KADIN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Aşk - Cinsellik
  4. Cinsel uyarılma bozukluğu olan kadın yaşadıklarını anlattı! 'Günde beş kez orgazm oluyorum' Hayatı kabusa döndü!

Cinsel uyarılma bozukluğu olan kadın yaşadıklarını anlattı! 'Günde beş kez orgazm oluyorum' Hayatı kabusa döndü!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
15.02.2025 08:52
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

38 yaşındaki bir kadın, sürekli cinsel uyarılma yaşadığını söyledi. Hayatı kabusa dönen kadın, günde yaklaşık beş orgazm olduğu anlamına gelen tuhaf ve nadir olan bu rahatsızlıkla yaşamanın nasıl bir şey olduğunu anlattı.

Cinsel uyarılma bozukluğu olan kadın yaşadıklarını anlattı! 'Günde beş kez orgazm oluyorum' Hayatı kabusa döndü!

Hastalardan Emily McMahon, cinsel uyarılma bozukluğunun zevk verici olmaktan çok uzak olduğunu, sürekli keskin kasık ağrısı, cinsel ilişki sırasında acı ve utanç verici sıvı sızıntısına yol açtığını söyledi. McMahon, "Kasıklarımı tutup koparmak isteyen çok yoğun bir ağrı var" diyerek yaşadıklarını anlattı.

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA BİLE ATAK GEÇİRDİ

Daily Mail’de yer alan habere göre; Cinsel uyarılma bozukluğunun hayatını nasıl etkilediğini anlatan Emily McMahon isimli kadın, "Orgazm anındaki o zonklayan hissiyatı 20 ile çarpın. Eğer uyarılma gerçekten güçlüyse, sanki altımı ıslatmışım gibi görünüyorum. Toplu taşıma araçlarında bulunmak bile titreşim nedeniyle atak geçirmenize neden olabilir.

Bir keresinde bir alışveriş merkezinde de oldu. İnsanlar bakıyor ve yargılıyordu, ben de fiziksel etkilerle baş etmeye çalışıyordum. Sürekli tahrik olduğumu düşünüyorlar ama durum öyle değil; vücudum bu hissi yaratıyor." dedi.

Bilim insanları kalıcı Cinsel Uyarılma Bozukluğu (PGAD) adı verilen rahatsızlığa neyin sebep olduğunu tam olarak bilmiyor ancak beyne ve cinsel organlara bağlanan sinirlerin yanlış çalışması sonucu ortaya çıktığı düşünülüyor.

Hastalığın kesin bir tedavisi olmamakla birlikte hastalar semptomları hafifletme umuduyla sinir sinyallerini azaltan ilaçlar alabilirler.

Ekran görüntüsü 2025-02-15 084749

Avustralya'da yaşayan McMahon, ömür boyu kullanacağı günlük bir ilaç kullanıyor. Hayatı oldukça zorlaşan kadın, "Zarar gören siniri öldürebilecek bir ameliyat var ama bu sadece Amerika'da yapılabiliyor ve ben asla buna gücüm yetmeyecek. Eğer aniden kendi kendine iyileşmezsem hayatımın geri kalanında bu ilacı kullanmak zorunda kalacağım. Almadığım zaman, sürekli bir titreşim hissettiğim için ileri geri sallanmak ve çenemi sıkmak zorunda kalıyorum. Titriyorum ve bacaklarımı dışarı atıyorum." dedi.

9 YIL ÖNCE ORTAYA KENDİLİĞİNDEN ORTAYA ÇIKTI

Bu rahatsız edici his dokuz yıl önce tamamen aniden ortaya çıktı.

Doktorlar ilk başta klitorisinin sağ tarafında bir kist olduğunu düşündüler ancak daha sonra ağrıya neden olan sinirin hasarlı olduğunu keşfettiler.

Ekran görüntüsü 2025-02-15 084730

38 yaşındaki kadın iki yıldır uzun mesafeli bir ilişki yaşıyor, ancak ikili henüz şahsen tanışmadı.

Bayan McMahon, çoğu insanın bu rahatsızlıkla ilgili şaka yaptığını söyleyerek, bu rahatsızlığa ilişkin farkındalığı artırmak için hikayesini paylaşıyor.

McMahon, "İnsanlar güldüğünde veya bunun gerçek olmadığını söylediğinde, bunun beni nasıl etkilediğini bilmiyorlar. Kendimi kurtarmaya çalışmıyorum, bu tıbbi bir durum. Tek istediğim bir tedavi ve zorbalığın ve yargılamanın durması. Doktorların durumu anlayıp insanlara yardım edebilmek için daha fazla araştırma yapması gerekiyor. Hiç kimse böyle acı çekmeyi hak etmiyor." diyerek doktorlara seslendi.

Anahtar Kelimeler:
orgazm cinsel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Adidas, Camper, New Balance... Marka ayakkabılarda %50'ye varan indirim başladı

Adidas, Camper, New Balance... Marka ayakkabılarda %50'ye varan indirim başladı

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Saat almanın şimdi tam zamanı! Casio saatlerin fiyatları en dipte

Saat almanın şimdi tam zamanı! Casio saatlerin fiyatları en dipte

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.