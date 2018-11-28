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Çocuk 'annenin' parkta 'Satılık çocuk var' çığlığı polisi alarma geçirdi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 09:25 | Son Güncelleme

Adana'da 16 yaşındaki bir annenin parkta kucağındaki 9 aylık bebeğini çevreden geçen vatandaşlara satmak istediğinin iddia edilmesi polisi alarma geçirdi.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 15 yaşındaki erkek arkadaşından hamile kalan S.K.'nın D. ismini verdiği kız bebeği oldu. Pişman olan S.K. ise tekrar ailesinin yanına döndü. Dün saat 17.30 sıralarında S.K. yanına aldığı bebeğiyle dışarı çıktı.

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Parka buluştuğu arkadaşlarıyla oturan S.K.'nın burada vatandaşlara 'satılık çocuk var' dediği ileri sürüldü. Vatandaşlar bunun üzerine 155 polis imdat hattını arayarak "Burada bir kız bebek satıyor" ihbarında bulundu. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Parka gelen sivil polisler kısa sürede S.K. ve yanında bulunan arkadaşlarını yakaladı.

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S.K. polise, bir süre birlikte yaşadığı sevgilisinden hamile kaldığını ayrıldıktan sonra bebeğini dünyaya getirdiğini ancak kızını satmak gibi bir niyetinin olmadığını, arkadaşlarıyla şakalaştığını çevredeki vatandaşların yanlış anladığını ileri sürdü.
S.K. ve bebeği daha sonra Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA/DHA

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Artık herşeyi o kadar normalleştirdiler ki ne edep ne şeref nede haysiyet akşam yap gundüz sat insanlıktan nasibinizi alamışsıniz. Çocuğun ne şuçu var ya ahlaksızlık yapan değil de günahsız yavru çeksin bedeli değil mi çok kolay nede olsa...
@abytmr_2018 16 yaşındaki bir kız çocuğunun kandırılmış olabileceği veya daha kötüsü cinsel istismara uğradığı falan hiç aklına gelmiyor dimi. aklın fikrin uçkurunda. herkesi kendin gibi ahlaksız zannediyorsun. hemen şerefsiz ahlaksız edepsiz damgasını yapıştırın bilip bilmeden araştırmadan. bu işi yaparken orada mıydın gördün mü yada sen mi yaptın da bu kadar eminsin. tecavüzcülerin korunduğu, tecavüz ettiği kadınla evlensin denilen bir ülkede yaşadığını unutma.
çocuklarınızı chp dünyasından sakının. ne yapın edin müslüman yetiştirin.
alın o bebeği iyi bir aileye verin
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