Çizik camlarınızdan umudunuzu kesmeyin! Bu yöntemler sayesinde rahatsız edici çam çiziklerinizden kurtulmanız mümkün...

Net ve canlı bir görüntü elde etmek varken camlarınızda neden çizik olsun ki? Üzülmeyin, günlük hayatta sıklıkla karşılaşmış olduğunuz bu rahatsız edici cam çiziklerinden kurtulmanın yolları var. Cam çiziklerini giderme konusunda işinize çok yarayacak olan yöntemleri sizler için derledik.
Camların çizik bölgelerini gidermek için tırnak cilasını çizilen bölgeye sürerek 1 saat boyunca bekletin.
Mikrofiber beze biraz aseton dökün ve cilayı detaylı bir şekilde temizleyin.
Temizleme işleminin ardından camların kurumasını bekleyin.
Özellikle karbonatlı ve partiküllü diş macunları cam çiziklerini giderme konusunda daha iyi.
Çizilen camlarınızı temiz bir bez yardımıyla temizleyin.
Nohut büyüklüğünde diş macununu bir beze sürdükten sonra çiziklerin oluştuğu bölgeyi ovuşturun.
Birkaç kere aynı işlemi dairesel hareketlerle gerçekleştirdikten sonra nemli bir bez ile camı temizleyin.
Karbonat yardımıyla bu çiziklerden tamamen kurtulmak istiyorsanız ihtiyacınız olan tek şey bir bardak su ve bir tatlı kaşığı karbonat.
Karbonatlı suyu kolaylıkla püskürtebileceğiniz bir şişede karıştırın ve çiziklerin olduğu bölgeye uygulayın.
Temiz bir bez yardımı ile camı temizleyerek kurumasını bekleyin.
Metal cilası, hassas yüzeyler için ideal olduğundan temizlemek istediğiniz bölgeyi etkili bir şekilde temizler.
Fazla cila sürmek camlarınıza zarar verebilir. Bu nedenle yalnızca birkaç damla metal cilasıyla işlemi gerçekleştirmeye dikkat etmelisiniz.
Bir mikrofiber bez yardımıyla metal cilasını dairesel hareketlerle çizikli alana uygulayın.
30 saniyenin ardından çiziklerin kaybolduğunu gözlemleyeceksiniz.
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