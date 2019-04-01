KADIN

Cinsel ilişkide çürütülmüş 9 efsane!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
AŞK - CİNSELLİK HABERLERİ  | 01.04.2019 11:56 | Son Güncelleme

Burun boyutu, aldatma, ananas suyu... Cinselliğe dair efsanelerin arkasında ne var? Aşk, şehvet ve seks hakkındaki en büyük mitler analiz edildi.

Seks hakkında yanlış bilinen mitler!

Cinsellik hakkındaki büyük efsanelerin arkasında ne var?

BOYUTUNA BAĞLIDIR

BOYUTUNA BAĞLIDIR
Yapılan araştırmalara göre ortalama penis büyüklüğü 14.48 cm. Ancak kadınların ilgilendiği bu değil çünkü cinsel çekiciliği koku gibi diğer faktörler belirliyor.

G NOKTASI VAR/YOK

G NOKTASI VAR/YOK
Vajina girişinden yaklaşık 5 cm uzakta ve pubik kemiğin hemen arkasındaki bölge (G noktası) birçok efsaneye neden oldu. G noktasının var olup olmadığı hala tartışmalı. Kadınların orgazm olması erkeklere oranla daha komplike bir süreçtir. Çünkü, kadınların 4’te 3’ü klitoris uyarısı yaşamadan orgazma ulaşamaz. Bu yüzden kadınların birçoğu orgazma ancak ek cinsel aktivitelerle ulaşır. Yine de orgazm olmanın “doğru” kabul edilecek tam bir yolu yoktur. Partnerinizi tanımak ve ne hissettiğini bilmek her zaman size rehberlik edecek en iyi yoldur.

PENİS BOYU İLE BURUN BÜYÜKLÜĞÜ ARASINDAKİ BAĞLANTI

PENİS BOYU İLE BURUN BÜYÜKLÜĞÜ ARASINDAKİ BAĞLANTI
Penis boyutuyla kişinin diğer organlarının boyları ve boyutları arasında, örneğin kişinin burun büyüklüğüyle ve penis boyu arasında bir ilişki yoktur. Bu anlamda bakıldığında ayak, el, kol büyüklüğüyle penis boyutu arasında bir ilişki söz konusu olamaz. Uzmanlar bu efsaneyi saçmalık olarak tanımlıyorlar.

KADINLAR ORGAZM TAKLİDİ YAPIYOR

KADINLAR ORGAZM TAKLİDİ YAPIYOR
Yapılan araştırmalara göre sadece kadınların değil erkeklerin de orgazm olmadığı saptanmış. Yapılan ankete göre erkeklerin yüzde 16'sı daha önce hiç orgazm olmadıklarını söylüyor.

SARIŞIN KADINLARIN CİNSEL YAŞAMI DAHA İYİ

SARIŞIN KADINLARIN CİNSEL YAŞAMI DAHA İYİ
Bilim adamı Dr Werner Habermehl, en çok cinsel ilişki yaşayan tarafın kızıl saçlı kadınların olduğunu söylüyor.

REGL DÖNEMİ BOYUNCA HAMİLE KALINAMAZ

REGL DÖNEMİ BOYUNCA HAMİLE KALINAMAZ
Bu pek mümkün değil ama imkansız da değil. Regl döneminin sonlarına doğru hamile kalma şansı daha yüksektir.

İÇECEKLER SPERMİN TADINI DEĞİŞTİRİR

İÇECEKLER SPERMİN TADINI DEĞİŞTİRİR
Ananas suyundaki şeker spermin tadını değiştiriyor. Ancak birkaç litre içildiği takdirde bu değişim gerçekleşiyor.

ERKEKLER GENELLİKLE ALDATMAYA MEYİLLİDİR

ERKEKLER GENELLİKLE ALDATMAYA MEYİLLİDİR
ABD'de yapılan bir çalışmaya göre bu doğru değil. Hatta kadınların daha fazla aldatmaya eğilimli olduğu saptanmış.

AFRİKALI ERKEKLERİN DAHA BÜYÜK PENİSİ VAR

AFRİKALI ERKEKLERİN DAHA BÜYÜK PENİSİ VAR
Büyüklüğün farklı etnik gruplar arasında değiştiği doğrudur. Ancak, Dünya Sağlık Örgütü çalışmasına göre, Afrikalı erkekler aslında büyük penise sahip ancak Avrupalılar çok gerisinde değil.
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