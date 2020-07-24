Çocuklarda öz güven eksikliği neden olur?

Öz güven Kavramında Aile Faktörü

Her anne-baba ve bebek arasında bir bağlanma oluşur. Bebekler, daha çok vakit geçirdiği kişi ile değil, ihtiyaçlarını karşılayan kişi ile arasında sağlıklı bir bağ geliştirir. Bağlanma her ne kadar 0-2 yaşları arasında gerçekleşse de, etkileri çocuğun hayatı boyunca devam eder.

Çocuklar büyüdükçe, yeni şeyler keşfetmek isterler ve sorgularlar. Bu süreçte aileyi büyük bir sorumluluk bekler. Çocuklarımızın sorguladığı, keşfetmek istediği bu dönemde onların sorularını cevapsız bırakmamamız gerekir.

Zamanla yeni davranışlar öğrenen çocukların benlik duyguları da artar. Yeni davranışlar kazanmaya başlayan çocuklara karşı ailelerin tutumu oldukça önemlidir. Ailelerin çocuklarına karşı tutarlı ve kararlı davranmaları yerinde bir davranış olacaktır. Çocuklara karşı aşırı koruyucu ya da katı tutumlarda bulunmak, onlarda yetersizlik hissini pekiştirebileceği için öz güvenlerinin zedelenmesine neden olabilir.

İsteklerine Olumsuz Yaklaşmayın!

Yeni davranışlar kazanarak gelişimlerini sürdüren çocuklar, farklı davranışlar geliştirebildikleri gibi birden fazla konuda da aileleriyle iletişim kurmak ve onay almak isterler.