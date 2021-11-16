Çocukları için en iyisini isteyenlere oyuncaktan terliğe uygun fiyatlı ürünler

Çocuğunuz için ürün seçerken dikkat etmeniz gereken birçok etmen var. İlk olarak hangi ürünü alırsanız alın, mutlaka kaliteli olmasına dikkat etmelisiniz. Ayrıca sağlığa zarar verecek materyaller bulundurmaması da çok önemli. Bunun yanı sıra eğitici olan ürünleri tercih etmelisiniz. Tüm bu özellikleri bir arada bulunduran en iyi çocuk ürünlerini sizler için araştırdık. Üstelik sweathshirtten oyun halısına, terlikten biberona birçok ürün; 16 Kasım'da ve sadece 1 gün sürecek kampanya kapsamında sizi bekliyor. Gelin, bu ürünleri birlikte inceleyelim.

1. Çocuğunuzun gelişimini destekleyen Clementoni Oyun Halısı

Clementoni Oyun Halısı, bebeklerin karın üstü aktiviteleri için ideal bir ortam oluşturuyor. Yumuşak dokusuyla emekleme esnasında bebeklerin cildini koruyor. Ürün, sevimli hayvan görseli ve yaratıcı tasarımı ile bebeklerin öğrenmesine yardımcı oluyor. Toksik madde içeremeyen halı, bebek sağlığına zarar vermiyor. Farklı dokulara sahip parçalar ve hışırtı efekti, bebeklerin dokunsal ve işitsel gelişimini desteklemek için halıya eklenmiş bir başka özellik. Çıkabilen ayna sayesinde bebekler hem kendini tanıyor hem de eğleniyor. Halı üzerindeki çeşitli hayvan görselleri ise bebeklerin görsel algısının güçlenmesine destek oluyor.

Anne babaların güvenle tercih edebileceği Clementoni Oyun Halısı hakkında detaylı bilgi ve sipariş için buraya tıklayabilirsiniz.

2. Diş fırçalama alışkanlığı kazandıran Colgate Minions Çocuk Diş Fırçası

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Colgate Minions Çocuk Diş Fırçası, çocuğunuza diş fırçalama alışkanlığı kazandırmada size büyük bir kolaylık sağlıyor. Minions figürleri ile süslenen diş fırçası hem çocukları eğlendiriyor hem de sağlıklı dişlere sahip olmalarına yardım ediyor. 6 yaş ve üzeri çocuklar için tasarlanan ürün, ekstra yumuşak fırça kıllarına sahip. Bu sayede sert kullanımdan kaynaklanan diş eti sorunlarının engelliyor. Ürün, kolay kavranan gövdesi sayesinde rahat bir tutuş sağlıyor. Fırçayı, doktorların tavsiye ettiği 3 aylık kullanım sonunda değiştirmeniz gerekiyor.

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3. Şık ve göz alıcı tasarımı ile DeFacto V6483A6 Erkek Çocuk 2'li Sweatshirt

DeFacto V6483A6 Erkek Çocuk Sweatshirt, şık ve kullanışlı bir tasarıma sahip. Ürün, %85 pamuktan üretildiği için çocukları terletmeden soğuktan koruyor. Yumuşak dokusu sayesinde konforlu bir kullanım deneyimi sunan ürün, regular fit bir tasarıma sahip. Günlük olarak tercih edilebilen ürün, oldukça rahat ve şık. 2'li paket olarak satın alabileceğiniz sweatshirtü kaliteli dokusu sayesinde çocuğunuz uzun süre kullanabilir. 30 derecede makinede temizleyebileceğiniz ürünü ters olarak yıkamanız gerekiyor.

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4. Kaliteli ve sade DeFacto Kapüşonlu Sweat Hırka

Sizin için seçtiğimiz bir diğer ürün olan DeFacto Kapüşonlu Sweat Hırka, rahat pamuklu kumaşı ile bebeğinizin hassas cildine uyumlu. Yumuşak dokusu sayesinde bebeklerin cildini tahriş etmeyen hırka, sentetik olmadığı için kızarıklık ve alerjilere neden olmuyor. Kış aylarında bebekleri terletmeden soğuk havalardan koruyor. Sade bir tasarıma sahip olan ürün, bebeğinize zarar verebilecek boncuk ya da pul gibi detaylar bulundurmuyor. Kaliteli kumaşı sayesinde uzun süre rahatlıkla kullanabilirsiniz.

