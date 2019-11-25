Çocuğunuz sizi duymuyor, söylenenleri tekrarlatıyorsa dikkat

Memorial Ankara Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü’nden Prof. Dr. Mustafa Cem Özbek, orta kulak iltihabı hastalığı, tedavi yöntemleri ve etkileri hakkında bilgi verdi. ENFEKSİYONUN SEBEBİ BAKTERİ VE VİRÜSLER Orta kulak iltihabı veya diğer adıyla akut otitis, kulak zarının hemen arkasında, hava ile dolu, işitmeyle ilişkili küçük kemik yapıları içerisinde bulunduran orta kulağın, genellikle bir bakteri veya virüs etkeni ile enfekte olmasıdır. Enfeksiyon süresince ortaya çıkan iltihaplanma ve bununla ilişkili sıvı birikimi dolayısıyla orta kulak iltihabı, genellikle kulak ağrısıyla kendini göstermektedir. SIVI BİRİKİMİ SİNSİ BİR ŞEKİLDE İLERLEYİP KALICI KULAK HASARINA SEBEP OLUR Kış aylarının yaklaşması ve okulların açılması ile birlikte solunum yolu enfeksiyonlarında yaşanan artış sıklıkla okul çağındaki çocuklarda görülmektedir. Geçirilen solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı olarak çocukların orta kulakları da bu durumdan etkilenmektedir. Orta kulak enfeksiyonunun ağrılı olması sebebiyle çocuklar dertlerini anlatabilmekte ve tedavileri de gecikilmeden yapılabilmektedir. Ancak kulakta sıvı birikimi şiddetli ağrıya sebep olmadığından dolayı sıklıkla bu durum atlanabilir. Efüzyon denilen kulaktaki sıvı birikimi, çocuklarda zaman zaman ortaya çıkan ve sürekli olmayan düşük seviyeli ağrı yaptığından dolayı bu sorun sinsi bir şekilde ilerleyip kalıcı hale gelebilmektedir.

ÇOCUĞUNUZ SİZİ DUYMUYOR, SÖYLENENLERİ TEKRARLATIYORSA DİKKAT! Ebeveynlerin solunum yolu enfeksiyonu geçiren çocuklarının işitme ile ilgili sorunları olup olmadığını dikkatlice gözlemlemesi gerekmektedir. Eğer hastalık sonrasında çocuk söylenilenleri sıkça tekrar ettiriyorsa, “Ne, efendim, duymadım, tekrar söyle” gibi sözcükleri sıkça kullanmaya başladıysa veya evde televizyonun sesini fazla açıyorsa mutlaka bir kulak burun boğaz uzmanına götürülerek muayene ettirilmesi gerekmektedir. 8 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUKLARDA DAH ÇOK GÖRÜLÜYOR Orta kulaktaki sıvı birikimi sıklıkla 8 yaşından küçük çocuklarda ortaya çıkan bir sorun olmakla beraber, daha ileri yaş grubundaki çocuklarda da görülebilmektedir. Özellikle dil gelişimini henüz öğrenmekte olan küçük çocuklar sıkıntılarının ne olduğunu tam anlayamadıklarından dolayı şikayetlerini de açıkça ifade edememektedir. Okul çağına gelmiş çocuklar ise sıkıntılarını daha iyi anlatabilir. KULAKTA DEĞİŞİK SESLER VE TIKANIKLIK ŞİKAYETLERİ YAŞANIR Sıvı birikimi olan çocuklarda işitme kaybının yanı sıra, aralıklı ortaya çıkan ancak şiddetli olmayan kulak ağrısı, çocukta kendisinin ve ebeveyninin anlam veremediği huzursuzluk ve aşırı hareketlilik ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte çocuklar sıklıkla kulaklarının tıkanık olduğundan ve garip sesler duyduklarından yakınmaktadır.