Cinsel ilişkiyi bırakmak bakın nelere neden oluyor?

Düzenli bir seks hayatına sahip olmayan insanların bağışıklık sistemleri daha zayıftır. Bu sebeple günlük hayatta maruz kalınan mikroplar ve bakteriler vücutta daha hızlı yayılır. Bunun sonucu olarak grip gibi hastalıklara yakalanma ihtimali artar. Düzenli ilişki yaşayarak, bitki çaylarını ait oldukları yerde, yani torbalarında bırakabilirsiniz.
STRES SEVİYENİZ YÜKSELİR
Cinsel ilişki stres seviyesini azaltmanın en harika yoludur, desek abartmış olmayız. Düzenli ilişki sayesinde salgılanan hormonlarla stres seviyeniz önemli ölçüde düşer. Düzenli bir cinsel hayat yüzünüze kocaman bir gülücük konduracak!
RÜYALARINIZ BİLE DEĞİŞİR
Cinsel hayattaki sorunların ilk açığa çıktığı yer rüyalardır. Partnerinizle yaşadığınız sorunlar aç kalan cinsel güdülerinizin bir anda rüyalarda ortaya çıkmasına sebep olabilir. Yer yer tuhaf ve rahatsız edici bir hal alan bu rüyalardan kurtulmanın en kolay yolu cinsel hayatınızdaki pürüzleri gidermekten geçiyor.
ZAMANLA CİNSEL İSTEĞİNİZİ KAYBEDERSİNİZ
Cinsel hayattan uzak kalmanın bir sonucu olarak, vücut cinsel ilişki için gereken hormonları daha az salgılamaya başlar. Bu da, zamanla azalan cinsel istekliliğin sebebidir.
PARTNERİNİZDEN SOĞURSUNUZ
Çiftlerin birlikte geçirdikleri zamanın azalması aradaki cinsel çekimin de zamanla kaybolmasına neden olur. Eğer cinsel hayatınız eski temposunu kaybederse, öyle ya da böyle üçüncü şahıslar daha ilgi çekici ve cazip gelmeye başlayacaktır.
ÖZ SAYGINIZI KAYBEDERSİNİZ
Bir insanın kendisini uzun süre değerli hissetmezse eninde sonunda öz saygısının zarar görmesi kaçınılmazdır. Yapılan çalışmalar da, seks hayatında sorun olan veya seks hayatına sahip olmayan insanların psikolojik olarak daha kırılgan olduklarını göstermiştir. Düzenli ilişkinin en iyi antidepresan olabileceğini aklınızdan çıkarmayın.
KANSERE YAKALANMA İHTİMALİ ARTAR
Erkekler için cinsel ilişkiden uzun süre uzak kalmak prostat kanseri gibi ciddi sorunlara neden olabilir. Bu yüzden erkeklerin düzenli olarak “sistemi yenilemeleri” hayati önem arz ediyor. Düzenli seks, prostat kanserine yakalanma ihtimalini önemli ölçüde azaltıyor.
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