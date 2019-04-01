Cinsel ilişkide çürütülmüş 9 efsane!

Seks hakkında yanlış bilinen mitler!

Cinsellik hakkındaki büyük efsanelerin arkasında ne var?

BOYUTUNA BAĞLIDIR Yapılan araştırmalara göre ortalama penis büyüklüğü 14.48 cm. Ancak kadınların ilgilendiği bu değil çünkü cinsel çekiciliği koku gibi diğer faktörler belirliyor.

G NOKTASI VAR/YOK Vajina girişinden yaklaşık 5 cm uzakta ve pubik kemiğin hemen arkasındaki bölge (G noktası) birçok efsaneye neden oldu. G noktasının var olup olmadığı hala tartışmalı. Kadınların orgazm olması erkeklere oranla daha komplike bir süreçtir. Çünkü, kadınların 4’te 3’ü klitoris uyarısı yaşamadan orgazma ulaşamaz. Bu yüzden kadınların birçoğu orgazma ancak ek cinsel aktivitelerle ulaşır. Yine de orgazm olmanın “doğru” kabul edilecek tam bir yolu yoktur. Partnerinizi tanımak ve ne hissettiğini bilmek her zaman size rehberlik edecek en iyi yoldur.

PENİS BOYU İLE BURUN BÜYÜKLÜĞÜ ARASINDAKİ BAĞLANTI Penis boyutuyla kişinin diğer organlarının boyları ve boyutları arasında, örneğin kişinin burun büyüklüğüyle ve penis boyu arasında bir ilişki yoktur. Bu anlamda bakıldığında ayak, el, kol büyüklüğüyle penis boyutu arasında bir ilişki söz konusu olamaz. Uzmanlar bu efsaneyi saçmalık olarak tanımlıyorlar.

KADINLAR ORGAZM TAKLİDİ YAPIYOR Yapılan araştırmalara göre sadece kadınların değil erkeklerin de orgazm olmadığı saptanmış. Yapılan ankete göre erkeklerin yüzde 16'sı daha önce hiç orgazm olmadıklarını söylüyor.

SARIŞIN KADINLARIN CİNSEL YAŞAMI DAHA İYİ Bilim adamı Dr Werner Habermehl, en çok cinsel ilişki yaşayan tarafın kızıl saçlı kadınların olduğunu söylüyor.

REGL DÖNEMİ BOYUNCA HAMİLE KALINAMAZ Bu pek mümkün değil ama imkansız da değil. Regl döneminin sonlarına doğru hamile kalma şansı daha yüksektir.

İÇECEKLER SPERMİN TADINI DEĞİŞTİRİR Ananas suyundaki şeker spermin tadını değiştiriyor. Ancak birkaç litre içildiği takdirde bu değişim gerçekleşiyor.

ERKEKLER GENELLİKLE ALDATMAYA MEYİLLİDİR ABD'de yapılan bir çalışmaya göre bu doğru değil. Hatta kadınların daha fazla aldatmaya eğilimli olduğu saptanmış.