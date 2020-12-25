Çocukları maske takmayınca onu bırakıp tatile gittiler

Bu ayın başında ABD’de seyahat etmek isteyen bir ailenin 2 yaşındaki kızları maske takmayı reddedince uçaktan ayrılmaları istendi.

Kalbinin kırık olduğunu söyleyen anne Eliza Orban, tatile çıkarken kızlarını yanlarına alamadığını söylediği video viral oldu.

Videoda Eliza “İki yaşındaki kızımız maske takmayı reddettiği için uçaktan kovulduk” dedi. Çift, yollarına farklı bir havayolu şirketiyle devam etti.

Instagram’da bir paylaşım yapan Eliza “Kızımızı yanımıza alamamak kalbimizi kırdı. Havayolu şirketini aramaya çalıştık ama herhangi birinden doğru düzgün bir cevap alamadık” dedi.

Eliza paylaşımına “Kızımız evde emin ellerde. Burda olmaması çok zor olsa da etrafının ona huzur verenlerle çevrili olduğunu bilmek güzel. Başımıza gelenlerden sonra onu tekrar alamazdık. Hala kendimzi aşağılanmış ve travmatize edilmiş hissediyoruz. Ama yanımızda olan insanlardan ve benzer şeyler yaşadığını söyleyen insanlardan aldığımız mesajlar gerçekten çok güzel. Bize pandemide seyahat ettiğimiz için moron diyen insanlar, lütfen fotoğrafı kaydırın ve yapılan resmi bilgilendirmeyi görün. Her gün yüzbinlerce insan sehayat ediyor" sözleriyle devam etti.

Çifti uçaktan kovan havayolu şirketi United Airlines sözcüsü ise LadBible’a yaptığı açıklamada “Çalışanlarımızın ve müşterilerimizin sağlığı ve güvenliği bizim için en önceliklidir. Bu nedenle 2 yaş ve üzeri herkesin maske takması zorunldur. Bu prosedürler dünyanın tüm büyük havayolu şirketlerinde uygulanıyor” dedi.



