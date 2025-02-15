Cinsel uyarılma bozukluğu olan kadın yaşadıklarını anlattı! 'Günde beş kez orgazm oluyorum' Hayatı kabusa döndü!

Hastalardan Emily McMahon, cinsel uyarılma bozukluğunun zevk verici olmaktan çok uzak olduğunu, sürekli keskin kasık ağrısı, cinsel ilişki sırasında acı ve utanç verici sıvı sızıntısına yol açtığını söyledi. McMahon, "Kasıklarımı tutup koparmak isteyen çok yoğun bir ağrı var" diyerek yaşadıklarını anlattı.

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA BİLE ATAK GEÇİRDİ

Daily Mail’de yer alan habere göre; Cinsel uyarılma bozukluğunun hayatını nasıl etkilediğini anlatan Emily McMahon isimli kadın, "Orgazm anındaki o zonklayan hissiyatı 20 ile çarpın. Eğer uyarılma gerçekten güçlüyse, sanki altımı ıslatmışım gibi görünüyorum. Toplu taşıma araçlarında bulunmak bile titreşim nedeniyle atak geçirmenize neden olabilir.

Bir keresinde bir alışveriş merkezinde de oldu. İnsanlar bakıyor ve yargılıyordu, ben de fiziksel etkilerle baş etmeye çalışıyordum. Sürekli tahrik olduğumu düşünüyorlar ama durum öyle değil; vücudum bu hissi yaratıyor." dedi.

Bilim insanları kalıcı Cinsel Uyarılma Bozukluğu (PGAD) adı verilen rahatsızlığa neyin sebep olduğunu tam olarak bilmiyor ancak beyne ve cinsel organlara bağlanan sinirlerin yanlış çalışması sonucu ortaya çıktığı düşünülüyor.

Hastalığın kesin bir tedavisi olmamakla birlikte hastalar semptomları hafifletme umuduyla sinir sinyallerini azaltan ilaçlar alabilirler.

Avustralya'da yaşayan McMahon, ömür boyu kullanacağı günlük bir ilaç kullanıyor. Hayatı oldukça zorlaşan kadın, "Zarar gören siniri öldürebilecek bir ameliyat var ama bu sadece Amerika'da yapılabiliyor ve ben asla buna gücüm yetmeyecek. Eğer aniden kendi kendine iyileşmezsem hayatımın geri kalanında bu ilacı kullanmak zorunda kalacağım. Almadığım zaman, sürekli bir titreşim hissettiğim için ileri geri sallanmak ve çenemi sıkmak zorunda kalıyorum. Titriyorum ve bacaklarımı dışarı atıyorum." dedi.

9 YIL ÖNCE ORTAYA KENDİLİĞİNDEN ORTAYA ÇIKTI

Bu rahatsız edici his dokuz yıl önce tamamen aniden ortaya çıktı.

Doktorlar ilk başta klitorisinin sağ tarafında bir kist olduğunu düşündüler ancak daha sonra ağrıya neden olan sinirin hasarlı olduğunu keşfettiler.

38 yaşındaki kadın iki yıldır uzun mesafeli bir ilişki yaşıyor, ancak ikili henüz şahsen tanışmadı.

Bayan McMahon, çoğu insanın bu rahatsızlıkla ilgili şaka yaptığını söyleyerek, bu rahatsızlığa ilişkin farkındalığı artırmak için hikayesini paylaşıyor.

McMahon, "İnsanlar güldüğünde veya bunun gerçek olmadığını söylediğinde, bunun beni nasıl etkilediğini bilmiyorlar. Kendimi kurtarmaya çalışmıyorum, bu tıbbi bir durum. Tek istediğim bir tedavi ve zorbalığın ve yargılamanın durması. Doktorların durumu anlayıp insanlara yardım edebilmek için daha fazla araştırma yapması gerekiyor. Hiç kimse böyle acı çekmeyi hak etmiyor." diyerek doktorlara seslendi.