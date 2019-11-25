KADIN

Çocuğunuz sizi duymuyor, söylenenleri tekrarlatıyorsa dikkat

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
ANNEÇOCUK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Havaların soğuması ve okulların yeniden açılmasıyla birlikte solunum yolu enfeksiyonlarında yaşanacak artış en çok, kreş ve ilkokul çocuklarını etkiliyor. Özellikle orta kulak enfeksiyonun zamanında tespit edilememesi kalıcı hasara ve işitme kaybına neden olabiliyor. Bu durum küçük çocuklarda dil gelişiminde gerilemeye ve daha büyük çocuklarda ise derslerde öğrenme zorluğuna yol açabiliyor.

Çocuğunuz sizi duymuyor, söylenenleri tekrarlatıyorsa dikkat

Memorial Ankara Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü’nden Prof. Dr. Mustafa Cem Özbek, orta kulak iltihabı hastalığı, tedavi yöntemleri ve etkileri hakkında bilgi verdi.

ENFEKSİYONUN SEBEBİ BAKTERİ VE VİRÜSLER

Orta kulak iltihabı veya diğer adıyla akut otitis, kulak zarının hemen arkasında, hava ile dolu, işitmeyle ilişkili küçük kemik yapıları içerisinde bulunduran orta kulağın, genellikle bir bakteri veya virüs etkeni ile enfekte olmasıdır. Enfeksiyon süresince ortaya çıkan iltihaplanma ve bununla ilişkili sıvı birikimi dolayısıyla orta kulak iltihabı, genellikle kulak ağrısıyla kendini göstermektedir.

SIVI BİRİKİMİ SİNSİ BİR ŞEKİLDE İLERLEYİP KALICI KULAK HASARINA SEBEP OLUR

Kış aylarının yaklaşması ve okulların açılması ile birlikte solunum yolu enfeksiyonlarında yaşanan artış sıklıkla okul çağındaki çocuklarda görülmektedir. Geçirilen solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı olarak çocukların orta kulakları da bu durumdan etkilenmektedir. Orta kulak enfeksiyonunun ağrılı olması sebebiyle çocuklar dertlerini anlatabilmekte ve tedavileri de gecikilmeden yapılabilmektedir. Ancak kulakta sıvı birikimi şiddetli ağrıya sebep olmadığından dolayı sıklıkla bu durum atlanabilir. Efüzyon denilen kulaktaki sıvı birikimi, çocuklarda zaman zaman ortaya çıkan ve sürekli olmayan düşük seviyeli ağrı yaptığından dolayı bu sorun sinsi bir şekilde ilerleyip kalıcı hale gelebilmektedir.

2

ÇOCUĞUNUZ SİZİ DUYMUYOR, SÖYLENENLERİ TEKRARLATIYORSA DİKKAT!

Ebeveynlerin solunum yolu enfeksiyonu geçiren çocuklarının işitme ile ilgili sorunları olup olmadığını dikkatlice gözlemlemesi gerekmektedir. Eğer hastalık sonrasında çocuk söylenilenleri sıkça tekrar ettiriyorsa, “Ne, efendim, duymadım, tekrar söyle” gibi sözcükleri sıkça kullanmaya başladıysa veya evde televizyonun sesini fazla açıyorsa mutlaka bir kulak burun boğaz uzmanına götürülerek muayene ettirilmesi gerekmektedir.

8 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUKLARDA DAH ÇOK GÖRÜLÜYOR

Orta kulaktaki sıvı birikimi sıklıkla 8 yaşından küçük çocuklarda ortaya çıkan bir sorun olmakla beraber, daha ileri yaş grubundaki çocuklarda da görülebilmektedir. Özellikle dil gelişimini henüz öğrenmekte olan küçük çocuklar sıkıntılarının ne olduğunu tam anlayamadıklarından dolayı şikayetlerini de açıkça ifade edememektedir. Okul çağına gelmiş çocuklar ise sıkıntılarını daha iyi anlatabilir.

KULAKTA DEĞİŞİK SESLER VE TIKANIKLIK ŞİKAYETLERİ YAŞANIR

1

Sıvı birikimi olan çocuklarda işitme kaybının yanı sıra, aralıklı ortaya çıkan ancak şiddetli olmayan kulak ağrısı, çocukta kendisinin ve ebeveyninin anlam veremediği huzursuzluk ve aşırı hareketlilik ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte çocuklar sıklıkla kulaklarının tıkanık olduğundan ve garip sesler duyduklarından yakınmaktadır.

