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Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ amuda kalktı, gören dönüp bir kez daha baktı! Esnekliğini konuşturdu

17.12.2023 10:42 | Son Güncelleme:
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Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran efsane dizi Çocuklar Duymasın'da hayat verdiği Meltem karakteriyle hafızalarımıza kazınan Pınar Altuğ sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla sıkça adından söz ettiriyor. Her paylaşımı olay olan ünlü isim bu defa spor yaptığı anları paylaştı. Altuğ amuda kalktı, bakan bir daha baktı. İşte Pınar Altuğ'un esnekliğini konuşturduğu o pozlar...

Tamer Karadağlı ile başrolünü paylaştığı Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği Meltem rolüyle büyük bir çıkış yakalayan Pınar Altuğ son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Her paylaşımı çok konuşulan ünlü isim bu defa esnekliğini konuşturduğu pozlarıyla gündem oldu.

Pınar Altuğ 1

49 yaşındaki Pınar Altuğ spor yaptığı anları peş peşe paylaştı. Amuda kalkan ünlü oyuncunun o anları kısa sürede gündem oldu.

Pınar Altuğ 4

Güzel oyuncuya; 'Gençlere taş çıkarır', 'Harika görünüyorsun', 'Her halin çok güzel' gibi yorumlar yapıldı.

Pınar Altuğ 2

Instagram'da 1,6 milyon takipçisi bulunan Altuğ son olarak eşi Yağmur Atacan ile Fransa kaçamağı yapmıştı.

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Tatilde de sporunu aksatmayan Pınar Altuğ yoga paylaşımı ile övgüleri topladı.

pınaryağmur

Fit hali ve güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Pınar Altuğ kendisinden 9 yaş küçük Yağmur Atacan ile 15 yıldır evli. Ünlü çiftin 'Su' adını verdikleri bir kızları var.

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