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Cinsel istismardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 15:15 | Son Güncelleme

Cinsel istismardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Muş'un Bulanık ilçesinde cinsel istismar suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, yakalandı.

Alınan bilgiye göre, ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Kırgöze köyüne operasyon düzenledi.

Operasyonda, küçük çocuğa cinsel istismar suçundan hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan F.T. gözaltına alındı.

F.T'nin üzerinde ruhsatsız uzun namlulu silah ile tabanca ele geçirildi.

Jandarmadaki ifadesinin ardından adli makamlara sevk edilen F.T, cezaevine gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bulanık cinsel istismar muş

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