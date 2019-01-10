Çocuğunuzun yavaş büyümesindeki neden çölyak olabilir!

ORGANLARDA HASARA NEDEN OLABİLİR

Çölyak hastalığı buğday, arpa ve çavdarda bulunan gluten isimli maddenin tetiklediği, hastalığa genetik yatkınlığı olan bireylerde gelişen ve başta ince bağırsak olmak üzere birçok organı etkileyebilen bir hastalıktır. Hastalığın ortaya çıkmasında genetik faktörler etkili olduğu gibi çevresel faktörlerin de etkisi olduğu düşünülmektedir. Hastalık ince bağırsaklarda hasar oluşturarak gıdaların sindirim ve emilimini bozabilmekte ve buna bağlı olarak vücut için gerekli bazı besin maddelerinin eksiklikleri gelişebilmektedir. Bu da bir domino etkisi yaratarak tüm organlarda ikincil hasarlar oluşturabilmektedir.

ÇOCUĞUNUZDA BU BELİRTİLERE DİKKAT EDİN

Çölyak hastalığının dünya üzerindeki her 100-150 kişiden birisini etkilediği düşünülmektedir. Ülkemizde çocuklarda yapılan tarama çalışmalarında da benzer sonuçlar bulunmuştur. Çocuklarda;

İshal

Büyüme geriliği

Gaz ve karın şişliği

Tekrarlayan karın ağrıları

Halsizlik ve iştahsızlık

Kilo kaybı veya kilo alamama

Boy kısalığı

Kemik erimesi

Ergenlik gecikmesi

Tedaviye dirençli kansızlık

Yaygın diş çürükleri, saç dökülmesi ve deri döküntüleri

Tedaviye dirençli kabızlık

Karaciğer testlerinde bozukluk

Aşırı mızmızlık ve uyku bozuklukları çölyak hastalığının belirtisi olabilir.