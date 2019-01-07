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Çocuklara "Lazvivor parkuru" eşliğinde eğitim veriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 11:35 | Son Güncelleme

Trabzon Yeni Hal Camisi'nde görevli müezzin Selim Çolak, "Camide Eğleniyorum, Öğreniyorum Projesi" kapsamında oluşturduğu "Lazvivor" adlı oyun parkurunda, çocuklara dini eğitim verirken eğlenme fırsatı da sunuyor - Çolak: - "Teknolojik aletlere bağımlı yaşayan çocukları, hayatın zor şartlarını da anlatmak amacıyla zorluklardan oluşan parkurda eğlendirerek eğitmeye vermeye karar verdim" - "Caminin bu katı hafta içi kapalı. Cuma ya da cumartesi günü parkuru kuruyorum. Pazar günü çocuklar geldiğinde 3 saat oynayabiliyorlar. Daha sonra tekrar kaldırıyorum"

DUYGU AVUNDUK - Trabzon görev yapan müezzin kayyım Selim Çolak, caminin alt katında oluşturduğu oyun içerikli parkurda çocuklara İslam dinini eğlenerek öğrenme fırsatı sunuyor.

Ortahisar ilçesinin Hızırbey Mahallesi'ndeki Yeni Hal Camisi'nde görevli müezzin Çolak, yaz Kur'an kursunu yıl boyunca sürdürmeye karar verdi.

Çocukların eğlenerek öğrenmesini hedefleyen Çolak, caminin alt katında veliler, esnaf ve cemaatin katkılarıyla tahta parçaları, balon, sunta, balık ağı ve emniyet şeridi gibi malzemeler kullanarak "Lazvivor" adını verdiği oyun parkuru oluşturdu.

Kurs için pazar günleri camiye gelen çocuklar, öğle namazını birlikte kıldıktan sonra Çolak'ın oluşturduğu parkurda oynamak için heyecanla alt katın kapısının açılmasını bekliyor.

Çocuklar, parkur etaplarında, Çolak'ın hazırladığı kartlarda yazan bilgilerle öğrendiklerini pekiştirerek en son balon havuzuna ulaşıyor. Burada saklanan kartonları verilen süre içerisinde bularak üzerlerinde yazan bilgiler doğrultusunda eşleştiren öğrenciler puan kazanıyor.

Çolak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 yıl önce camide göreve başladığını belirterek, o günden beri yaz Kur'an kursunda çocuklara eğitim verdiğini söyledi.

Kursu sadece yaz ayında değil yıl boyunca uyguladığını ifade eden Çolak, "Çocuklarımız minarelerin gölgelerinde, mihrabın şefkat ve merhametiyle büyüsün istedik. Çocuklara dini eğitimin yanında değerler eğitimini de veriyoruz. Ayrıca ilmi geçmişi olarak İslam'a faydası olan alimlerimizden Farabi, Mimar Sinan ve Mevlana'yı da tanıtıyoruz." dedi.

Çolak, çocukların heyecanına ve derse adaptasyonda zorlandıklarına tanık olduğunu aktararak "Yeni neslin artık sınıf ortamında öğrenemediğini gözlemleyince 'Bu çocukların dini bilgileri öğrenmesi için ne yapabiliriz?' diye düşündüm. Teknolojik aletlere bağımlı yaşayan çocukları, hayatın zor şartlarını da anlatmak amacıyla zorluklardan oluşan parkurda eğlendirerek eğitmeye vermeye karar verdim." diye konuştu.

Parkura her hafta farklı oyunlar eklemeye çalıştığına dikkati çeken Çolak, şöyle devam etti:

"Çocukların ilgisini çekecek bir isim bulma arayışına girdik ve sonunda 'Lazvivor parkuru' dedik. Çocuklar artık 'Lazvivor'da ne öğreneceğiz, hangi oyunu oynayacağız?' diye merak etmeye başladı. Heyecanla yarışmak, mücadele ederek zorlukları aşmak ve eğlenerek öğrenmek istiyorlar. Caminin bu katı hafta içi kapalı. Cuma ya da cumartesi günü parkuru kuruyorum. Pazar günü çocuklar geldiğinde 3 saat oynayabiliyorlar. Daha sonra tekrar kaldırıyorum."

- "Bilgisayar oyunlarını salon oyunlarına dönüştürdük"

Çolak, yeni neslin artık her şeyi bilgisayar oyunlarındaki gibi oynayarak öğrenmeye çalıştığını belirterek, bu durumu avantaja çevirmeye karar verdiğini, bilgisayar oyunlarını salon oyunlarına dönüştürdüğünü ve bunun içine dini bilgiler eklediğini anlattı.

Parkurun oldukça verimli olduğunu vurgulayan Çolak, öğrencilerin, Diyanet İşleri Başkanlığının hazırladığı "Dinim İslam" kitabının yüzde 70'ini iki ayda sadece pazar günleri gelerek eğlenerek öğrendiğine işaret etti.

Çolak, çocukların dini bilgileri oynayarak daha kolay öğrendiklerini kaydederek, "Bu süreçte çocuklar, camiyi, mihrabı ve minareyi sevmeye başladılar. Artık koşarak camiye geliyorlar. Hafta sonunu iple çekiyorlar. Amacımıza ulaştığımızı düşünüyorum." dedi.

Parkurlu eğitim sürecinin devam edeceğini dile getiren Çolak, "Çocuklar camide adap ve namazı da öğrendiler. 20 öğrencimiz var. Önümüzdeki dönemlerde, engelli öğrencilerimizi de dahil ederek kaynaştırmalı eğitim vermeyi düşünüyoruz. Parkurumuzu da onlara göre düzenleyeceğiz." ifadesini kullandı.

- "Allah'ın varlığını ve tek olduğunu kanıtlayabiliyor"

Ortaokul öğrencisi Talha Halim Kelleci, eğlenerek öğrendiklerine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Çocuklar daha çok eğlenmek istediği için ödevlerine daha çok çalışıyorlar ve iyi anlıyorlar. Bazı günler çalışmadan geliyorum, heyecanlanıyorum. Parkurda ne yapacağımı düşünüyorum. Hemen oturup burada çalışıyorum çünkü parkurda karşımdaki kişiyi yenmek istiyorum. Çalışmadığımda ne yapacağımın heyecanını kimseye anlatamam."

Mihranur Ayyıldız ise Selim Çolak'ın her hafta farklı oyunlar hazırladığına vurgulayarak, "Onun hazırladığı kağıtları ezberleyip oynayarak cevapları buluyoruz. Bir konuyu birçok kez anlatıyor. Allah'ın varlığını ve tek olduğunu kanıtlayabiliyor. Hem eğlenip hem öğreniyorum. Ezberlemezsem oynayamam." diye konuştu.

İlkokul öğrencisi Ceyda Ayyıldız, yaz tatilinden beri camiye geldiğini belirterek, hocanın verdiği ödevleri yaptıklarını, daha sonra hazırladığı parkurda yarışarak öğrendiklerini pekiştirdiklerini söyledi.

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