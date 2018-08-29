Cinsel istismardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Muş'un Bulanık ilçesinde cinsel istismar suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, yakalandı.
Alınan bilgiye göre, ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Kırgöze köyüne operasyon düzenledi.
Operasyonda, küçük çocuğa cinsel istismar suçundan hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan F.T. gözaltına alındı.
F.T'nin üzerinde ruhsatsız uzun namlulu silah ile tabanca ele geçirildi.
Jandarmadaki ifadesinin ardından adli makamlara sevk edilen F.T, cezaevine gönderildi.
İstanbul'da kaza! Trafik felç oldu
Adil Öksüz'ü serbest bırakan hakim Çetin Sönmez'in cezası belli oldu
Ameliyatla burnunu ve kulaklarını aldırdı! Gerekçesi çok ilginç
Kahramanmaraş'ta lise öğrencisi Yiğit Can Yılmaz Apple'ın yeni bir güvenlik açığını buldu
İngiliz kadın İzmir'deki kalça ameliyatında öldü
Kemal Kılıçdaroğlu: Erdoğan ispat etsin siyaseti bırakırım!
Kalçasından çıkanlar şoke etti! Bu kadarını kimse beklemiyordu
Erzurum'da kan donduran olay! Duyanlar şok geçirdi, katili ayıymış
Çok kritik uyarı: Dünya yol ayrımında!
Okuyucu Yorumları 0 yorum