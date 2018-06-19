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Çocuk sahibi olduktan sonra sadece anneler değişmiyor! Babalar da değişir
Azra'nın Günlüğü
ANNE ÇOCUK HABERLERİ
| 19.06.2018 12:12 |
Son Güncelleme
43 dakika önce
İki çocuk sahibi olduktan sonra kocasının değişimini çizerek anlatan Çinli illüstratör Weng Chen, eğlenceli çizimleriyle ebeveyn olmanın hem keyifli hem de zor taraflarını gösteriyor. Çizimler size de tanıdık gelecek...
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Anneler kadar babaların da işi çok zor.
Babaların değiştiğini de göreceksiniz
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Anahtar Kelimeler:
Weng Chen
anne baba olmak
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