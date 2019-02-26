CNR Avrasya Boat Show 2 günde 39 bin ziyaretçiyi ağırladı

İSTANBUL (AA) - Alanında dünyanın ikinci en büyük fuarı olan 14. Uluslararası Deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarına (CNR Avrasya Boat Show), denizseverlerin yoğun ilgisi ile devam ediyor. 3 Mart Pazar gününe kadar ziyaretçilere açık olacak fuar, geçen yıla göre ziyaretçi sayısını yüzde 30 artırdı.

CNR Holding açıklamasına göre, 22 Şubat’ta, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan tarafından açılan fuarın, ilk iki gününde 3 bin 160’ı yabancı olmak üzere 39 bin ziyaretçi ağırlandı. CNR Avrasya Boat Show’un 85 bin olan ziyaretçi hedefinin neredeyse yarısı fuarın iki gününde gerçekleşti.

Fuar hakkında bilgi veren CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem, "Her yıl yoğun ilgi çeken fuarımız aracılığıyla dünya yat üretiminde 3’üncü sıraya yükselen ülkemizin bu alandaki ticaret hacimlerini daha da artırmak için çalışıyoruz. CNR Avrasya Boat Show başladığı günden itibaren yat ve tekne satışları sonrasında katılımcı firmalar tarafından geleneksel olarak çalınan siren sesleri CNR EXPO alanımızda daha ilk günden yankılanmaya başladı. Bu da bize fuarın ticari hacminin geçen yıla oranla daha da yükseleceğinin sinyalini veriyor. Fuarı tamamlayacağımız 3 Mart Pazar gününe kadar siren seslerimizin aralıksız olarak çalacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.