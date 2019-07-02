KADIN

Cinsel organlara yönelik estetik operasyonlar artıyor! Vajinayla ilgili olarak en sık G noktası soruluyor

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 02.07.2019 11:27 | Son Güncelleme

Türkiye'de en çok uygulanan estetik ameliyatlar sıralamasında burun ameliyatları birinci sırada yer alsa da son yıllarda kadın ve erkeklerde cinsel organlara yönelik estetik operasyonlar da çok fazla uygulanmaya başladı.

Cinsel organlara yönelik estetik operasyonlar artıyor! Vajinayla ilgili olarak en sık G noktası soruluyor

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Oygar Aytekin genital estetikte amacın mevcut şekil bozukluklarını düzeltmek ve kişiyi estetik bir genital yapıya kavuşturmak olduğunu belirtti ve şunları söyledi:

“Labioplasti (minör) adıyla neredeyse herkesin ismen tanıdığı uygulama ile vajinadaki iç dudaklardan birinin veya ikisinin birden büyümüş olması durumunun düzeltilmesidir. Bu durum kıyafette belirgin olması ya da çeşitli durumlarda ya da cinsel ilişki sırasında kişinin acı duymasına neden olabilir. İç ya da dış dudakların büyük olması durumunda farklı tedavi seçenekleri var. Liposuction uygulaması bu bölgeyi estetik açıdan daha kusurlu bir hale getirebilecekken dolgu işlemleri daha doğru olabilir.”

‘DOĞUMDAN SONRA VAJİNA DARALTMA OPERASYONU TERCİH EDİLİYOR’

Vajina estetiğinde sıklıkla vajina daraltma ve G noktası büyütme estetiklerinin tercih edildiğini belirten Dr. Aytekin, “Özellikle doğumdan sonra kaslarından gevşemesinden kaynaklı vajina daraltma tercih edilmektedir. Vajina düz kaslardan oluşan bir borudur ve iç yüzeyi mukoza ile örtülüdür. Vajinoplasti adı verilen işlem uygulanarak vajinayı oluşturan boru sıkıştırılarak vajina daraltılır. Vajinayla ilgili olarak sıklıkla sorulan diğer bir estetik ise G noktası büyütme işlemidir. Bu işlem de muayenehane şartlarında yapılabilir ve iyileşme süreci neredeyse yoktur. Uygulamada dudak dolgusunda olduğu gibi hazır bir dolgudan duruma göre ortalama 3 ml kullanılır ve kalıcılığı sınırlı olmakla birlikte dolgunun cinsine göre aylar veya bir yıldan fazla olabilir.

iStock-492038230

‘GENİTAL ESTETİKTE AMELİYAT HER ZAMAN ZORUNLU DEĞİL’

Ayrıca ameliyatsız dolgu işlemiyle de rahatsız olunan kısımların uygun durumlarda estetik hale getirilebileceğini belirten Dr. Aytekin, “Hasta, büyük dudaklarının buruşukluğundan, dolayısıyla yaşlı görüntüsünden rahatsızsa buraya dolgu işlemi uygulanarak herhangi bir cerrahi işlem olmadan kişinin istediği estetik görüntüye kavuşturulabilir. Bu dolgu hastaya herhangi bir yağ aldırma işlemi yapılıyorsa kendi yağından da yapılabilir veya sentetik dolgular ile de gerçekleştirilebilir. Bu estetik işlemin kalıcılığı ise dolgu işleminin kalma süresine göre değişim göstermektedir” dedi.

1

'KADINLAR ERKEKLERE GÖRE GENİTAL ESTETİĞİ DAHA ÇOK TERCİH EDİYOR'

Kadınların estetik olarak daha hassas olduğunu belirten Dr. Aytekin, bu nedenle kadınların genital estetiği de daha çok tercih ettiğini belirterek erkeklerin genital estetiğe yaklaşımlarını şu şekilde açıkladı: “Erkekler birkaç sebepten estetiğe başvurabiliyor. Erkeklerin en çok tercih ettiği estetik ise penis boyunu uzatmak ve penisi kalınlaştırma işlemleri. Penis uygulanan işlem ile birkaç santim uzatılabiliyor ayrıca penise yağ dokusu enjeksiyon edilerek penisin kalınlaşması sağlanabiliyor.”

