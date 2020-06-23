Cinsel Sapkınlık: Röntgencilik

Röntgencilik, bilinen diğer isimleriyle gözetleme hastalığı, dikizcilik ya da voyörizm; insanların tuvalet, cinsel ilişki, soyunma gibi gizlilik içeren faaliyetlerini izleme eylemidir. Gözetlemeyi yeğleyen insana ise “röntgenci” denir. Diğer bir deyişle röntgencilik, cinsel birleşmeye ilgisiz olunduğu halde, başka çiftleri birleşme ve sevişme sırasında izlemekten cinsel zevk duyma sapıklığıdır. Röntgencilik yapan kişi, başka birini saklanarak izlemeyi ve bu şekilde uyarılıp doyuma ulaşmayı amaçlar. İzlediği sırada ya da izledikten sonra mastürbasyon yaparak cinsel hazza ulaşır. Bu bir çeşit cinsel sapmadır ve bütün cinsel sapmalar içinde en yaygın olanıdır. ABD’de yapılan bir araştırmaya göre erkeklerin %65’i yaşamında en az bir defa bu tip bir eylemde bulunmuştur. Ancak bu insanların çoğu bu duruma kendilerini kaptırmadan sıyrılmayı başarmışlardır. İçlerinden sadece %3’ü röntgencilik yaptığını itiraf etmiştir. Röntgencilik sadece erkeklerde görülmez. Kadınlarda da görülebilir ancak ender rastlanır. Kadınlarda genelde geçici ve düzensiz bir durumdadır.
Kimi durumlarda bir erkek veya bir kadın, tesadüfen çıplak şekilde karşılaştığı birini saklanarak izleyebilir. Şayet erkeğin/kadının normal bir cinsel yaşamı varsa, bu durum yine "gözetlemek" olarak adlandırılır ancak bu kişi "röntgenci" olarak kabul edilmez. Röntgenciler başkalarını seyrederek ve daha sonra seyrettiklerini hatırlayarak cinsel doyuma ulaşırlar ve normal bir cinsel hayatları yoktur. Olmasını da istemezler. Gözetleyen ile gözetlenen arasında cinsel münasebet yaşanmaz. Çünkü gözetleyen kişiye böyle bir durum zevk vermez. Ona heyecan veren sadece izlemektir.
Eşini başka bir erkekle izlemekten zevk alan kişiler de vardır. Bu, röntgencilikten daha büyük bir hastalıktır. Birisinin gerçekten bu bozukluğa sahip olduğunu anlayabilmek için en az 6 ay gözetleme durumunun devam etmesi gerekir. Röntgenci bireyler tehlikeli değillerdir ancak bu, yaptıklarının doğru olduğu anlamına gelmez ve rahatsızlık vericidir.
Serotonin hormonuna tesir eden ilaçlar: Sosyalleşme sorunu çeken voyörizm hastalarına uygulanır. Kişinin sorunu başka birileriyle ilişki kuramamaktan kaynaklanıyorsa bu yönteme başvurulur. Bu ilaç sayesinde hasta sosyalleşir ve normal ilişkiler kurabilir.
Antipsikotik ilaç yöntemi: Cinsel dürtü fazlalığı nedeniyle oluşan hastalara uygulanır. Dürtü gücünü azaltan ve cinsel isteği hafifleten ilaçlardır. Bu ilaçlar sayesinde hastanın dürtülerini kontrol etmesi kolaylaşır ve cinsel istekleri normal seviyeye iner.
Hormon ilaçlarıyla tedavi yöntemi: Cinsel arzuyu azaltan ilaçlarla uygulanan bir tedavi yöntemidir.
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