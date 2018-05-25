Çocuklar favori oyuncaklarını gösterdi sonuç oldukça düşündürücü!

Kimi dünyanın belki de en pahalı oyuncağıyla eğlenirken, kimi çocuk eski bir bisiklet lastiğiyle oynuyor.

Kimi çocuk legolarla, kimi çocuk ise eski bir bisiklet tekerleğiyle oynuyor

1 / 25 Anna, ''Diğer kültürlerdeki insanlar genellikle korkutucu veya egzotik olarak resmediliyor. Bu değişmeli. İnsanların gerçekten nasıl yaşadığını göstermek istiyoruz. Böylece insanlar farklı gelir düzeylerinde hayatın neye benzediğini kendileri görebilirler'' diye konuşuyor.

2 / 25 Anna önderliğinde 50 ülkede 264'ten fazla evde birçok araç gerecin fotoğrafını çeken sanatçılar, aylık kişi başı gelirin 45 dolardan başlayıp 10.000 dolara kadar çıktığı bu düzende çocuklara en sevdikleri oyuncaklarını sordu... Çocukların eğlence anlayışı, mutluluk algısı çevreden çevreye, aileden aileye, gelirden gelire ve hatta kültürden kültüre her zaman değişiklik gösteriyor.

3 / 25 Hindistan'da kişi başı aylık geliri 31 dolar olan bu evde yaşayan çocuğun elindeki en sevdiği oyuncağı

4 / 25 Zimbabe evinde en sevilen oyuncak ev yapımı bir toptur. Aylık gelirleri 34 dolar

5 / 25 Plastik ürünlerden yapılmş bu oyuncak araba da Haiti'li bir çocuğu. Kişi başı aylık gelir ise 39 dolar

6 / 25 Zimbabve'de favori oyuncağın bir araba olduğu evde kişi başı gelir 41 dolar

7 / 25 Haiti'li bu çocuk da en sevdiği oyuncağıyla oynuyor. Kırık bir çemberle oynayan çocuğun evindeki aylık gelir 43 dolar

8 / 25 Burkina'da yaşayan bu çocuğun en sevdiği oyuncağı da kırık plastik bir bebek. Aylık 45 dolarla geçiniyorlar.

9 / 25 Kişi başı gelirin 45 dolar olduğu bu evde ise, en sevilen oyuncak bir tekerlek

10 / 25 Fildişi Sahili'nde bu evde kişi başı gelir 61 dolar; bu çocuğun en büyük eğlencesi ise, bir ayakkabıyla oynamak...

11 / 25 Hindistan'da kişi başına düşen gelirin 65 dolar olduğu bu evin çocuğunun en sevdiği oyuncak, ev yapımı bir kriket sopası

12 / 25 Ruanda'da kişi başına gelirin 72 dolar olduğu evdeki çocuk, yapraklar ve dallarla oynamayı seviyor...

13 / 25 Haiti'deki bu aile kişi başı 102 dolara geçiniyor ve bu çocuğun en sevdiği oyuncak bir gameboy.

14 / 25 Filistinli ailenin aylık kişi başı geliri 112 dolar ve bu çocuğun en sevdiği oyuncak, bir plastik şişe

15 / 25 Kolombiya'da ayda kişi başı 123 dolara geçinen bu ailede, en sevilen oyuncak bir voleybol topu

16 / 25 Nijerya'da kişi başı gelirin 124 dolar olduğu evde en sevilen oyuncak, tahtadan çubuklar oyuncaklar...

17 / 25 Hindistan'da 245 dolarlık gelirli ailenin oğlu ve en sevdiği oyuncağı bir kamyon...

18 / 25 Ürdünlü bu ailenin aylık kişi başı geliri 249 dolar, çocukların en sevdiği oyuncakları ise peluş hayvanlar...

19 / 25 Hindistan'da aylık kişi başı 369 dolar gelirli evde en sevilen oyuncak, bir cep telefonu....

20 / 25 Ürdün'de kişi başı geliri 583 dolar olan bir evde en sevilen oyuncak bir tablet bilgisayar...

21 / 25 ABD'de kişi başı 855 dolarlık geliri olan bu evde, en sevilen oyuncak lego...

22 / 25 Çin'deki bu aile kişi başı 2235 dolarla geçiniyor, ufaklığın en sevdiği oyuncak ise askeri bir tank...

23 / 25 Kenya'daki bu aile aylık kişi başı 3268 dolar ile geçiniyor ve çocuklarının en sevdiği oyuncak bir tablet bilgisayar...

24 / 25 Amerika'da yetişkin başına 4650 dolarlık geliri olan bu evin çocuğu, en çok beyzbol takımı ile oynamayı seviyor