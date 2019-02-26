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CNR Avrasya Boat Show 2 günde 39 bin ziyaretçiyi ağırladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 12:50 | Son Güncelleme

CNR Avrasya Boat Show, geçen yıla göre ziyaretçi sayısını yüzde 30 artırdı - CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem: - "Geçtiğimiz yıla göre fuarın ilk iki gününde ziyaretçi sayımızı yüzde 30 artırdık. 85 bin olan ziyaretçi hedefimizin neredeyse yarısını ilk iki günde yakaladık"

İSTANBUL (AA) - Alanında dünyanın ikinci en büyük fuarı olan 14. Uluslararası Deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarına (CNR Avrasya Boat Show), denizseverlerin yoğun ilgisi ile devam ediyor. 3 Mart Pazar gününe kadar ziyaretçilere açık olacak fuar, geçen yıla göre ziyaretçi sayısını yüzde 30 artırdı.

CNR Holding açıklamasına göre, 22 Şubat’ta, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan tarafından açılan fuarın, ilk iki gününde 3 bin 160’ı yabancı olmak üzere 39 bin ziyaretçi ağırlandı. CNR Avrasya Boat Show’un 85 bin olan ziyaretçi hedefinin neredeyse yarısı fuarın iki gününde gerçekleşti.

Fuar hakkında bilgi veren CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem, "Her yıl yoğun ilgi çeken fuarımız aracılığıyla dünya yat üretiminde 3’üncü sıraya yükselen ülkemizin bu alandaki ticaret hacimlerini daha da artırmak için çalışıyoruz. CNR Avrasya Boat Show başladığı günden itibaren yat ve tekne satışları sonrasında katılımcı firmalar tarafından geleneksel olarak çalınan siren sesleri CNR EXPO alanımızda daha ilk günden yankılanmaya başladı. Bu da bize fuarın ticari hacminin geçen yıla oranla daha da yükseleceğinin sinyalini veriyor. Fuarı tamamlayacağımız 3 Mart Pazar gününe kadar siren seslerimizin aralıksız olarak çalacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Hedeflerimiz ciddi anlamda aşılacak diye düşünüyoruz"

Fuarı ilk iki gününde 3 bin 160’ı yabancı olmak üzere toplam 39 bin ziyaretçinin gezdiğini belirten Erem, şunları kaydetti:

"Fuarın açılışını yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın ayağı CNR Avrasya Boat Show’a uğurlu geldi. Bu yıl fuarımızı, ilk iki günde kar kış demeden Fransa, İngiltere, Yunanistan, İspanya, İtalya, Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu, Almanya, Tunus, Bulgaristan, Yunanistan, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Polonya’nın da aralarında bulunduğu 35 ülkeden ziyaretçilerimiz doldurdu. Geçtiğimiz yıla göre fuarın ilk iki gününde ziyaretçi sayımızı yüzde 30 artırdık. 85 bin olan ziyaretçi hedefimizin neredeyse yarısını ilk iki günde yakaladık. Bu yıl fuarda ziyaretçi hedeflerimiz ciddi anlamda aşılacak diye düşünüyoruz."

Ceyda Erem, ziyaretçilerin CNR Avrasya Boat Show'da denizcilik sektörüne ait 3 bin 500 deniz aracı içerisinde aradıkları her ürüne ulaşma imkanı bulduklarını ifade ederek, fuarda yat, süper yat, mega yatların yanı sıra motor yat, yarış tekneleri, katamaran, yelkenli deniz araçları, gezi tekneleri, sürat tekneleri, jetskiler, ribler, flyboard, kano, şişme bot, ekipmanlar, aksesuarlar, su sporları ve olta başta olmak üzere balıkçılığa dair birçok ürüne ulaşma imkanı bulunduğunu belirtti.

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CNR Avrasya Boat Show CNR Holding

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