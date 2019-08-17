Cinsel ilişkiyi bırakmak bakın nelere neden oluyor?

Düzenli bir seks hayatına sahip olmayan insanların bağışıklık sistemleri daha zayıftır. Bu sebeple günlük hayatta maruz kalınan mikroplar ve bakteriler vücutta daha hızlı yayılır. Bunun sonucu olarak grip gibi hastalıklara yakalanma ihtimali artar. Düzenli ilişki yaşayarak, bitki çaylarını ait oldukları yerde, yani torbalarında bırakabilirsiniz.

STRES SEVİYENİZ YÜKSELİR

Cinsel ilişki stres seviyesini azaltmanın en harika yoludur, desek abartmış olmayız. Düzenli ilişki sayesinde salgılanan hormonlarla stres seviyeniz önemli ölçüde düşer. Düzenli bir cinsel hayat yüzünüze kocaman bir gülücük konduracak!

RÜYALARINIZ BİLE DEĞİŞİR

Cinsel hayattaki sorunların ilk açığa çıktığı yer rüyalardır. Partnerinizle yaşadığınız sorunlar aç kalan cinsel güdülerinizin bir anda rüyalarda ortaya çıkmasına sebep olabilir. Yer yer tuhaf ve rahatsız edici bir hal alan bu rüyalardan kurtulmanın en kolay yolu cinsel hayatınızdaki pürüzleri gidermekten geçiyor.

ZAMANLA CİNSEL İSTEĞİNİZİ KAYBEDERSİNİZ

Cinsel hayattan uzak kalmanın bir sonucu olarak, vücut cinsel ilişki için gereken hormonları daha az salgılamaya başlar. Bu da, zamanla azalan cinsel istekliliğin sebebidir.