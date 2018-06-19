KADIN

Çocuk sahibi olduktan sonra sadece anneler değişmiyor! Babalar da değişir

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
ANNE ÇOCUK HABERLERİ  | 19.06.2018 12:12 | Son Güncelleme

İki çocuk sahibi olduktan sonra kocasının değişimini çizerek anlatan Çinli illüstratör Weng Chen, eğlenceli çizimleriyle ebeveyn olmanın hem keyifli hem de zor taraflarını gösteriyor. Çizimler size de tanıdık gelecek...

Anneler kadar babaların da işi çok zor.

Babaların değiştiğini de göreceksiniz

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Anahtar Kelimeler:
Weng Chen anne baba olmak

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