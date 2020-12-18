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  4. Çırçır fabrikasında silahlı kavga: 1 ölü

Çırçır fabrikasında silahlı kavga: 1 ölü

18.12.2020 20:23 | Son Güncelleme:
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Çırçır fabrikasında silahlı kavga: 1 ölü

Gaziantep’in Nizip ilçesinde bulunan pamuk ve çırçır fabrikasına bir grup tarafından düzenlenen baskında silahlar konuştu.

Gaziantep’in Nizip ilçesinde bulunan pamuk ve çırçır fabrikasına bir grup tarafından düzenlenen baskında silahlar konuştu. Karşılıklı silahların ateşlendiği olayda 1 kişi hayatını kaybetti.
İddiaya göre, Gaziantep’in Nizip ilçesinde bulunan çırçır fabrikasına silahlı bir grup tarafından baskın yapıldı. Alacak verecek meselesinden kaynaklandığı iddia edilen saldırıda karşılıklı silahlar ateşlendi. Fabrika sahibi iş adamı Reşat Ö. yara almadan kurtulurken, saldırıda Abdurrahman B. yaşamını yitirdi. Saldırıdan yara almadan kurtulan iş adamının gözaltına alındığı öğrenilirken ölen Abdurrahman B’nin hakkında açılan davaların bulunduğu belirtildi.

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