2

'AMELİYATTAN SONRA CİNSEL PERHİZ YAPILMALI'

Danışanın estetiği neden istediğini iyi çözümlemek gerektiğini belirten Dr. Aytekin: “Bazen kişileri partnerlerinin söylemleri estetiğe teşvik edebiliyor. O nedenle kişinin gerçekten isteyip istemediği neden istediği hekim tarafından sorularla iyice anlaşılmalıdır. Yukarıda sayılan işlemler uygun durumlarda muayenehane ortamında lokal anestezi altında rahatlıkla yapılabilir. İyileşme süreci oldukça hızlıdır. Genital estetikten sonra genellikle üç dört gün içinde kişiler günlük hayatına dönebilir. Genital estetikten sonra belirli bir süre, duruma göre birkaç hafta cinsel perhiz yapılmalıdır. Ayrıca bisiklete binmekten ata binmekten veya motor kullanmaktan uzak durulmalıdır” dedi.

Kaynak: DHA

Bu bahçe yıllar önce taş ve dikenlerle kaplıydı! Şimdi gören hayran kalıyorBu bahçe yıllar önce taş ve dikenlerle kaplıydı! Şimdi gören hayran kalıyor
Yıllar sonra gelen itiraf! 'Makyajın gücü' deyip paylaşmıştıYıllar sonra gelen itiraf! 'Makyajın gücü' deyip paylaşmıştı
Bu estetik adını örümcek ağından alıyor, gençleşmeyi vaat ediyorBu estetik adını örümcek ağından alıyor, gençleşmeyi vaat ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cinsel organ estetik estetik

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2019 şampiyonu belli oldu!

Survivor 2019 şampiyonu belli oldu!

Kızıyla paylaştığı fotoğraf olay oldu!

Kızıyla paylaştığı fotoğraf olay oldu!

Yıllar sonra gelen itiraf! 'Makyajın gücü' deyip paylaşmıştı

Yıllar sonra gelen itiraf! 'Makyajın gücü' deyip paylaşmıştı

Saat 22:16'ya dikkat! Güneş tutulması bu kez bakın nasıl etkileyecek?

Saat 22:16'ya dikkat! Güneş tutulması bu kez bakın nasıl etkileyecek?

Enfeksiyona davetiye! Kadınların yüzde 30'u vajinasını nasıl temizleyeceğini bilmiyor

Enfeksiyona davetiye! Kadınların yüzde 30'u vajinasını nasıl temizleyeceğini bilmiyor

Karın bölgesi yağına dikkat! Kalçada toplanan yağa göre 3 kat riskli

Karın bölgesi yağına dikkat! Kalçada toplanan yağa göre 3 kat riskli

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Genç kalmanın sırrı bundan geçiyor!

Genç kalmanın sırrı bundan geçiyor!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Hep merak ediyorduk! Külotların içindeki kumaş bakın ne işe yarıyor?

Hep merak ediyorduk! Külotların içindeki kumaş bakın ne işe yarıyor?

Tüm dünyada kullanılıyor! Herkesin sorunu olan saç dökülmesi...

Tüm dünyada kullanılıyor! Herkesin sorunu olan saç dökülmesi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Makyajın Gücü' diyerek şöhretin kapılarını araladı, yıllar sonra itiraf etti: Zorla yayınladım

Yıllar sonra gelen itiraf! 'Makyajın gücü' deyip paylaşmıştı

Bu estetik adını örümcek ağından alıyor, gençleşmeyi vaat ediyor

Bu estetik adını örümcek ağından alıyor, gençleşmeyi vaat ediyor

ABD'li First Lady Melania Trump'ın gardırobuna göz attık! Fiyatlar, dudak uçuklatacak cinsten

Dolabında servet yatıyor! Dudağınız uçuklayacak

Kuaförün yolunu unutacaksınız! Saçları doğal olarak boyamanın 3 yolu

Kuaförün yolunu unutacaksınız! 'Saçlarım sarı olsun' istiyorsanız...

Çevre dostu çamaşır! Haftalarca giyin yıkamanıza gerek yok

Haftalarca hiç yıkamadan kullanabilirsiniz

Göz kapağı sarkması kabusunuz olmasın! Bu numarayı deneyin

Göz kapağı sarkması kabusunuz olmasın! Bu numarayı deneyin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.