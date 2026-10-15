Her şey bebeğinin bir saç teliyle başladı! Şimdi Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor

Eskişehir'de ikamet eden Esma Nur Uyan, 6 aylık bebeği dünyaya geldikten sonra iş hayatını bıraktı. Evde geçirdiği zamanı değerlendirmek ve anlamlı bir hatıra oluşturmak amacıyla hobi olarak takı yapımına yönelen Uyan, bebeklerin ilk saç tellerinden sevdiklerine ait hatıralara kadar pek çok manevi değeri epoksi boncukların içine işleyerek bilekliğe dönüştürmeye başladı. Hazırladığı özel tasarım takıları sosyal medya hesapları üzerinden satışa sunan genç anne, Türkiye'nin birçok şehrinden sipariş alarak hem bebeğinin ihtiyaçlarını karşılıyor hem de aile bütçesine destek oluyor.

"BİR HATIRAYA ÇEVİRMEK GERÇEKTEN ÇOK KIYMETLİ"

Yola çıkış hikayesini ve işin manevi boyutunu anlatan Esma Nur Uyan, "Öncelikle bir hobi olarak başladım. Evde vakit geçirmek, sevdiklerime anlamlı bir hediye vermek... Öncelikle de kendi çocuğumul ilk saç telinden kendime bir bileklik yapmayla başladı bu iş. Daha sonra bir vizyonu olduğunu düşündüm bu işin. İnsanların birbirlerine, sevdiklerinden kalan bir saç teli, bir sakal, bir kabir toprağı... Bunu ölümsüz bir hatıraya çevirmek gerçekten çok kıymetli. Buna vesile olmak da çok güzel bir duygu. İnsanlar sevdiklerinden son kalan bir saç telini belki bana emanet ediyor. Çocukların ilk saçlarını bana emanet ediyor. Ben de onları güzel bir hatıraya dönüştürüp veriyorum. İnsanların tepkisi gerçekten, desteği çok güzel. Kendimi çok iyi hissediyorum bu konuda. Ve bu güzel işten bir gelir de elde ediyorum. Evime bir katkı, çocuğuma bir katkı sağlayabiliyorum. Son hatıra da olabilir; bir kabir toprağını daima üzerinde taşıyor olabilmek, sevdiğini hatırlamak gerçekten çok kıymetli olduğunu düşünüyorum" dedi.

"ÇOK MEŞAKKATLİ , HİÇ KOLAY DEĞİL"

Yapım aşamasının oldukça zahmetli olduğunu ve 24 saati bulduğunu belirten Uyan, "İsteyen müşterilerim kendi saç telini ya da çocuklarına ait saç tellerini kargoya veriyorlar. Ben kargodan teslim alıyorum, daha sonra ölümsüz bir hatıraya çevirip aynı şekilde kargoya vererek kendilerine gönderiyorum. Çok meşakkatli, hiç kolay değil. 24 saat de sürüyor. Öncelikle boncukları yapıyor olmak... Çünkü her birine tek tek saç yerleştiriyorum. Daha sonra içini epoksiyle doldurup 24 saat kürleşmesini bekliyorum. Daha sonra bunun işlemi bitmiyor. Onları tek tek parlatma işlemi yapıyorum. Çiziklerinin giderilmesi için zımparalama işlemi yapıyorum" ifadelerini kullandı.

Ürünlere olan ilgiden memnuniyetini dile getiren ve ev kadınlarına çağrıda bulunan Esma Nur Uyan, açıklamalarını şu sözlerle tamamladı:

"Açıkçası sayı olarak saymadım, oldukça fazla. Çünkü çok talep oluyor, çok ilgi duyuluyor. Oldukça fazla diyebilirim. Hiçbir annenin, hiçbir ev kadınının evde oturup sadece çocuğa bakmasında geçirilen bir vaktin tamamen ölü vakit olduğunu düşünüyorum. Engel, hiçbir zaman engel yok önümüzde. Her zaman bir çıkış kapısı olduğunu düşünüyorum. Yeter ki isteyelim, yeter ki canıgönülden isteyelim. Bunu başarabiliriz. Biz de ev ekonomisine katkı sağlayabiliriz. Hem çocuğumuza bakıp hem ev işi yapıp hem de bir yerlerde bir şeyleri başarıyor olabilmemiz çok kıymetli olduğunu düşünüyorum."

Kaynak: İHA | Bu içerik Gökçen Kökden tarafından yayına alınmıştır