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Cinsel ilişkinin bu faydalarına çok şaşıracaksınız! Koronavirüsten bile koruyor...

Göksi Beköz Göksi Beköz
AŞK - CİNSELLİK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Cinsellik yaşamın büyük bir parçası. Birçok kişinin konuşmaktan çekindiği bir konu olsa da cinsel yaşam hayatımızda büyük bir öneme sahip. Çiftler arasındaki duygusal bağı güçlendiren en temel ihtiyaçlardan biri olan cinselliğin aslında bedensel anlamda, zevk dışında etkileri de var. İşte düzenli cinsel yaşamın sağlık üzerindeki olumlu etkileri...

Cinsel ilişkinin bu faydalarına çok şaşıracaksınız! Koronavirüsten bile koruyor...

Cinselliğin sağlıklı yaşamın önemli bir bileşeni olduğu bilinen bir gerçek. Ama bu yalnızca bedensel zevkle veya üreme dürtüsüyle alakalı bir durum değil. Aktif cinsel yaşam kişilerin genel sağlık sistemini de olumlu etkiliyor. Yani eşinizle düzenli olarak yaşadığınız cinsel ilişki hem sizi birbirinize yakınlaştırıyor hem de bedenin daha sağlıklı olmasını sağlıyor.

KALP VE DAMAR SAĞLIĞINI KORUR

İlişki sırasında pompalanan kan damarların genişlemesini sağlar. Genişleyen damarlar da başta kalp olmak üzere vücudun birçok organına bol miktarda oksijen taşır. Böylece kalp beslenir ve kalp damar sağlığı da korunmuş olur.

Uzmanlar, özellikle erkeklerde, haftada 2-3 kere cinsel ilişkiye girmenin kalp krizi riskini çok ciddi oranda düşürdüğünü söylüyorlar.

SPORUN BÖYLESİ

Sağlıklı bir yaşam için düzenli olarak spor yapmak şart. Eğer siz de spor yapmaya üşenenlerdenseniz bu eksiği düzenli cinsel ilişki ile kapatabilirsiniz.

İlişki sırasında ciddi oranda kalori yakılıyor. Vücut ısısı artıyor ve nabız hızlanıyor. Bu da günlük ihtiyacınız olan spor aktivitesini karşılıyor.
Elbette ilişki tam olarak sporun yerini tutmayabilir ama faydası olduğu da bir gerçek. Yani düzenli bir cinsel yaşamla her zaman formda kalabilir ve fazla kilo derdine son verebilirsiniz.

STRES SEVİYESİNİ AZALTIR

Cinsel yaşam hem duygusal hem de fiziksel anlamda mutluluk verdiği için vücudun stres seviyesini düşürüyor. Stresin tüm hastalıkların temelindeki sinsi etmen olduğunu düşünürsek cinsellik sizi çok daha sağlıklı bir hale getiriyor diyebiliriz.

İlişki sırasında sinir ve endokrin sistemi bir araya gelerek çok çeşitli hormonlar salgılıyor. İşte bu hormonlar vücutta mutluluk etkisi yaratıyor ve bedeni rahatlatarak stresi uzaklaştırıyor.

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR

İlişki sırasında salgılanan hormonlar bağışıklık sistemini de güçlendiriyor. Yani son zamanlardaki pandemi süreci boyunca sürekli gündeme gelen güçlü bağışıklığa düzenli cinsel yaşam ile kavuşmak mümkün.

Cinsellik stres seviyesini azaltarak da bağışıklığa destek oluyor. Çünkü aşırı stres bağışıklık sistemini bastırarak vücudu hastalanmaya yatkın hale getiriyor. Siz stresi bedenden uzaklaştırdığınızda da hastalıkların sizi bulma ihtimali azalıyor diyebiliriz.

AĞRI KESİCİ NİYETİNE

İlişki esnasında salgılanan hormonlardan biri de endorfin. Bu hormonun bedende ağrı kesici etkisi olduğu biliniyor.

Yani cinsel ilişki sırasında vücutta yaşanan kimyasal değişimler ağrı hissini azaltıyor.

Ayrıca uzun vadede düzenli cinsel ilişki kadın sağlığının önemli bir noktası olan adet ağrılarına da çözüm oluyor

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