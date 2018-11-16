Cinsel ilişki süresi ne kadar olmalı?

Üroloji Uzmanı Op. Dr. Berk Karataş, doğru bir cinsel ilişki süresinin tıp dünyasında ne anlama geldiğini aşama aşama açıkladı.

İlk olarak bilinmesi gerekenin burada iki tane parametrenin var olduğu. Bunlardan birincisi, tıbbın beklentisi. İkincisi ise normal olanı. Peki nedir bu normal? Sağlıklı bir cinsel ilişki süresi tabii ki çiftlere bağlıdır ancak bilimsel anlamda ifade etmek gerekirse, cinsel uyarının ardından haz dönemi, boşalma ve cinsel ilişkinin sona erdiği an olarak sınıflandırmak mümkün.

Penisin vajina içindeki süresi ve kişileri haz alıp orgazm olma süresi dünya ortalaması ve bilimsel çalışmalardaki 5 ila 6 dakikadır. Peki ön sevişme süresi nedir? Yine tıbbi olarak beklentimiz yaklaşık 15 dakikadır.

CİNSEL İLİŞKİDE BEKLENTİ SÜRESİ NE KADAR?

Burada öpüşme, dokunuşlar, belki masaj, oral seks gibi çiftlerin birbiriyle uyumlarına ve karşılıklı istek ve beklentilerine göre birçok şey yapılabilir. Buradaki süre de boşalmanın ardından 1-2 dakikalık zaman dilimini kapsar. Toparlarsak cinsel bir ilişkiden beklenti ortalama 20 dakikadır.