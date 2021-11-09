Çocukların hayal dünyasını genişleten 150 TL altı eğitici oyuncak önerileri

Çocuklar için oyun keşif ve öğrenme aracıdır. Onları yetişkinlik dönemlerine bu oyunlar hazırlar. Oyuncakların temel hedefi çocukların zamanını daha keyifli hale getirirken öğrenme süreçlerini pekiştirmektir. Eğitici oyuncaklar başlığı altında toplayabileceğimiz bu tarz oyuncak seçeneklerinin belli başlı özellikleri barındırması gerekir. Öncelik oyuncakların çocukların bedensel ve zihinsel gelişimlerini yaşına uygun bir şekilde desteklemesidir. Çocuklarınızın hayal güçlerini destekleyecek ve eğlenirken öğrenmelerini sağlayacak oyuncak tavsiyelerimize göz atmak ister misiniz?

1. Küçük büyük bütün çocuklara: Lego

Çocuklar, hayal dünyası ve oyuncak kelimelerini tam anlamıyla bir araya getirebilmeyi başaran kim var? Elbette Lego! 1932 yılından beri oyuncak dünyasının en sevileni olduğu gibi en çok taklit edilenleri arasında olmayı da başaran Lego'nun kendine ait evreni oldukça geniş. Yeni tasarımlar büyüklere de hitap etmeye başladı. Hatta Lego filmleri ve belgeselleri çekildi, tasarım yarışmaları bile yapılıyor! Rengarenk ve minicik parçaları birleştirerek yapabilecekleriniz hayal gücünüz kadar sınırsız. Çocuklarınız için de öyle! Başlangıç için Lego Classic Yaratıcı Parçalar setini öneriyoruz. Çocuğunuzun 221 parçalık bu setle neler neler yarattığını görünce şaşıracaksınız.

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2. Kule oyununu hangi çocuk sevmez?

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Üst üste konulduğunda 95 santimetre yüksekliğinde bir kule yapabileceğiniz Rossie'nin Tanny Kule oyunu, 18 ay ve üzerindeki çocuklar için tasarlanmış. 10 değişik renkte küpten oluşuyor. Oyuncağın her bir parçasında farklı hayvanlar ve sayılar, sayıların karşılıkları kadar da şekiller yer alıyor. Çocuğunuz bir yandan saymayı bir yandan da hayvanların isimlerini hem Türkçe hem İngilizce olarak öğrenebiliyor. Tasarımda kullanılan soft ve birbiri ile uyumlu renkler sayesinde bu oyuncak, çocukların algılarının dağılmasını da önlüyor. Oyun zamanı bittiğinde ise iç içe geçen küpler neredeyse hiç yer kaplamıyor. Çocuğunuz oyun sonrası küplerini toplayarak sorumluluk almaya alışabilir, ne dersiniz?

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3. Minik tasarımcılar burada mı?

Çocuğunuzun alet kullanma becerilerinin gelişmesini istiyor ama aletlerin ona zarar vermesinden korkuyor musunuz? Kaygınızda haklısınız, yetişkin el aletleri çocuklar için epey tehlikeli. O zaman size tehlikesiz ama eğlenceli bir set önerelim. Cabilock Çocuk Oyuncak Araçları Seti, el aletleri kutusu içinde olan birçok malzemeyi içerir. Testere, çekiç, tornavida, pense, vida, açıölçer ve diğerleri... Daha ne olsun? Hemen aklınızdaki soruyu yanıtlayalım. Oyuncak seti içerisindeki bütün parçalar çocukların güvenliği göz önüne alınarak tasarlanmış.