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5. Fisher Price Renkli Dostlar Taşınabilir Jimnastik Merkezi ile eğlence her yerde

Fisher Price Renkli Dostlar Taşınabilir Jimnastik Merkezi, katlanabilir ve taşınabilir özelliği ile dışarıda ve evde bebeğinizin keyifli vakit geçirmesini sağlıyor. Bebeklerin karın üzerinde egzersiz yapması için özel olarak tasarlanan ürün; bebeğin vurması, dokunması ve dişlemesi için uygun bir yapıya sahip. Bu sayede dokunsal becerileri geliştirmeye yardımcı oluyor. Ayrıca bebeğinizin oyuncaklara ulaşması ve vurması, kaba motor becerilerini geliştirirken kaslarının güçlenmesine ve esneklik kazanmasına da yardım ediyor. Böylece çocuklar oyun oynarken hem keyifli zaman geçiriyor hem de gelişimini tamamlıyor.

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6. Çocuklarla keyifli zaman geçirmek için LEGO City Polis Devriye Arabası

LEGO City Polis Devriye Arabası ile hayali oyunlar oynayarak çocukların motor becerilerinin gelişmesine yardım edebilirsiniz. Arabayı hayali şehir sokaklarında sürerek hem çocuğunuzla birlikte keyifli zaman geçirebilir hem de gelişimine destek olabilirsiniz. Kaliteli malzeme ile üretilen oyuncak, çocuklara zarar verebilecek materyalleri barındırmıyor. Bu nedenle ürün, güvenli bir oyun oynama imkânı sunuyor. Paket içerisinde polis memuru ve üst tavanı çıkabilen polis arabası bulunuyor. 5 yaş üzeri çocukların oynaması için uygun olsa da yetişkin gözetiminde ve evde oynanmasını tavsiye ediyoruz.

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7. Annelerin güvendiği marka Philips Avent SCF030/17 Biberon

Philips Avent SCF030/17 Biberon, göğsü andıran yeni tasarımı sayesinde doğal kavrama imkanı veriyor. Ürün, BPA gibi bebeğiniz sağlığına zarar verebilecek materyaller içermiyor. İkili valf tasarımı ile havayı biberonun içine itiyor ve bebeğin midesine gitmesini engelliyor. Bu sayede bebek, daha az rahatsızlık ve gaz sancısı yaşıyor. Ergonomik tasarımı ile biberonu bebekler bile rahatça tutabiliyor. Geniş boynu sayesinde kolayca temizleniyor. Ayrıca rahat bir şekilde takılıp sökülebiliyor. Bulaşık makinesinde yıkayabileceğiniz ürünü fırında da rahatlıkla kullanabilirsiniz.

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8. Crocs CrocsFL OL Disney Frozen2 Cg K Terlik ile rahatlık çocuğunuzun ayaklarınızda

Yanlış terlik ve ayakkabı seçimi, çocuklarınızda duruş bozuklukları ve ayak şeklinde deformasyon gibi sorunlar yaratabilirken kalitesiz materyaller mantar gibi enfeksiyonlara neden olabilir. Crocs CrocsFL OL Disney Frozen2 Cg K Terlik; kaliteyi, rahatlığı ve şıklığı bir arada sunuyor. Hafif tasarımı ayakları yormuyor ve ayakların gün boyu hava almasını sağlıyor. Bu sayede ayaklarda koku oluşmasını engelliyor. Ürünü giyip çıkarmak da oldukça kolay. Ayaklara rahatça oturması için topuk kayışları mevcut. Derinden yastıklı ayak tabanı, yürüyüş esnasında omurgaya fazla yük binmesini engelliyor.

Her türlü ortamda kullanılabilen Crocs CrocsFL OL Disney Frozen2 Cg K Terlik'i incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

9. Çocuğunuzun tarzını yansıtacak Koton Unicorn Baskılı Eşofman Altı

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%50 polyester kumaştan üretilen Koton Unicorn Baskılı Eşofman Altı, çocuğunuz için seçtiğimiz son ürün. Konforlu ve şık tasarımı ile çocuğunuzun tarzını yansıtmasını sağlayacak olan ürün, esnek ve dayanıklı. Kolay kırışmadığı için uzun süre ütü yapmanıza gerek kalmıyor. %50 pamuk olan kumaşı sayesinde hem cildin nefes almasını sağlayarak terletmiyor hem de kış aylarında üşümeyi engelliyor. Kaliteli boya ile üretilen ürün, uzun yıllar ilk günkü rengini koruyor. Çocuklarınızın cildine zarar verecek materyaller bulundurmadığı için cildi tahriş etmiyor. Lastikli beli, vücudu sıkıca kavrayarak konforlu bir kullanım deneyimi sunuyor.

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