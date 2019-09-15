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Cinsel ilişkinin saati mi olur demeyin! Doğurganlık bakın hangi saatte artıyor

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
AŞK - CİNSELLİK HABERLERİ  | 15.09.2019 07:46 | Son Güncelleme

Günün farklı zamanlarında cinsel ilişkiye girmenin sağlık için faydalı olduğu söyleniyor. Daha çok gece tercih edilen cinsel ilişki bakın günün farklı saatlerinde nasıl etkiler bırakıyor?

Geçtiğimiz aylarda Anglia Ruskin Üniversitesi'nde yapılan bir anket çalışmasında insanların 50 yaşından sonra cinsel ilişkiye girmelerinde azalma olduğu tespit edilmiş bununla birlikte de sağlık sorunları görülmeye başlandığı açıklanmıştı.

DOĞURGANLIK HANGİ SAATTE ARTIYOR?

Uzmanlar bunun üzerine günün belli saatlerinde cinsel ilişkiye girmenin sağlık yararlarını açıkladı. Örneğin sabah saat 06:00'da ilişkiye girmek doğurganlığı artırken, 08:30'da girilen cinsel ilişki bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

SAĞLIĞA FAYDA SAĞLIYOR

Cinsel ilişkiye girmenin saati olur mu demeyin. Bu maddelere bir göz atın. İşte günün belli saatlerinde girilen cinsel ilişkinin sağlığa etkileri.

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