Çocuğuna bez bulamadı gözyaşlarına boğuldu! 'Virüs değil, açgözlülük öldürecek'

Yeni tip coronavirüs (Covid-19) yayılmaya devam ettikçe, insanlar yiyecek, tuvalet kağıdı ve bebek maması gibi temel ihtitaç ürünleri stoklamaya devam ediyor. İngiltere'de yaşayan Lauren Whitney durumun yıkıcı etkisiini göstermek için bir TikTok videosu yayınladı.

Bebeğine bez satın almak için markete giren genç kadın tüm rafların boş olduğunu görünce göz yaşlarını tutamadı.

Yaşadığı durumu sosyal medyada paylaşan Lauren ailesine bakabilmek, gelir sağlamak için bir sinema salonunda yarı zamanlı olarak çalıştığını bu yüzden bazıları gibi toplu alım fırsatı bulamadığını söyledi. Lauren sözlerine şöyle devam etti: 'Biz düşük gelirli aileleriz ve bu yüzden bir kerede dışarı çıkıp çok miktarda şey satın alabilmemiz zor. Ancak bu duruma baktığımda hiçbir şey alamadığım ortada bu çok sinir bozucu. Kitlesel paniğin gerçek etkisini paylaşmak istedim.'

DESTEK MESAJLARI YAĞDI

Genç kadının videosunu izleyen birçok kişi destek mesajları vererek annenin duygularını paylaştı. Whitney'e gelen, 'Virüs bizi öldürmeyecek, açgözlülük öldürecek. Üzgünüm Lauren' mesajı ise 100 binin üzerinde beğendi aldı.

Lauren Whitney, gelen kutusunda çok sayıda olumlu yorumun olduğunu ancak aynı zamanda birçok nefret dolu görüşün de yer aldığını söylüyor.



