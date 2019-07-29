KADIN

Çocuğunuz yüzme bilmediği için hastalanıyor olabilir

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
ANNEÇOCUK HABERLERİ  | 29.07.2019 10:41 | Son Güncelleme

Deniz ve havuzda geçen yaz günleri, kova ve küreklerle kumda geçirilen oyun saatleri, çocukları enfeksiyonlara karşı savunmasız bırakıyor. Özellikle yüzme bilmeyen çocuklarda daha sıklıkla görülen bağırsak enfeksiyonları ve dış kulak yolu iltihapları konusunda ailelerin dikkatli olması gerekiyor.

Çocuğunuz yüzme bilmediği için hastalanıyor olabilir

Memorial Antalya Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Aşkın Güra, ailelere çocuklarını yaz aylarında görülen enfeksiyonlardan korumak için uyarılarda bulundu.

HAVUZ SUYUNUN TEMİZ OLDUĞUNDAN EMİN OLUN

Sağlık koşulları iyi olmayan, temizliği düzenli yapılmayan havuzlarda bağırsak enfeksiyonlarına sık rastlanmaktadır. Özellikle çok sayıda insanın girdiği, günlük olarak suyunun değiştirilmediği, bakımının ve bakteriyolojik analizlerinin yapılmadığı havuzlarda dışkı yolu ile bulaşan mikroplara bağlı bağırsak enfeksiyonları görülmektedir. Çocuklar havuza girmeden önce havuz suyunu yutmamaları konusunda uyarılmalıdır.

ÇOCUKLARINIZA YÜZMEYİ ÖĞRETİN

Özellikle kız çocuklarının kuma oturması genital hijyeni bozarak idrar yolu enfeksiyonlarına ve genel cilt hastalıklarına neden olmaktadır. Bu nedenle kumda oyun sonrası temizlik yapılmalı, genital bölgede yabancı maddelerin kalması engellenmelidir. Yüzme bilen çocukların enfeksiyon risklerinin, bilmeyenlere göre daha az olduğu unutulmamalıdır. Çünkü yüzme bilmeyen çocuklar daha fazla su yutar ve özellikle bağırsak enfeksiyonlarına daha sık yakalanır. 3 yaş üstünde çocuklara yüzme dersleri aldırılmaya başlanabilir.

2

KALABALIK DENİZ VE HAVUZLARI TERCİH ETMEMEYE ÇALIŞIN

Üst solunum yolu enfeksiyonları daha çok yakın temasla ve nefes alıp verme, hapşırma, öksürme ile havaya saçılan partiküller aracılığıyla bulaşsa da hijyeni iyi olmayan, kalabalık deniz ve havuz sularından her türlü enfeksiyon gibi üst solunum yolu enfeksiyonu da bulaşabilir. Bunun yanı sıra çok sıcak havalarda, iştahsızlık sonucu beslenmenin yetersiz kaldığı durumlarda vücut direncinin düşmesi durumunda çocuklar enfeksiyonlara eğilimli hale gelebilir.

KULAK TIKACI KULLANMAYI İHMAL ETMEYİN

Havuz ya da deniz suyu, çocukların dış kulağına girer ve çıkar. Deniz suyu ancak dış kulak derisi üzerinde bir iltihaplanmaya neden olduğunda tedavi gerektirir. Sorun, çocuğun çok şiddetli bir ağrı çektiği için kulağını göstererek ağlamasından anlaşılır. Dış kulak yolu iltihabına yol açmasının yanı sıra havuz ya da deniz suyu, kulak zarına da zarar verebilir. Bu sorun da çok şiddetli bir ağrı ile kendini gösterir. Bakımları düzenli olarak yapılan havuzlar bile bu soruna neden olabilir. Çocuklara havuz ve deniz sonrasında iyi bir banyo yaptırılması, olası mikroplu suyun kulaklarda kalıp bir enfeksiyona neden olmasını önleyebilir. Özellikle kulak zarına tüp takılmış çocukların kulaklarına, havuz ve denize girerken, su kaçmaması için vazelinli veya gliserinli yağlanmış pamuk tıkaçlar kullanılmalıdır.

Yine aynı görüntü! Son dakikada yetiştilerYine aynı görüntü! Son dakikada yetiştiler
Niyazi bebek hayata tutunduNiyazi bebek hayata tutundu
2019 sezonu bebek ve çocuk sandalet rehberi2019 sezonu bebek ve çocuk sandalet rehberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çocuk yüzme yüzmenin önemi

En Çok Okunan Haberler

Aleyna Tilki, anne ve babasıyla birlikte şarkı söyledi

Aleyna Tilki, anne ve babasıyla birlikte şarkı söyledi

Hande Erçel'den duygusal paylaşım

Hande Erçel'den duygusal paylaşım

Doğal antibiyotik sarımsakla hazırlanan şifalı anneanne tarifleri

Doğal antibiyotik sarımsakla hazırlanan şifalı anneanne tarifleri

Alişan söyledi, oğlu Burak oynadı

Alişan söyledi, oğlu Burak oynadı

Ünlü oyuncu son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü oyuncu son yolculuğuna uğurlandı

Ortalık gerildi! Acun'dan Seren'e sert tepki

Ortalık gerildi! Acun'dan Seren'e sert tepki

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Emzirmek sadece bebeğe değil, anneye de faydalı

Emzirmek sadece bebeğe değil, anneye de faydalı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

O özellik daha anne karnında belli oluyor

O özellik daha anne karnında belli oluyor

Yeni doğanlarda sarılık nasıl önlenir?

Yeni doğanlarda sarılık nasıl önlenir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Parmak bebek' hayata tutundu

Niyazi bebek hayata tutundu

2019 sezonu bebek ve çocuk sandalet rehberi

2019 sezonu bebek ve çocuk sandalet rehberi

Tüm anne babaların bilmesi gereken hayat kurtaran yöntem, Heimlich Manevrası

Hayat kurtaran bilgi! Umarız kullanmak zorunda kalmazsınız

Batı Nil Virüsü dünyaya yayıldı, anne sütüyle bile bulaşabiliyor

Aman dikkat! Dünyaya yayıldı, Türkiye’de de görüldü

Kamusal alanda emzirmeye dikkat çekmek için çocuklarını emzirdiler, yüzlerini kapattılar

Çocuklarını emzirdiler, yüzlerini kapattılar

Tatiliniz yanmasın! Çocukları güneşten korumanın 5 yolu

Tatiliniz yanmasın! Çocukları güneşten korumanın 5 yolu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.