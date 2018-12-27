Cinsel sağlığınızı hafife almayın! Penis ve vajinadaki akıntı...

Cinsel yollarla bulaşan enfeksiyonlar ciddi hastalıklara yakalanma riskini arttırıyor. Cinsel ilişki yoluyla bulaşan hastalıkları, bu hastalıkların belirtileri ve korunma yollarına değinen Anadolu Sağlık Merkezi Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Cüneyt Adayener, “Cinsel yolla bulaşan hastalıklarda idrarda yanma hissi, özellikle vajinal ve peniste görülen akıntı, genital bölgede görülebilen siğil benzeri lezyonlar gibi belirtiler var. Bu hastalıklardan korunmak için güvensiz ilişkilerde korunulmalı, genital bölge sık aralıklarla muayene edilmeli, yıllık kontrol ve tarama testleri ihmal edilmemeli, ortak kullanımı olan yerlerde havlu, giysilerin temiz olduğundan emin olunmalı“ dedi.

HPV KADINLARDA RAHİM AĞZI KANSERİNE NEDEN OLABİLİR

Tüm dünyada cinsel yolla bulaşan hastalıklar arasında en sık rastlanılan türün HPV (Human Papilloma Virus) virüsü olduğuna değinen Anadolu Sağlık Merkezi Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Cüneyt Adayener, “Kırktan fazla tipi olan HPV, genital bölge, ağız veya boğazı tutabilir. O kadar sık görülür ki, aktif cinsel yaşamı olan bir erkek veya kadının, hayatı boyunca herhangi bir tip HPV ile karşılaşma ihtimali hep yüksek olarak değerlendirilir. Vajinal, anal veya oral yolla bulaşabilir. Cinsel partnerinizde herhangi bir belirti olmadan bile size bulaştırabileceğini aklınızdan çıkarmamalısınız“ dedi. Son yıllarda kullanılan aşıların koruyucu özelliğinin olduğunu ve HPV enfeksiyonunun çoğunlukla zararsız olup genellikle iki yıl içinde kaybolduğunu da belirten Doç. Dr. Adayener, bu hastalığın bazı tiplerinin genital bölgede siğillere ve kadınlarda rahim ağzı kanserine neden olabileceğine dikkat çekti.