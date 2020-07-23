Çocuğunuzda alerji varsa oda temizliğinde bunlara dikkat edin! Günlerce uykusuz kalabilirler...

Alerjiyi tetikleyen tüm unsurları evden uzaklaştırmanız mümkün olmasa da, çocuğunuzun odasını temizlerken göstereceğiniz dikkat ile alerjinin çocuğunuzun sağlığı üzerindeki etkilerini önemli ölçüde azaltabilirsiniz. Amerika Astım ve Alerji Vakfı'nın paylaştığı verilere göre dikkat edilmesi gereken en önemli alerjen toz akarları. Alerjik çocuğunuzun odasından toz akarlarını nasıl uzak tutabileceğinizi adım adım sıralamaya başlıyoruz:
TOZ AKARLARINA KALICI BİR YUVA SAĞLAMAYIN!
Çocuğunuzun yatağı ve yastığı için anti-alerjik yatak koruyucuları tercih edin.
Halılar akarların üremesi ve yerleşmesi en mükemmel alanlardan birini sağlar. Alerjik bir çocuğunuz varsa özelikle duvardan duvara halı kaplamalarından uzak durmalısınız.
Çocuğunuzun odası için mümkünse ahşap parke, laminant parke veya marley gibi kolay silinip temizlenebilen zeminler daha uygun olacaktır. Ancak tercihiniz yine de halıdan yana olacaksa yıkanabilir ve düşük havlı bir halı tercih etmeniz gerekir.
Dekorasyona katkısı ve şıklığı için tercih edilen ağır fon perdeler toz ve akarlar için eşsiz bir yuva görevi görürler. Kolay yıkanabilen pamuklu ya da sentetik perde ve güneşlik alerjik çocukların odaları için daha güvenli seçeneklerdir.
Peluş hayvanlar başta olmak üzere çocuğunuzun tüm oyuncaklarını kapalı kutular ya da oyuncak sandıklarında saklamaya özen gösterin. Süs eşyaları kadar dergi ve kitapların da toz yuvası olduğunu göz önünde bulundurarak, tümünü çocuğunuzun odasından başka bir yerde tutun.
Yatak mobilyası ve dolap seçimlerinizde de sağlığa zararsız, kokusuz boyalı mobilyalar veya plastiklerden faydalanabilirsiniz. Fazla detaylı tasarımlarda birikecek tozları göz önünde bulundurmanızda da fayda var.
ALERJİK ÇOCUĞUN ODASINI NASIL, NE SIKLIKTA TEMİZLEYELİM?
Halısı olsun olmasın çocuğunuzun odasını mümkünse Hepa filtre sistemine sahip bir elektrikli süpürgeyle haftada en az bir gün süpürmek gerekiyor.
Amerikan Astım ve Alerji Vakfı çarşaf, yastık kılıfı hatta battaniye ve yorganların her hafta yüksek derecede yıkanmasını tavsiye ediyor. Alerjik bir çocuğunuz varsa makinede yıkamaya dayanıklı yeni nesil anti alerjik yorgan ve yastıklardan kullanmayı tercih edebilirsiniz.
Peluş ya da dolgulu oyuncakları haftada bir kez yıkamayı unutmayın. Mümkünse bu tarz oyuncaklarla uyumasına izin vermeyin.
Haftada iki kez odanın tozunu almayı ihmal etmeyin. Kimyasal temizleyiciler yerine sirkeli su, zeytinyağlı sabun gibi doğal içerikleri tercih edin. Yoğun ve baskın kokulu her temizlik malzemesinden ve kokulu mumlardan uzak durun.
Odada halı varsa düzenli olarak yıkamaya özen gösterin.
Polen mevsimi boyunca çocuğunuzun odasının camlarını kapalı tutun.
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