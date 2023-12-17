Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ amuda kalktı, gören dönüp bir kez daha baktı! Esnekliğini konuşturdu

Tamer Karadağlı ile başrolünü paylaştığı Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği Meltem rolüyle büyük bir çıkış yakalayan Pınar Altuğ son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Her paylaşımı çok konuşulan ünlü isim bu defa esnekliğini konuşturduğu pozlarıyla gündem oldu.

49 yaşındaki Pınar Altuğ spor yaptığı anları peş peşe paylaştı. Amuda kalkan ünlü oyuncunun o anları kısa sürede gündem oldu.

Güzel oyuncuya; 'Gençlere taş çıkarır', 'Harika görünüyorsun', 'Her halin çok güzel' gibi yorumlar yapıldı.

Instagram'da 1,6 milyon takipçisi bulunan Altuğ son olarak eşi Yağmur Atacan ile Fransa kaçamağı yapmıştı.

Tatilde de sporunu aksatmayan Pınar Altuğ yoga paylaşımı ile övgüleri topladı.

Fit hali ve güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Pınar Altuğ kendisinden 9 yaş küçük Yağmur Atacan ile 15 yıldır evli. Ünlü çiftin 'Su' adını verdikleri bir kızları var.





