Çizik camlarınızdan umudunuzu kesmeyin! Bu yöntemler sayesinde rahatsız edici çam çiziklerinizden kurtulmanız mümkün...

Net ve canlı bir görüntü elde etmek varken camlarınızda neden çizik olsun ki? Üzülmeyin, günlük hayatta sıklıkla karşılaşmış olduğunuz bu rahatsız edici cam çiziklerinden kurtulmanın yolları var. Cam çiziklerini giderme konusunda işinize çok yarayacak olan yöntemleri sizler için derledik.

TIRNAK CİLASI CAMLAR İÇİN ETKİLİ BİR ÇİZİK GİDERİCİ

Camların çizik bölgelerini gidermek için tırnak cilasını çizilen bölgeye sürerek 1 saat boyunca bekletin.

Mikrofiber beze biraz aseton dökün ve cilayı detaylı bir şekilde temizleyin.

Temizleme işleminin ardından camların kurumasını bekleyin.

Tüm çiziklerden kurtulana dek işlemi tekrar edebilirsiniz.

DİŞ MACUNU İLE CAM ÇİZİKLERİNDEN KURTULMAK MÜMKÜN

Özellikle karbonatlı ve partiküllü diş macunları cam çiziklerini giderme konusunda daha iyi.

Çizilen camlarınızı temiz bir bez yardımıyla temizleyin.

Nohut büyüklüğünde diş macununu bir beze sürdükten sonra çiziklerin oluştuğu bölgeyi ovuşturun.

Birkaç kere aynı işlemi dairesel hareketlerle gerçekleştirdikten sonra nemli bir bez ile camı temizleyin.

Bu işlemin ardından rahatsız edici cam çiziklerinin tamamen kaybolduğunu göreceksiniz.

KARBONAT YARDIMI İLE ÇİZİKLERİN OLUŞTUĞU BÖLGEYİ TEMİZLEYİN

Karbonat yardımıyla bu çiziklerden tamamen kurtulmak istiyorsanız ihtiyacınız olan tek şey bir bardak su ve bir tatlı kaşığı karbonat.

Karbonatlı suyu kolaylıkla püskürtebileceğiniz bir şişede karıştırın ve çiziklerin olduğu bölgeye uygulayın.

Temiz bir bez yardımıyla bu bölgeyi temizledikten sonra çiziklerin yok olduğunu gözlemleyeceksiniz.

CAMLARI METAL CİLASIYLA TEMİZLEYİN