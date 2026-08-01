Annelerin çoğu bunu bilmiyor! Emzirmenin şaşırtan faydalar

Emzirme; meme, rahim ve yumurtalık kanseri riskini azaltıyor, doğum sonrası iyileşmeyi hızlandırıyor ve annenin psikolojik dayanıklılığını artırıyor. Anne sütü, bebeklerin sağlıklı büyüme ve gelişimi için en değerli besin kaynağı olmasının yanı sıra, annelerin uzun vadeli sağlıklarını koruyan önemli bir biyolojik süreç olarak da öne çıkıyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nadir Cömert, emzirmenin hem fiziksel hem de ruhsal açıdan anneye çok yönlü katkılar sunduğunu belirterek, emzirmenin yalnızca bebeğin değil, annenin yaşam kalitesini de olumlu yönde etkilediğini söyledi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nadir Cömert Op. Dr. Cömert, "Emzirme, anne ile bebek arasında güçlü ve güven temelli bir bağ kurulmasını sağlar. Bunun yanında annenin doğum sonrası toparlanmasını hızlandırır, birçok hastalığa karşı koruyucu etki gösterir ve psikolojik iyilik halini destekler. Bu nedenle emzirme, hem bebek hem de anne sağlığı açısından vazgeçilmez bir süreçtir" dedi.

EMZİRME ANNENİN RUH SAĞLIĞINI DA DESTEKLİYOR

Doğum sonrası dönemin anneler için hem fiziksel hem de duygusal açıdan hassas bir süreç olduğuna dikkat çeken Op. Dr. Nadir Cömert, emzirmenin stres yönetimine de önemli katkılar sağladığını belirtti. "Yapılan araştırmalar, emziren annelerde stres hormonları olarak bilinen kortizol ve adrenalin düzeylerinin emzirmeyen annelere göre anlamlı ölçüde daha düşük olduğunu göstermektedir. Bu hormonal değişim, annenin stres karşısında daha sakin tepkiler vermesine, kendini daha huzurlu hissetmesine ve bebeğiyle kurduğu duygusal bağın güçlenmesine katkı sağlar" ifadelerini kullandı.

"KANSER RİSKİNİ AZALTIYOR KEMİKLERİ KORUYOR"

Emzirmenin uzun vadede kadın sağlığı üzerinde önemli koruyucu etkileri bulunduğunu vurgulayan Op. Dr. Cömert, özellikle bazı kanser türlerine karşı sağladığı koruyucu etkiye dikkat çekti: "Emzirme döneminde östrojen hormonunun düşük seviyelerde seyretmesi, meme kanseri gelişme riskini azaltmaktadır. Araştırmalar, özellikle 30 yaşından önce doğum yapan ve en az bir yıl emziren kadınlarda yumurtalık kanseri görülme riskinin belirgin şekilde azaldığını ortaya koymaktadır. Ayrıca emzirme sürecinde kemik yapımını destekleyen biyolojik mekanizmalar aktive olurken, kemik yıkımını gösteren belirteçlerde azalma görülmektedir. Bu durum ilerleyen yaşlarda kemik erimesi riskinin düşmesine katkı sağlamaktadır."

"DOĞUM SONRASI İYİLEŞMEYİ HIZLANDIRIYOR"

Emzirmenin doğum sonrasında annenin vücudunun toparlanmasını da desteklediğini belirten Op. Dr. Cömert, şu bilgileri paylaştı, "Emzirme sırasında salgılanan oksitosin hormonu rahmin kasılmasını sağlayarak doğum sonrası kanamayı azaltır ve rahmin daha kısa sürede eski haline dönmesine yardımcı olur. Kanamanın azalması, uzun vadede kansızlık, halsizlik, çarpıntı ve çabuk yorulma gibi sorunların daha az görülmesini sağlar. Bu nedenle emzirme, doğum sonrası iyileşme sürecinin doğal bir parçası olarak değerlendirilmelidir."

"HAMİLELİK KİLOLARININ VERİLMESİNİ KOLAYLAŞTIRIYOR"

Emzirmenin metabolizma üzerindeki olumlu etkilerine de değinen Op. Dr. Nadir Cömert, emziren annelerin günlük enerji ihtiyacının yaklaşık 500 kalori arttığını belirterek şöyle konuştu,"Bu enerji ihtiyacının bir bölümü besinlerden karşılanırken, önemli bir kısmı gebelik döneminde depolanan yağlardan sağlanır. Böylece anneler doğum sonrası dönemde gebelikte aldıkları kiloları daha kolay verebilir. Düzenli emzirmenin, uygun şartlar sağlandığında doğumdan sonraki ilk haftalarda doğal aile planlamasına da katkı sağlayabileceği bilinmektedir. Ancak gebelikten korunma konusunda mutlaka kadın hastalıkları ve doğum uzmanına danışılması gerekir."

Op. Dr. Nadir Cömert, Dünya Sağlık Örgütü'nün önerilerine de dikkat çekerek, bebeklerin yaşamın ilk altı ayında yalnızca anne sütüyle beslenmesinin, sonrasında ise uygun ek gıdalarla birlikte emzirmenin iki yaş ve üzerine kadar sürdürülmesinin hem anne hem de bebek sağlığı açısından önemli faydalar sağladığını ifade etti.