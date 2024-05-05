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  4. Kayseri'de feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Kayseri'de feci kaza! Çok sayıda yaralı var

05.05.2024 00:59
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Kayseri'de, seyir halindeki otomobil ile servis minibüsü çarpıştı. Feci kazada 11 kişi yaralandı.

Kayseri'de feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Kaza, saat 23.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Beyazşehir Mahallesi, Sivas Bulvarı üzerinde meydana geldi. M.H. yönetimindeki otomobil, R.Ş. yönetimindek servis minibüsü ile çarpıştı.

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Kazada, serviste bulunan 8 kişi ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, kazanın meydana geldiği yolda ulaşım kontrollü şekilde sağlandı. Yaralıların sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi. (DHA)
Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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