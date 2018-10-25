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Çıplak tanıtımlara devam eden Kim Kardashian photoshop mu kullanıyor?

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 25.10.2018 11:52 | Son Güncelleme

Reality şov yıldızı Kim Kardashian yeni güzellik serisinin tanıtımları için Instagram hesabından 'çıplak' fotoğraf paylaşmaya devam ediyor. Bu kez altın rengi far paleti için objektiflerin karşısına geçen Kardashian, sosyal medya kullanıcılarının 'photoshop kullanıyorsun' eleştirileriyle karşı karşıya kaldı.

Çıplak tanıtımlara devam eden Kim Kardashian photoshop mu kullanıyor?

Yeni far koleksiyonu için erkek mankenlerle çalışan Kim Kardashian KKW BEAUTY markasını yeni far paletleriyle zenginleştirmeye devam ediyor.

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Altın rengi far paletleri için altın rengi tonlar içeren bir konsept oluşturan Kardashian, sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.

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Takipçileri Kim Kardashian'ın fiziğinin daha ince gösterildiğini ve kalçalarının küçültüldüğünü iddia eden yorumlar yaptı.

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Kim'in kartal bakışlı takipçileri, ''Seni tanıyoruz Kim! Bu senin kalçaların değil. İtiraf et photoshop kullanıyorsun'' dedi.

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Adını marka haline getiren ve son zamanlarda başta güzellik olmak üzere pek çok sektörde boy gösteren Kim Kardashian, tanıtımları 119 milyonu aşkın takipçisinin olduğu Instagram'da yapıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kim kardashian far paleti Kim Kardashian KKW Beauty

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