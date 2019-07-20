HABER

Çocuk parkında korkutan yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 20.07.2019 16:35 | Son Güncelleme

Isparta’da çocuk oyun parkında çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden olurken, bir oyuncakta hasar meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, Muzaffer Türkeş Mahallesi’ndeki bir çocuk oyun parkında saat 15.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.Olay yerine ulaşan ekipler kısa sürede yangını kontrol altına alırken, yangında parktaki kay kayın hafif çapta zarar gördüğü öğrenildi.Ölen ya da yaralananın olmadığı yangının çıkış nedeni ise yapılacak araştırma sonunda netlik kazanacak.

Çocuk parkında korkutan yangın

Isparta’da çocuk oyun parkında çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden olurken, bir oyuncakta hasar meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Muzaffer Türkeş Mahallesi’ndeki bir çocuk oyun parkında saat 15.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.
Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan ekipler kısa sürede yangını kontrol altına alırken, yangında parktaki kay kayın hafif çapta zarar gördüğü öğrenildi.
Ölen ya da yaralananın olmadığı yangının çıkış nedeni ise yapılacak araştırma sonunda netlik kazanacak.

Çocuk parkında korkutan yangın

Çocuk parkında korkutan yangın

2019’un en seksi kadını seçildi! Güzellik sırrını paylaştı2019’un en seksi kadını seçildi! Güzellik sırrını paylaştı
Türk diplomatı şehit eden 4 terörist Kuzey Irak’ta yakalandı.Türk diplomatı şehit eden 4 terörist Kuzey Irak’ta yakalandı.
Samsun'da plastik fabrikasında yangın (2)Samsun'da plastik fabrikasında yangın (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mini şortuyla sosyal medyayı salladı

Mini şortuyla sosyal medyayı salladı

Dikkat! Emekli maaşınızın düşmemesi için bunu mutlaka yapın

Dikkat! Emekli maaşınızın düşmemesi için bunu mutlaka yapın

Sultangazi'de erkek çocukları taciz eden Afgan böyle yakalandı!

Sultangazi'de erkek çocukları taciz eden Afgan böyle yakalandı!

Beylikdüzü'nde dehşet! Ölü ve yaralılar var

Beylikdüzü'nde dehşet! Ölü ve yaralılar var

Son dakika! Ümraniye'de 29 katlı binada yangın

Son dakika! Ümraniye'de 29 katlı binada yangın

Başkentte feci kaza! 1 ölü

Başkentte feci kaza! 1 ölü

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beylikdüzü'nde 14 katlı binada dehşet! Ölü ve yaralılar var

Beylikdüzü'nde dehşet! Ölü ve yaralılar var

Başkentte feci kaza! 1 ölü

Başkentte feci kaza! 1 ölü

Adana’da düğünde çıkan silahlı kavgada yaralanan iki çocuktan biri öldü

Kalabalığın üzerine ateş açtı! Adana'da düğün kana bulandı

İş yerinde cinsel istismar! İğrençlik görüntülerle ortaya çıktı

İş yerinde cinsel istismar! Meğer 2 ay önce de...

Kocaeli'de bir kadın silahlı kavgada öldürüldü

Kocaeli'de bir kadın silahlı kavgada öldürüldü

İki çocuk babası adam, sabaha kadar gitar çalıp intihar etti

İki çocuk babası adam, sabaha kadar gitar çalıp intihar etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.