Çocuğuzu okula alıştırmanın 7 yolu

Dr. Fevzi Özgönül, çocuğu okula alıştırmanın yolları olduğunu belirterek şunları söyledi:

1. adım sabah hazırlığı: Çocuğunuzun; üstünü giymesine, hazırlanmasına mutlaka yardımcı olun. Kesinlikle kahvaltı yaptırın, sağlıklı olan yiyeceklerden yemesini sağlayın.

2. adım Bugün sıradan bir gün: Okulun ilk günü ebeveynler genel olarak telaşlanıp ne yapacağını bilemez. Bugünü herhangi bir sıradan günmüş gibi kabul edin ve ona göre davranın. İlk gün destek olmak amacı ile farklı davranmaya çalışmayın.

3. Adım; Mutlaka birlikte olun: Bazen ebeveynler yüzme öğretmek için çocuğunu denize atarak bunu kendi başına başarmasını beklerler, fakat alışması için onu yalnız bırakmak yerine ilk gün mutlaka çocuğunuzun yanında olmanız, okula birlikte gitmeniz ve okuldan birlikte dönmeniz ona güven verecektir. Ders aralarında da sizi görmesi, kaygılı halinden kurtulmasını sağlayacaktır. Fakat bunu uzun süre devam ettirmeyin. Herkesin bir sorumluluğu olduğunu anlamasını sağlayın.

4. Adım; Ona destek olduğunuzu belirten cümleler kullanın: Çocuğunuza kullandığınız kelimeler çok önemli. Kaygısını arttıracak cümlelerden lütfen kaçının. Ona sakın “Korkma”, “Ben buradayım” gibi cümleler kurmayın. Çünkü sizin çocuğunuza “korkma” demeniz, onda “okul acaba korkulacak bir yer mi?” algısı oluşturabilir.