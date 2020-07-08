Cinsel ilişkinin bu faydalarına çok şaşıracaksınız! Koronavirüsten bile koruyor...

Cinselliğin sağlıklı yaşamın önemli bir bileşeni olduğu bilinen bir gerçek. Ama bu yalnızca bedensel zevkle veya üreme dürtüsüyle alakalı bir durum değil. Aktif cinsel yaşam kişilerin genel sağlık sistemini de olumlu etkiliyor. Yani eşinizle düzenli olarak yaşadığınız cinsel ilişki hem sizi birbirinize yakınlaştırıyor hem de bedenin daha sağlıklı olmasını sağlıyor.

KALP VE DAMAR SAĞLIĞINI KORUR

İlişki sırasında pompalanan kan damarların genişlemesini sağlar. Genişleyen damarlar da başta kalp olmak üzere vücudun birçok organına bol miktarda oksijen taşır. Böylece kalp beslenir ve kalp damar sağlığı da korunmuş olur.

Uzmanlar, özellikle erkeklerde, haftada 2-3 kere cinsel ilişkiye girmenin kalp krizi riskini çok ciddi oranda düşürdüğünü söylüyorlar.

SPORUN BÖYLESİ

Sağlıklı bir yaşam için düzenli olarak spor yapmak şart. Eğer siz de spor yapmaya üşenenlerdenseniz bu eksiği düzenli cinsel ilişki ile kapatabilirsiniz.

İlişki sırasında ciddi oranda kalori yakılıyor. Vücut ısısı artıyor ve nabız hızlanıyor. Bu da günlük ihtiyacınız olan spor aktivitesini karşılıyor.

Elbette ilişki tam olarak sporun yerini tutmayabilir ama faydası olduğu da bir gerçek. Yani düzenli bir cinsel yaşamla her zaman formda kalabilir ve fazla kilo derdine son verebilirsiniz.