Cinsel tacize uğradıktan sonra bebek gibi davranan kadın şaşkına çeviriyor

ABD Oregon'da annesiyle yaşayan Tori Hart, işten eve geldiğinde bambaşka biri oluyor.

Sütünü biberondan içen, tuvalet ihtiyacını beze yapan, geceleri uyurken yorgan emen ve çizgi film izleyen Hart, ''Zor bir çocukluğum oldu.

Depresyon, anksiyete ve yeme bozukluğuyla mücadele ettim. Bebeklik dönemine gerilemek beni yatıştırdı ve kaybettiğim çocukluğumu geri almamı sağladı'' diye konuşuyor.

Tori'nin babası ya da erkek arkadaşı yok ama bezini değiştiren ve ihtiyaçlarını karşılayan bir 'bebek bakıcısı' var.

Dört yıl önce anksiyete ve depresyon tanısı konan Tori birçok ilaç kullandığını ama hiçbir işe yaramadığını söylüyor. Emziksiz uyuyamadığını da dile getiren 18 yaşındaki genç kadın bütün ilaçları bıraktığını ve artık bu şekilde yaşayacağını ifade ediyor.

Kendini eleştirenlere ise ''insan en kötüyü yargılar ve kabul eder. Sadece hayatımı yaşıyorum nefreti hak etmiyorum'' diye cevap veriyor.

Tori gün içinde yaşadıklarını 2 binin üzerindeki takipçisiyle paylaşıyor.