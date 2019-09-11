Çocuklarda kabızlığın sebepleri ve çareleri

Çocukların beslenmesinden aileden gelen genlerine kadar birçok unsurun kabızlığa sebep olduğunu ifade eden Dr. Ayşe Tarım, anne ve babaları uyardı. Kabızlığa karşı daha duyarlı olunması gerektiğini dile getiren Tarım, "Kabızlık çocuklarda sık karşılaşılan bir problemdir. Kabızlık şikayeti olan çocuğun dışkılama sıklığı azalmıştır,sert ve kuru şekilde dışkılama yapar. En sık görülen nedenler arasında erken tuvalet eğitimi ve diyetteki değişiklikleri sayabiliriz.

Belirtiler: Haftada 3'den az dışkılama, dışkının sert kuru olması, dışkılama sırasında zorlanma, karın ağrısı, çocuğun iç çamaşırında yumuşak şekilsiz dışkı izi, sert dışkının üstünde kan izi olabilir. Kabızlık genellikle dışkı barsak içinde çok yavaş ilerlediğinde ortaya çıkar. Dışkıyı tutma; çocuklar genelde oyunu kesip tuvalete gitmek istemezler yada tuvaletten korkarlar. Bazı çocuklar da ev dışındaki tuvaletleri kullanmak istemezler. Kalın ve sert dışkının oluşturduğu ağrıdan dolayı tutmayı tercih ederler. Tuvalet eğitimi; eğer tuvalet eğitimine cok erken ve çocuk hazır olmadan başlanırsa çocuk dışkılamayı reddeder. Eğer bu olay inat seviyesine ulaşırsa bilinçli olan tutma durumu bilinsiz olarak dışkı tutmaya dönüşür. Beslenme değişiklikleri; eğer çocuğun beslenmesinde yeterli lif içeren sebze ve meyve yoksa kabızlık kaçınılmazdır. Rutin hayattaki değişiklikler; çocuğun günlük düzenini etkileyecek yolculuk, sıcak hava yada stres bağırsak çalışmasını etkileyebilir. Bazen okula ilk başladıkları günlerde de kabızlık oluşabilir. İnek sütü allerjisi; bazı çocuklarda inek sütü ve süt ürünlerine karşı allerji oluşabilir. Kabızlık nedenleri arasında unutmamamız gereken bir nedendir. Aile hikayesi; ailesinde kabızlık sorunu yaşayan fertler olan çocuklarda da genetik olarak eğilim olabilir. Tıbbı sorunlar; bazen yapısal barsak anomalileri, metabolik, hormonal ve sindirim sisteminin sorunları, sinir sistemini etkileyen durumlar da sebep olabilir" dedi.