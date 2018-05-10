KADIN

Cinsel tacize uğradıktan sonra bebek gibi davranan kadın şaşkına çeviriyor

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
YAŞAM HABERLERİ  | 10.05.2018 11:25 | Son Güncelleme

Çocukluğunda uğradığı cinsel taciz nedeniyle depresyona giren, yeme bozukluğu yaşayan Tori Hart, çareyi bebek gibi davranmakta buldu. 18 yaşındaki Tori , biberondan besleniyor, bebek bezi kullanıyor ve bebek gibi konuşuyor. Böyle davranarak, kaybettiği çocukluğunu kazandığını söylüyor.

Cinsel tacize uğradıktan sonra bebek gibi davranan kadın şaşkına çeviriyor

ABD Oregon'da annesiyle yaşayan Tori Hart, işten eve geldiğinde bambaşka biri oluyor.

1

Sütünü biberondan içen, tuvalet ihtiyacını beze yapan, geceleri uyurken yorgan emen ve çizgi film izleyen Hart, ''Zor bir çocukluğum oldu.

2

Depresyon, anksiyete ve yeme bozukluğuyla mücadele ettim. Bebeklik dönemine gerilemek beni yatıştırdı ve kaybettiğim çocukluğumu geri almamı sağladı'' diye konuşuyor.

3

Tori'nin babası ya da erkek arkadaşı yok ama bezini değiştiren ve ihtiyaçlarını karşılayan bir 'bebek bakıcısı' var.

4

Dört yıl önce anksiyete ve depresyon tanısı konan Tori birçok ilaç kullandığını ama hiçbir işe yaramadığını söylüyor. Emziksiz uyuyamadığını da dile getiren 18 yaşındaki genç kadın bütün ilaçları bıraktığını ve artık bu şekilde yaşayacağını ifade ediyor.

6

Kendini eleştirenlere ise ''insan en kötüyü yargılar ve kabul eder. Sadece hayatımı yaşıyorum nefreti hak etmiyorum'' diye cevap veriyor.

7

Tori gün içinde yaşadıklarını 2 binin üzerindeki takipçisiyle paylaşıyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tori Hart bebek gibi davranmak

En Çok Okunan Haberler

Başbakan'a benzeyen yarışmacı Murat Yıldırım'ı şaşkına uğrattı

Başbakan'a benzeyen yarışmacı Murat Yıldırım'ı şaşkına uğrattı

Mehmet Akif Alakurt Instagram hesabını sitemli bir mesajla kapattı

Mehmet Akif Alakurt Instagram hesabını sitemli bir mesajla kapattı

Parıltılı vajina ve göğüslerden sonra şimdi de bu moda oldu

Parıltılı vajina ve göğüslerden sonra şimdi de bu moda oldu

Anne olmak hiç bu kadar esprili anlatılmamıştı

Anne olmak hiç bu kadar esprili anlatılmamıştı

Tuzun kullanım alanları şaşırtıyor

Tuzun kullanım alanları şaşırtıyor

Cildinizi beyazlatmak istiyorsanız bu maske iyi bir çözüm

Cildinizi beyazlatmak istiyorsanız bu maske iyi bir çözüm

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tuzun kullanım alanları şaşırtıyor

Tuzun kullanım alanları şaşırtıyor

Bütün sırrı elbisesinin altındaymış

Bütün sırrı elbisesinin altındaymış

Gören almak istiyor! İçi rezidans gibi döşenmiş muhteşem tır

Gören almak istiyor! İçi rezidans gibi döşenmiş muhteşem tır

Yaşıyorlar bu hayatı! Doğuştan şanslı olan Instagram'ın en zengin bebekleri

Yaşıyorlar bu hayatı! Doğuştan şanslı olan Instagram'ın en zengin bebekleri

Bu çizimler hiçbir kadına yabancı gelmeyecek

Bu çizimler hiçbir kadına yabancı gelmeyecek

Hayatı kaçıranlar imza gününde buluşuyor!

Hayatı kaçıranlar imza gününde buluşuyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.