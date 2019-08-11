Çocuk sahibi olmak isteyenlere polen tavsiyesi! Doğurganlık arttırıcı etkisi var

Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, "Shiraz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde gerçekleştirilen çalışmada, polenin sperm parametreleri ve üreme fonksiyonları üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Çalışmanın sonucunda, polenin sperm sayısı, hareketliliği ve morfolojisi ile DNA kalitesini iyileştirdiği ortaya konulmuştur” dedi.

Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, polenin sağlığa olan etkileri hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Polenin, arılar tarafından yavru ve genç işçi arıların beslenmesinde yüksek miktarda kullanıldığına dikkat çeken Samancı, “Polen, bileşimindeki lifler, vitaminler, mineraller, aminoasitler ve fenolik bileşiklerle değerli bir besin maddesidir. İçeriğinde; B1, B2, B3, B5, B6, E, C vitaminleri, folik asit, biotin, ayrıca potasyum, kalsiyum, magnezyum, çinko, demir, bakır, manganez ve fosfor gibi mineraller yer alır” dedi.

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Polenin literatürde, ‘tek tam gıda’ olarak geçtiğini ifade eden Samancı, tamamen doğal ve güçlü bir kaynak olduğunu kaydetti. Polenin infertilite (kısırlık) üzerine etkisiyle ilgili yapılan bilimsel çalışma olduğunu dile getiren Mühendis Aslı Elif Tanuğur, şu ifadeleri kullandı: “2005 yılında, Tikrit Eczacılık Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen çalışmada, erkeklerde infertilite üzerine polen kullanımının etkisi araştırılmıştır. Bu çalışmada, 25 kısır erkeğin 3 ay boyunca düzenli polen tüketmesi sağlanmıştır. Araştırmanın sonucunda, polen uygulanan bireylerde sperm sayısı ve hareketliliğinin arttığı ortaya konulmuştur. 2015 yılında yayınlanan, Jahrom Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde gerçekleştirilen bir başka çalışmada, polenin kısır erkek bireyler üzerindeki etkileri araştırılmıştır.