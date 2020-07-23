Çocuğunuzda alerji varsa oda temizliğinde bunlara dikkat edin! Günlerce uykusuz kalabilirler...

Alerjiyi tetikleyen tüm unsurları evden uzaklaştırmanız mümkün olmasa da, çocuğunuzun odasını temizlerken göstereceğiniz dikkat ile alerjinin çocuğunuzun sağlığı üzerindeki etkilerini önemli ölçüde azaltabilirsiniz. Amerika Astım ve Alerji Vakfı'nın paylaştığı verilere göre dikkat edilmesi gereken en önemli alerjen toz akarları. Alerjik çocuğunuzun odasından toz akarlarını nasıl uzak tutabileceğinizi adım adım sıralamaya başlıyoruz:

TOZ AKARLARINA KALICI BİR YUVA SAĞLAMAYIN!

Çocuğunuzun yatağı ve yastığı için anti-alerjik yatak koruyucuları tercih edin.

Halılar akarların üremesi ve yerleşmesi en mükemmel alanlardan birini sağlar. Alerjik bir çocuğunuz varsa özelikle duvardan duvara halı kaplamalarından uzak durmalısınız.

Çocuğunuzun odası için mümkünse ahşap parke, laminant parke veya marley gibi kolay silinip temizlenebilen zeminler daha uygun olacaktır. Ancak tercihiniz yine de halıdan yana olacaksa yıkanabilir ve düşük havlı bir halı tercih etmeniz gerekir.

Dekorasyona katkısı ve şıklığı için tercih edilen ağır fon perdeler toz ve akarlar için eşsiz bir yuva görevi görürler. Kolay yıkanabilen pamuklu ya da sentetik perde ve güneşlik alerjik çocukların odaları için daha güvenli seçeneklerdir.

Peluş hayvanlar başta olmak üzere çocuğunuzun tüm oyuncaklarını kapalı kutular ya da oyuncak sandıklarında saklamaya özen gösterin. Süs eşyaları kadar dergi ve kitapların da toz yuvası olduğunu göz önünde bulundurarak, tümünü çocuğunuzun odasından başka bir yerde tutun.

Yatak mobilyası ve dolap seçimlerinizde de sağlığa zararsız, kokusuz boyalı mobilyalar veya plastiklerden faydalanabilirsiniz. Fazla detaylı tasarımlarda birikecek tozları göz önünde bulundurmanızda da fayda var.