EĞİTİMDE GERİLEMEYE YOL AÇAR

Orta kulak enfeksiyonu ve kulakta sıvı birikimi zamanında tespit edilemezse, işitme kaybı nedeniyle küçük çocuklarda dil gelişiminde gerileme, büyük çocuklarda ise okulda derslerde öğrenme zorluğu ortaya çıkabilmektedir. Okulda öğretmenini ve arkadaşlarını iyi duyamadığından çocukların eğitimlerinde gerileme yaşanırken, sosyal olarak da içlerine kapanabilirler. Bununla birlikte sıvı birikimine bağlı olarak kulak zarında incelmeler ve bu incelmelere bağlı olarak da zaman içinde zarın orta kulağa doğru içeriye çökerek, içerideki kemikçiklere ve orta kulağa yapışması gibi kulak sorunlarına neden olabilmektedir. Bir ileri aşamada ise kalıcı işitme kayıpları da yaşanabilmektedir.

Kulaktaki sıvının tedavisinde en önemli kriter dikkatli takiptir. Gerektiğinde mikroskop ile kulak zarının muayenesi dikkatlice yapılmalıdır. Eskiden kullanılan antibiyotiklerin ise günümüz sıvı tedavisinde yeri bulunmamaktadır. Ancak süre çok uzadığında ve zarda kalıcı sorun olabilecek emareler ortaya çıktığında bir kür antibiyotik verilebilmektedir. Bu süre içinde çocuğun yeni hastalık almaması ve özellikle burnunun açık tutulması önem taşımaktadır. Süreç uzayarak birkaç ayı bulduğunda veya zarda “retraksiyon” denilen çökmeler başladıysa, kulak zarına “tüp” denilen kulağın havalanmasını sağlayan protezler takılmalıdır. Kulak tüpleri, belirli bir süre kulağın havalanmasını ve orta kulaktaki enfeksiyonun kurumasını sağlamaktadır. Eğer çocukta eşlik eden geniz eti büyüklüğü de varsa, geniz etinin alınması hem çocuğun daha rahat nefes almasına, hem de tüp dışarı atıldıktan sonra orta kulakta yeniden sıvı birikiminin önlenmesine yardımcı olmaktadır.


PARTNER Dünyanın en güzel kızı! Asıl mesleğini duyan şoke oldu Dünyanın en güzel kızı! Asıl mesleğini duyan şoke oldu
Çocuğunu aşılatmayanlar toplum sağlığını da riske atıyorÇocuğunu aşılatmayanlar toplum sağlığını da riske atıyor
Menisi gelen her erkek sağlıklı mıdır?Menisi gelen her erkek sağlıklı mıdır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çocuklarda işitme kaybı orta kulak iltihabı hastalığı

En Çok Okunan Haberler

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

'Ne kadar iğrenç bir şey ben utanıyorum'

'Ne kadar iğrenç bir şey ben utanıyorum'

Acı gerçek! Endometriozis ağrısı görünür olsaydı nasıl olurdu?

Acı gerçek! Endometriozis ağrısı görünür olsaydı nasıl olurdu?

Sıcak banyoya elveda deyin

Sıcak banyoya elveda deyin

Cinsellikten soğutuyor ama aslında basit bir çözümü var!

Cinsellikten soğutuyor ama aslında basit bir çözümü var!

Efsanesini öğrenip satın alın! Kokina'nın rengi bozulmadan duruyorsa...

Efsanesini öğrenip satın alın! Kokina'nın rengi bozulmadan duruyorsa...

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Bu özelliklere sahip olanların ikiz bebeği olma ihtimali daha yüksek

Bu özelliklere sahip olanların ikiz bebeği olma ihtimali daha yüksek

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Yeni doğanlarda sarılık nasıl önlenir?

Yeni doğanlarda sarılık nasıl önlenir?

Annede ağrılı süt gelmesinin 7 nedeni

Annede ağrılı süt gelmesinin 7 nedeni

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
10 adımda çocukları ev kazalarından koruyun

10 adımda çocukları ev kazalarından koruyun

Fazla süt tüketimi bebeklerde kabızlık yapıyor

Fazla süt tüketimi bebeklerde kabızlık yapıyor

Oğlu yalnız kaldığında ağlamasın diye maketini yaptıran anne sosyal medyayı ikiye böldü

Maketini yaptırdı sosyal medyayı ikiye böldü

Göbek bağının geç kesilmesi hayat kurtarıyor

Geç kesilmesi hayat kurtarıyor

Ortalama kilonun altında doğan erkek bebeklerde kısırlık riski daha yüksek

Ortalama kilonun altında doğan erkek bebeklerde kısırlık riski daha yüksek

Emziren annelere uyarı: Elektrikli süt pompalarındaki tehlike

100 kadından 41'i bunu tercih ediyor ama...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.