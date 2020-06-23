Cinsel Sapkınlık: Röntgencilik

Röntgencilik , bilinen diğer isimleriyle gözetleme hastalığı, dikizcilik ya da voyörizm; insanların tuvalet, cinsel ilişki, soyunma gibi gizlilik içeren faaliyetlerini izleme eylemidir. Gözetlemeyi yeğleyen insana ise “röntgenci” denir. Diğer bir deyişle röntgencilik, cinsel birleşmeye ilgisiz olunduğu halde, başka çiftleri birleşme ve sevişme sırasında izlemekten cinsel zevk duyma sapıklığıdır. Röntgencilik yapan kişi, başka birini saklanarak izlemeyi ve bu şekilde uyarılıp doyuma ulaşmayı amaçlar. İzlediği sırada ya da izledikten sonra mastürbasyon yaparak cinsel hazza ulaşır. Bu bir çeşit cinsel sapmadır ve bütün cinsel sapmalar içinde en yaygın olanıdır. ABD’de yapılan bir araştırmaya göre erkek lerin %65’i yaşamında en az bir defa bu tip bir eylemde bulunmuştur. Ancak bu insanların çoğu bu duruma kendilerini kaptırmadan sıyrılmayı başarmışlardır. İçlerinden sadece %3’ü röntgencilik yaptığını itiraf etmiştir. Röntgencilik sadece erkeklerde görülmez. Kadın larda da görülebilir ancak ender rastlanır. Kadınlarda genelde geçici ve düzensiz bir durumdadır.

Kimler Röntgenci Olarak Adlandırılır?

Kimi durumlarda bir erkek veya bir kadın, tesadüfen çıplak şekilde karşılaştığı birini saklanarak izleyebilir. Şayet erkeğin/kadının normal bir cinsel yaşamı varsa, bu durum yine "gözetlemek" olarak adlandırılır ancak bu kişi "röntgenci" olarak kabul edilmez. Röntgenciler başkalarını seyrederek ve daha sonra seyrettiklerini hatırlayarak cinsel doyuma ulaşırlar ve normal bir cinsel hayatları yoktur. Olmasını da istemezler. Gözetleyen ile gözetlenen arasında cinsel münasebet yaşanmaz. Çünkü gözetleyen kişiye böyle bir durum zevk vermez. Ona heyecan veren sadece izlemektir.

Eşini başka bir erkekle izlemekten zevk alan kişiler de vardır. Bu, röntgencilikten daha büyük bir hastalıktır. Birisinin gerçekten bu bozukluğa sahip olduğunu anlayabilmek için en az 6 ay gözetleme durumunun devam etmesi gerekir. Röntgenci bireyler tehlikeli değillerdir ancak bu, yaptıklarının doğru olduğu anlamına gelmez ve rahatsızlık vericidir.

Röntgencilik Nedenleri Nelerdir?

Kendisine haz veren eylemleri seyretmek birçok insanın cinsel yaşamında olan bir fantezidir. Bazı insanlar striptiz gösterisi veya erotik videolar izlerler ve bundan zevk duyarlar. Buradan yola çıkıldığında, bazı insanlara röntgencilik yapmak da zevk verici ve tatmin edici gelebilir.

Genellikle gösterilmeyen ya da yasak olan bir şeyi izlemek gözlemci için haz vericidir. Bu haz duygusuyla insanlar diğer insanları gözetleme yöntemine başvururlar. Normal bir cinsel yaşam sürdürmek yerine, insanları gözetlemeyi tercih ederler.

Bu kişiler gözetlemekten büyük bir heyecan duyarlar. Bu heyecan duygusu ise yakalanma korkusu ve yakalandıkları anda karşılaşacakları tepkidir. Bu heyecanı yaşamak istedikleri için gözetleme eylemine başvurabilirler.

Normal bir ilişki yaşamaya özgüvenlerinin olmaması da bu durumlara sebep olabilir.

Nasıl İnsanlarda Röntgencilik Görülür?

Röntgencilik yapan kişiler genellikle içe kapanık, genç ve bekar kişilerdir.

Cinsel ilişkiye girmekten korkarlar ve utangaçtırlar.

Cinsel ilişkiye girmekten ziyade başkalarının cinsel yaşamını ve özel hayatlarını seyretmeyi daha zevk verici bulurlar.

Heyecan ve korku arayışındaki kişilerdir. Bu kişileri asıl heyecanlandıran röntgencilik yaparken yakalanma korkusunun verdiği hazdır.

Çocukluğunda merak duygusuyla ebeveynlerini gözetleyen kişilerde görülme olasılığı fazladır. Bu durum ilerleyen yaşlarda farklı cinsel sapmalara da sebep olabilir.

Röntgencilik Nasıl Tedavi Edilir?

Tedavinin başarısı genel olarak benlik özellikleriyle ve kişinin olgunluk derecesiyle ilgilidir. Röntgencilik yapan kişinin kendisi de bu durumdan rahatsızsa tedavide daha çok başarı sağlanır. Temel faktör kişinin tedaviye hevesli olup olmamasıdır. Röntgencilik diğer cinsel sapmalara nazaran daha kolay tedavi edilir.

Röntgencilik yapmak başkalarının özgürlüğüne ve insan haklarına tecavüz olarak sayıldığı için genellikle bu kişiler bir kliniğe gidip tedavi olmaktan korkarlar. Durumunu kabullenip tedavi olmak isteyenler içinse iki türlü tedavi yöntemi kullanılır. Bunlar ilaç tedavisi ve psikolojik tedavidir. Kullanılan ilaçların 3 farklı türü vardır. Bunlar: Serotonin hormonu üzerinden etki eden depresyon ilaçları, antipsikotik ilaçlar ve hormon ilaçlarıdır.

Serotonin hormonuna tesir eden ilaçlar: Sosyalleşme sorunu çeken voyörizm hastalarına uygulanır. Kişinin sorunu başka birileriyle ilişki kuramamaktan kaynaklanıyorsa bu yönteme başvurulur. Bu ilaç sayesinde hasta sosyalleşir ve normal ilişkiler kurabilir.

Antipsikotik ilaç yöntemi: Cinsel dürtü fazlalığı nedeniyle oluşan hastalara uygulanır. Dürtü gücünü azaltan ve cinsel isteği hafifleten ilaçlardır. Bu ilaçlar sayesinde hastanın dürtülerini kontrol etmesi kolaylaşır ve cinsel istekleri normal seviyeye iner.

Hormon ilaçlarıyla tedavi yöntemi: Cinsel arzuyu azaltan ilaçlarla uygulanan bir tedavi yöntemidir.

