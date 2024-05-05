HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Esenler'de gece saatlerinde sokakta yürüyen baba ve oğluna silahlı saldırı!

Esenler'de gece saatlerinde sokakta yürüyen baba ve oğluna silahlı saldırı!

05.05.2024 01:10
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Esenler'de gece saatlerinde sokakta yürüyen baba ve oğluna silahlı saldırı düzenlendi. Vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden baba ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Saldırgan ise olayın ardından kayıplara karıştı.

Esenler'de gece saatlerinde sokakta yürüyen baba ve oğluna silahlı saldırı!

Esenler'deki silahlı saldırı, saat 23.00 sıralarında Menderes Mahallesi 329. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta ilerleyen baba ve oğluna kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi.

İLK MÜDAHALEYİ MAHALLE SAKİNLERİ YAPTI

Saldırıda vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan babaya ilk olarak mahalle sakinleri müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan babayı ambulansla hastaneye kaldırdı.

ISTANBUL--ESENLERDE-BABA-VE-OGLUNA-SOKA_49406 (2)

Saldırıdan sonra kaçan şüphelileri yakalamak için polisin çalışması devam ediyor. Saldırının hemen ardından sokakta yaşanan hareketlilik ve yaralı kişinin yakınlarının baygınlık geçirdiği anlar cep telefonu görüntülerine yansıdı.

ISTANBUL--ESENLERDE-BABA-VE-OGLUNA-SOKA_49406 (1)

"VÜCUDUNDA ÇOK SAYIDA MERMİ İZİ VARDI"

Olaya tanık olan Hasan Karakaya, "Sipariş dağıtıyordum, silah seslerine geldim ben. Baktım arkadaş yerde yatıyor, vücudunda çok sayıda mermi izi vardı. Ambulans geldi, müdahale etti. Yaşıyordu, belirti vardı ama kötü oldu yani. Mermi izleri vardı vücudunda, sağlık ekipleri o an kalp masajı yaptı." şeklinde konuştu. (DHA)
ISTANBUL--ESENLERDE-BABA-VE-OGLUNA-SOKA_49406 (3)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Feci kaza! Çok sayıda yaralı varFeci kaza! Çok sayıda yaralı var
Hamas'tan ateşkes açıklamasıHamas'tan ateşkes açıklaması
İsrail ile Yunanistan arasında kriz yaratacak gelişme! Darp edilip gözaltına alındıİsrail ile Yunanistan arasında kriz yaratacak gelişme! Darp edilip gözaltına alındı
Anahtar Kelimeler:
Esenler silahlı saldırı
En Çok Okunan Haberler
Ancelotti'den maç sonu Arda için çok ilginç açıklama!

Ancelotti'den maç sonu Arda için çok ilginç açıklama!

Samsunspor kazandı, Uğurcan Çakır çıldırdı! Maç sonu Gisdol'e saldırı, ortalık karıştı

Samsunspor kazandı, Uğurcan Çakır çıldırdı! Maç sonu Gisdol'e saldırı, ortalık karıştı

Kocaeli'de ilginç olay! Kimseye aldırmadan çırılçıplak dolaştı, gözaltına alındı

Kocaeli'de ilginç olay! Kimseye aldırmadan çırılçıplak dolaştı, gözaltına alındı

İsrail ile Yunanistan arasında kriz yaratacak gelişme! Darp edilip gözaltına alındı

İsrail ile Yunanistan arasında kriz yaratacak gelişme! Darp edilip gözaltına alındı

Silahlı saldırı dehşeti! Yoldan geçen kadın ensesinden vurularak öldü

Silahlı saldırı dehşeti! Yoldan geçen kadın ensesinden vurularak öldü

Lüks aracın ardından 'özel yemek' listesi gündem oldu! Diyanet'ten açıklama

Lüks aracın ardından 'özel yemek' listesi gündem oldu! Diyanet'ten açıklama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Anneler Günü'ne özel indirimler devam ediyor!

Anneler Günü'ne özel indirimler devam ediyor!

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! %25'e varan indirim sizi bekliyor

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! %25'e varan indirim sizi bekliyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.