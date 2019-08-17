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Cinsel ilişkiyi bırakmak bakın nelere neden oluyor?

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
AŞK - CİNSELLİK HABERLERİ  | 17.08.2019 09:04 | Son Güncelleme

İnsanın sağlığına düzenli cinsel ilişki kadar katkıda bulunan çok az şey vardır! Düzenli bir cinsel hayatın önemi sürekli küçümsenir ancak bu yazıyı okuduktan sonra cinsel hayatınıza çeki düzen vermek isteyeceksiniz.

Düzenli bir seks hayatına sahip olmayan insanların bağışıklık sistemleri daha zayıftır. Bu sebeple günlük hayatta maruz kalınan mikroplar ve bakteriler vücutta daha hızlı yayılır. Bunun sonucu olarak grip gibi hastalıklara yakalanma ihtimali artar. Düzenli ilişki yaşayarak, bitki çaylarını ait oldukları yerde, yani torbalarında bırakabilirsiniz.

STRES SEVİYENİZ YÜKSELİR

Cinsel ilişki stres seviyesini azaltmanın en harika yoludur, desek abartmış olmayız. Düzenli ilişki sayesinde salgılanan hormonlarla stres seviyeniz önemli ölçüde düşer. Düzenli bir cinsel hayat yüzünüze kocaman bir gülücük konduracak!

RÜYALARINIZ BİLE DEĞİŞİR

Cinsel hayattaki sorunların ilk açığa çıktığı yer rüyalardır. Partnerinizle yaşadığınız sorunlar aç kalan cinsel güdülerinizin bir anda rüyalarda ortaya çıkmasına sebep olabilir. Yer yer tuhaf ve rahatsız edici bir hal alan bu rüyalardan kurtulmanın en kolay yolu cinsel hayatınızdaki pürüzleri gidermekten geçiyor.

ZAMANLA CİNSEL İSTEĞİNİZİ KAYBEDERSİNİZ

Cinsel hayattan uzak kalmanın bir sonucu olarak, vücut cinsel ilişki için gereken hormonları daha az salgılamaya başlar. Bu da, zamanla azalan cinsel istekliliğin sebebidir.

PARTNERİNİZDEN SOĞURSUNUZ

Çiftlerin birlikte geçirdikleri zamanın azalması aradaki cinsel çekimin de zamanla kaybolmasına neden olur. Eğer cinsel hayatınız eski temposunu kaybederse, öyle ya da böyle üçüncü şahıslar daha ilgi çekici ve cazip gelmeye başlayacaktır.

ÖZ SAYGINIZI KAYBEDERSİNİZ

Bir insanın kendisini uzun süre değerli hissetmezse eninde sonunda öz saygısının zarar görmesi kaçınılmazdır. Yapılan çalışmalar da, seks hayatında sorun olan veya seks hayatına sahip olmayan insanların psikolojik olarak daha kırılgan olduklarını göstermiştir. Düzenli ilişkinin en iyi antidepresan olabileceğini aklınızdan çıkarmayın.

KANSERE YAKALANMA İHTİMALİ ARTAR

Erkekler için cinsel ilişkiden uzun süre uzak kalmak prostat kanseri gibi ciddi sorunlara neden olabilir. Bu yüzden erkeklerin düzenli olarak “sistemi yenilemeleri” hayati önem arz ediyor. Düzenli seks, prostat kanserine yakalanma ihtimalini önemli ölçüde azaltıyor.


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cinsel ilişkiden uzak kalmak cinsel ilişki

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