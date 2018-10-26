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Çocuk istismarı davasında savcıdan skandal talep!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 07:26 | Son Güncelleme

Antalya'da 9 yaşındaki N.'nin cinsel istismarı davasında savcı, 'olayla ilgili anlatımlarının tutarlı, beyanlarına itibar edilebilir' olduğu yönündeki rapora rağmen küçük kızın eylemler sırasında ve sonrasında tepki göstermediği gerekçesiyle sanığın beraatını talep etti.

Çocuk istismarı davasında savcıdan skandal talep!

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava dosyasına göre, Antalya’da yaşayan 9 yaşındaki N., babasıyla birlikte teyzesinin evine gitti. N.’nin Çocuk İzlem Merkezi’nde uzman eşliğinde alınan ifadesine göre 4 Kasım 2017 tarihinde askerden yeni gelmiş teyzesinin oğlu H.C.M. (25) ile yalnız kaldıkları sırada kendisine dokunarak cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. N., olaydan sonra odadan çıkmak istediğinde ise H.C.M, kendisini kolundan tutarak “Eğer kimseye söylersen seni öldürürüm” diye tehdit etti. N. birkaç gün sonra benzer bir eylemin de arabanın içinde olduğunu iddia etti. N., maruz kaldığı cinsel istismarı babasıyla paylaşınca olay savcılığa intikal etti.

BABASI YÖNLENDİRİYOR İDDİASI

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, İfadesinden sonra adli kontrol şartıyla serbest kalan H.C.M. hakkında savcılık, “çocuğun cinsel istismarı, tehdit” suçlamasıyla dava açtı. H.C.M. savunmasında “Ben kesinlikle mağdura karşı böyle bir suç işlemedim. N., babasının yönlendirmesiyle suçlamada bulunuyor” dedi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da sanıktan şikâyetçi olduğunu bildirdi. N.’nin ifadeleri hakkında hazırlanan raporda, “Mağdurenin anlatımlarının tutarlı ve samimi olduğu, beyanlarına itibar edilebileceği düşüncesi oluşmuştur” denildi.

SAVCI: AİLE ÜYELERİ YAKINDAYDI

11 Ekim’de yapılan duruşmada N.’nin avukatı sanığın tutuklanmasını istedi. Bu talebe karşı çıkan duruşma savcısı esasa ilişkin mütalaasında sanığın beraatını talep ederek şunları belirtti: “Mağdur küçük N.’ye yönelik eylemlerin diğer aile yakınlarının bulunduğu ortamda gerçekleşmiş olması, bu durumda anlatımın soyutta kaldığı, eylem sırasında ve/veya hemen sonrasında tepki göstermesinin de düşünülmesinin gerektiği, yönlendirilmesinin mümkün olması karşısında üzerine atılı cinsel istismar ve basit tehdit suçlarından cezalandırılmasını gerektirecek kesin ve inandırıcı kanıt elde edilemediği anlaşılmıştır.” Mahkeme sanığın tutuklanma talebini reddederek duruşmayı erteledi.

BABA: ÜSTÜN CESARET Mİ GÖSTERSİN?

N.’nin babası A.Y., savcılık mütalaasına tepki göstererek şunları söyledi: “Raporlara rağmen 9 yaşındaki çocuk için savcının, ‘Evde diğer aile bireyleri var, başka odada istismar ve ölümle tehdit edildikten sonra bunu oradakilere söyleyebilirdi’ diyerek üstün cesaret beklemesi ne denli mantıklıdır? Mağdurun anlatımlarına soyut diyor savcılık, ne gibi bir somut delil arandığını anlayamadık. Acaba tecavüze uğrayıp bir yere gömülmesi mi gerekiyordu? Savcı ‘Yönlendirme’ var diyor. Hangi ebeveyn bu şekilde çocuğunu yönlendirebilir?”

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Anahtar Kelimeler:
Antalya cinsel istismar taciz

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