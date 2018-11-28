Kentteki kar yağışını fırsat bilerek Selim ilçesine bağlı Laloğlu köyünde bir araya gelen ciritçiler, ilk kez karla kaplı tarlada cirit oynadı.

Cirit atlarının "kar üstündeki dansı" başladı

Akçakale, Başköy, Kekeç ve Sarıgün köylerinden gelen atlı cirit sporcuları, yaklaşık 2 saat süreyle kıyasıya mücadele etti.

İki bölüm şeklinde oynanan ciritin ilk bölümünün ardından cirit tutkunu vatandaşlar, atları bir süre dinlendirmek için yolda gezdiriyor.

Eğlenceli anların yaşandığı sezonun kar üstündeki ilk cirit oyununda sporcular, at sırtında cirit atma ve tutmadaki hünerlerini sergiledi.

Dostluk havasında geçen cirit müsabakalarında yenilen takımın sporcuları, rakibini kutlamayı ihmal etmedi.

Cirit sporu yapan köylüler, özellikle kar üstündeki müsabakalarda Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya taşıdığı, bugün "geleneksel atlı spor" olarak anılan ciriti yaşatıp tanıtmayı amaçlıyor.

Kars Kafkas Atlı Spor Kulübü Başkanı Selçuk Başkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış ayının gelmesiyle kar üstünde cirit oynamaya başladıklarını söyledi.

Kendi aralarında gösteri maçları düzenlediklerini anlatan Başkaya, "Kış ayı geldi, cirit müsabakalarımızı başlattık. Yerli ve yabancı turistlerimiz geliyor, onlar için gösteri maçları düzenleyip atlarımızı hamlıktan çıkartıyoruz." diye konuştu.

Başkaya, köylülerin, gençlerin ciritin yaşatılması konusunda hevesli olduğunu ifade ederek, ciritin rakibi bağışlamanın bulunduğu tek spor olduğunu aktardı.

"Kendi gücümüz ve imkanlarımızla ciriti yaşatmaya çalışıyoruz." diyen Başkaya, "Herkesi cirit oyununu izlemeye bekliyoruz. Doğu Ekspresi ile Kars'a gelen misafirlere cirit oyunlarını izlemeleri için elimizden gelen imkanları da sunup her konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sporculardan Serkan Tekin, köylerde cirit sayesinde insanların kaynaştığını anlatarak, şunları kaydetti: "Sabah erkenden kalkıp atlarımızı hazırlıyoruz. Daha sonra kamyonlara bindirip cirit sahasına geliyoruz. Kış gelince köy köy gezip hem atlarımızı gezdiriyoruz hem de cirit yapıyoruz. Kış bizim için güzel oluyor. Cirit ile köylüler arasında kaynaşma sağlanıyor."