Çocuk istismarı davasında savcıdan skandal talep!

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava dosyasına göre, Antalya’da yaşayan 9 yaşındaki N., babasıyla birlikte teyzesinin evine gitti. N.’nin Çocuk İzlem Merkezi’nde uzman eşliğinde alınan ifadesine göre 4 Kasım 2017 tarihinde askerden yeni gelmiş teyzesinin oğlu H.C.M. (25) ile yalnız kaldıkları sırada kendisine dokunarak cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. N., olaydan sonra odadan çıkmak istediğinde ise H.C.M, kendisini kolundan tutarak “Eğer kimseye söylersen seni öldürürüm” diye tehdit etti. N. birkaç gün sonra benzer bir eylemin de arabanın içinde olduğunu iddia etti. N., maruz kaldığı cinsel istismarı babasıyla paylaşınca olay savcılığa intikal etti.

BABASI YÖNLENDİRİYOR İDDİASI



Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, İfadesinden sonra adli kontrol şartıyla serbest kalan H.C.M. hakkında savcılık, “çocuğun cinsel istismarı, tehdit” suçlamasıyla dava açtı. H.C.M. savunmasında “Ben kesinlikle mağdura karşı böyle bir suç işlemedim. N., babasının yönlendirmesiyle suçlamada bulunuyor” dedi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da sanıktan şikâyetçi olduğunu bildirdi. N.’nin ifadeleri hakkında hazırlanan raporda, “Mağdurenin anlatımlarının tutarlı ve samimi olduğu, beyanlarına itibar edilebileceği düşüncesi oluşmuştur” denildi.