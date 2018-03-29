Cinselliğin şifresi renklerin gücünde saklı

Renkler ve zevkler tartışılmaz denir ya, gerçekten de hepimiz kıyafetlerimizden ev dekorasyonuna kadar çevremizde bazı renklere biraz daha fazla yoğunlaşırız. Bu baskın renk te sizin renginizdir.
Peki buna göre siz hangi renktensiniz?
Yapılan araştırmalara göre, cinsel hayatımızı renklendirmek için veya hoşlandığımız kişinin cinsel yansımaları hakkında bilgi edinmek için renklerin dili vardır.
Çünkü, dıştan gelen uyarılar lokal hormonların yardımıyla vücutta değişik etkiler yaratır. İşte renklerin aşk ve cinsel hayat üzerindeki etkisi;
Kırmızı: Aşk, şehvet ve tutku rengidir, cüretkardır, teşvik edicidir. Partnerinden hayır cevabı aldığında hayal kırıklığına uğrar ama sonuna kadar gider, yeniliklere açıktır ve bu konuda hep arayış içindedir. Sınırlarını çizmek zordur ve şaşırtıcı, ateşleyicidir. Kırmızı sevenler ateşli bir cinsel yaşama sahiptir.
Mor: Asiliğin ve kendine güvenin rengi. Artık ilişkilerde ve cinsellikte kırmızının tahtına oturmuş olan mor, tutkunun ve bağlılığın patronu, ihtirası da içinde bulunduran komplex bir renk. İşte, evde, sosyal çevrede her yerde parmakla gösterilen bu kişiler cinsel hayatta da en üst noktadadır. Aşkta ruh ikizini ararlar.
Pembe: Bu dinlendirici ve insanı rahatlatan bir renktir. Aşk rengi pembe olanlar neşeli kişilerdir. Heyecanlı ve eğlenceli kişilerdir.
Gri: Bu renk kararsız kişiler tarafından sevilir. Hiçbir konuda heyecanlanmadıkları gibi renk konusunda da son derece heyecansızdırlar.
O yüzden de yorumsuz gölge rengini seçerler. Gri tercih eden erkekler cinselliği sakinleşme aracı olarak görürler.
Kahverengi: Kahverengi sevenler sıcak ve eşinin isteklerine karşı duyarlıdır. Bunun yanı sıra da kadın ya da erkek her iki cins de son derece romantiktir.
Siyah: Gerçek hayatta dominant karakterin gücün ve baskının rengi olan siyah, aşkta da cinsellikte de şehvetin ve baskının rengidir. Sınırı yoktur, kendisi istediği sürece tüm uçlarda yadırgamadan dolaşabilir. Monotonluğa tahammül edemezler.
Beyaz: Saflık, temizlik demektir. Beyazda, çekinme, sadelik ve naiflik vardır. Özellikle de cinsel hayatta sıradanlığı işaret eden beyazda işin içine biraz saten karışınca ise işler değişir. Beyaz, ince dokunuşlarla farklılaşan ve renklenen insanları anlatır. Beyaz seven kişiler cinsellikte sıradışı olan kişiler değillerdir. Farklılıktan çekinebilirler.
Turuncu: Yakınlığın sınırlarını zorlayan, sıcaklığa, temasa ve hatta fantezilere çok açık hatta onsuz yapamayan bir renktir. Turuncu seven kişiler duygusal ve hassas kişilerdir. Canlı ve heyecan verici ilişkiler tam onlara göredir. Cinsel ilişkide fantezileri oldukça geniştir ve şehvetlidirler.
Yeşil: Yeşil güven ve huzuru temsil eder. Aşkta yeşil sakinleştirici ve huzur vericidir. Yeşil sadakat rengidir. Bu rengi sevenlerin cinsel hayatı masumdur.
Sarı: Aşkta tutkudan uzak bir renktir. Aşk konusunda bencil olabilirler. Entellektüel, zeki ve kendine güveni tam kişiler olurlar.
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