklentisi. İkincisi ise normal olanı. Peki nedir bu normal? Sağlıklı bir cinsel ilişki süresi tabii ki çiftlere bağlıdır ancak bilimsel anlamda ifade etmek gerekirse, cinsel uyarının ardından haz dönemi, boşalma ve cinsel ilişkinin sona erdiği an olarak sınıflandırmak mümkün.

Penisin vajina içindeki süresi ve kişileri haz alıp orgazm olma süresi dünya ortalaması ve bilimsel çalışmalardaki 5 ila 6 dakikadır. Peki ön sevişme süresi nedir? Yine tıbbi olarak beklentimiz yaklaşık 15 dakikadır.

CİNSEL İLİŞKİDE BEKLENTİ SÜRESİ NE KADAR?

Burada öpüşme, dokunuşlar, belki masaj, oral seks gibi çiftlerin birbiriyle uyumlarına ve karşılıklı istek ve beklentilerine göre birçok şey yapılabilir. Buradaki süre de boşalmanın ardından 1-2 dakikalık zaman dilimini kapsar. Toparlarsak cinsel bir ilişkiden beklenti ortalama 20 dakikadır.

TEDAVİSİ VAR MI?

Tabii yazının başında da söylediğimiz gibi biz daha çok tıbbi ifade ve beklentilerinden bahsediyoruz. Siz bir saat olarak belirleyip bundan mutluysanız herhangi bir sorun olmaz elbette. 15 dakika gibi bir süre de normaldir. Yani anlatmaya çalıştığımız teknik anlamda normal bir süre yoktur. Bu konuda sizden herhangi bir sınırlama talep etmiyoruz.

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MUTLUYSANIZ SORUN YOK

Bahsetmiş olduğumuz ortalama sürelerin dışına çıkmak da anormal bir durum değil kesinlikle. Peki bunun tedavi aşaması nasıl oluyor? O konuya da şu şekilde karar veriyoruz. Herhangi bir çift, üç buçuk saat sevişip, iki saat penis vajina ilişkisi yapıyorsa bu tedavilik bir durum değildir. Mutluysanız sorun yok.

Ancak iki dakika ön sevişme, 30 saniye normal sevişme şeklinde olan ilişki biçimleri için mutlaka tedavi edilmeleri konusunda uyarıyoruz. Dediğimiz gibi tıp dünyasında ve çeşitli bilimsel çalışmalarda bu süre ortalama 20 dakika kadardır.

Üroloji Uzmanı
Op. Dr. Berk Karataş

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cinsel ilişki süresi cinsellik

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