Cinselliğin şifresi renklerin gücünde saklı

Renkler ve zevkler tartışılmaz denir ya, gerçekten de hepimiz kıyafetlerimizden ev dekorasyonuna kadar çevremizde bazı renklere biraz daha fazla yoğunlaşırız. Bu baskın renk te sizin renginizdir.

Peki buna göre siz hangi renktensiniz?

Yapılan araştırmalara göre, cinsel hayatımızı renklendirmek için veya hoşlandığımız kişinin cinsel yansımaları hakkında bilgi edinmek için renklerin dili vardır.

Çünkü, dıştan gelen uyarılar lokal hormonların yardımıyla vücutta değişik etkiler yaratır. İşte renklerin aşk ve cinsel hayat üzerindeki etkisi;

Kırmızı: Aşk, şehvet ve tutku rengidir, cüretkardır, teşvik edicidir. Partnerinden hayır cevabı aldığında hayal kırıklığına uğrar ama sonuna kadar gider, yeniliklere açıktır ve bu konuda hep arayış içindedir. Sınırlarını çizmek zordur ve şaşırtıcı, ateşleyicidir. Kırmızı sevenler ateşli bir cinsel yaşama sahiptir.

Mor: Asiliğin ve kendine güvenin rengi. Artık ilişkilerde ve cinsellikte kırmızının tahtına oturmuş olan mor, tutkunun ve bağlılığın patronu, ihtirası da içinde bulunduran komplex bir renk. İşte, evde, sosyal çevrede her yerde parmakla gösterilen bu kişiler cinsel hayatta da en üst noktadadır. Aşkta ruh ikizini ararlar.