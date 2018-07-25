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'Çirkin ördek' denilen kadın, şimdilerde tekliflere yetişemeyen bir güzellik kraliçesi

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
YAŞAM HABERLERİ  | 25.07.2018 11:35 | Son Güncelleme

Çocukluğunda akrabaları, sınıf arkadaşları hatta öğretmenleri tarafından bile acımasızca alay edilen ve 'çirkin ördek' lakabı takılan Joanna Joseph, zayıfladıktan sonra bambaşka birine döndüğünü söylüyor. Hindistan güzeli seçilen ve şimdilerde modellik yapan genç kadın firmaların iş tekliflerine yetişmekte zorlanıyor.

Değişimine kimse inanamıyor

Uyuşturucu bağımlısı olduğunu bile söylediler ama o pes etmedi

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Hindistan doğumlu Malezya'da yaşayan Joanna'nın çocukluğu oldukça zor geçmiş. 12-16 yaşlarında sınıf arkadaşlarının, öğretmenlerinin zorba tavırları yüzünden depresyonla mücadele ettiğini söyleyen genç kadın şöyle konuşuyor:
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''Evet bu kilolu çocuk benim. Bir oturuşta beş tabak pirinç yemeği yerdim. Yedi yaşındayken 60 kiloydum okulumun en kilolu öğrencisiydim. Kimse benimle arkadaş olmuyor, arkamdan 'çirkin ördek' diye bağırıyorlardı.
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Ailemdeki insanlar bile benimle alay ediyordu. 16 yaş doğum günümde değişim günü geldiğini düşündüm. 16 yaşında 102 kiloya ulaşmıştım. Sağlıksız beslenme alışkanlıklarını hayatımdan çıkardım. Spor salonuna gitmek yerine evin yakınlarındaki tarlada her gün 2 saat koştum.
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Çabalarımın sonucunu zamanla almaya başladım. Yeni görüntüm hoşuma gitmeye başladıkça daha da hırslanmaya başladım. Ancak zayıf halimle bile dalga geçenler oluyordu. Birçok kişi hızlı kilo verişimi uyuşturucuya bağlıyordu. Uyuşturucu bağımlısı olduğumu düşünüyorlardı. Bugün burada durduğum yere ulaşmak için hayatımda birçok şeyi feda etmek zorunda kaldım. Kimse umrumda değil.''
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Talep üzerine model olmaya karar veren Joanna, iki yıl önce Miss Selangor Dünya Güzellik Yarışmasında birinci olurken, bu yıl düzenlenen Hindistan Güzeli Yarışmasında ikinci oldu.
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Joanna dönüşümünü Instagram'da paylaşarak başkalarına cesaret vermek istiyor.
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''Ben yapabiliyorsam bana neden yapamayacağınıza dair bir sebep gösterin'' diyen genç kadın ''Her şey zihniyetle ilgili. Etrafınızdaki herkese, sizin olduğunuzu ima ettiğinden daha fazla olduğunuzu kanıtlayın'' diye ekliyor.
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Joanna Joseph kilo vererek değişim

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