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4. Mıknatıslı oyun çubuklarıyla çok eğleneceksiniz

Sırada artık okullara kadar girmeyi başarmış bir oyuncak var. Temel fizik prensiplerini anlatmak için hangi materyalleri kullanırdınız? Uzun uzun aramanıza gerek yok, biz söyleyelim: Mıknatıslı denge çubukları! Bu oyun çubukları ilginizi çekti mi? Çelik küreler ve manyetik çubuklardan oluşan set sayesinde çocuğunuzla köprüler, yollar, küreler ve daha neler neler yapabilirsiniz. Küreyi çubuğa yaklaştırdığınızda çubuklar birbirlerine yapışır. Böylece istediğiniz şekli ortaya çıkarabilirsiniz. Mıknatıslı denge çubukları çocuklarınızın hayal gücünü geliştirirken basit fizik kurallarını da kavramalarını sağlar.

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5. Bunlar sizin çocukluğunuzda yoktu, değil mi?

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Yeni oyuncaklara bakıp bakıp iç geçiriyor musunuz? Nasıl da keyifli ve renkliler, kocaman halimizle biz bile oynamak istiyoruz! Neyse, en azından çocuklarımız bunlarla oynayabiliyor. Pssopp Mozaik Oyuncaklar ile çocuğunuzun içindeki sanatçıyı açığa çıkartma vakti çoktan geldi. Delikli bir zemin üzerine geçebilen renk renk boncuklar sayesinde çocuğunuz aklında olan ve çevresinde gördüğü bütün şekilleri ortaya çıkarabilir. Set içerisinde bir de şekil kılavuzu var. Dilerseniz başlangıç aşamasında bu kılavuzu kullanabilirsiniz. Geçmeli boncukları çıkararak tekrar tekrar yeni şekiller oluşturabilirsiniz.

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6. Ahşap oyuncaklar bu aralar çok popüler

Ahşap oyuncaklara olan ilgi son yıllarda epey arttı. Hem doğal olmaları hem de yıllarca kullanılabilmeleri ahşabın getirdiği bir artı. Biz de listeye Woodoy 100 Parça Renkli Ahşap Bloklar ile devam etmeye karar verdik. Kare, dikdörtgen, silindir ve üçgen gibi farklı formlardan oluşan bu setle çocuklarınız geometrik şekilleri öğrenebilir. Oyuncak aynı zamanda çocukların yaratıcılığını, odaklanma kabiliyetlerini, motor becerilerini ve el göz koordinasyonunu güçlendirir. Blokları kullanarak dilediklerini inşa edebilirler, bozabilirler ve baştan yapabilirler.

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7. Problem çözme becerileri gelişsin

Çocukların yetişkin olduklarında yaşayacakları sorunları çözerken sergileyeceği yaklaşımlar küçük yaşlarda aldıkları eğitime bağlı. Wusta Kids Eğitici Ahşap Blok Tetris Zeka Oyunu ile çocuklarınızın problem çözme becerilerini geliştirebilirsiniz. Aslında bu oyuncak pek çoğumuzun bir ara elinden bırakamadığı tetris oyununun dijital olmayan versiyonu. Oyun, ahşap bir tahta üzerine tetris bloklarını yerleştirmek üzerine dayalı. Bu sayede çocukların analitik düşünme ve strateji oluşturma gibi yeteneklerini geliştirmesi hedefleniyor. Çocuklarınız tek başına oynayabilir ya da birlikte oyunlar geliştirebilirsiniz.

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8. Robotik kodlama zaman

Gelecek şimdiden belli oldu, dünyayı robotlar yönetecek! Şaka bir yana, gelecekte robotlar hayatımızda çok daha fazla yer kaplayacak. Eğer çocuğunuzun ilgisi varsa Clementoni Walkingbot'la siz de evinizde küçük bir robot yapabilirsiniz. Kutunun içeriğinde robotu yapmak için 40 parça var. Parçaların hepsini birleştirdikten sonra robot hazır demektir. Çift akslı motoru sayesinde robot yürür ve eklemleri de hareketlidir. Kurulum kılavuzu ile çocuğunuz hem robotunu kurarken zorlanmaz hem de robotların dünyası ile ilgili bilgiler edinir. Salonunuzda dolaşan bu robotu siz de çok seveceksiniz.

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9. Evin küçük diş hekimine merhaba deyin

Evinizde küçük bir muayenehane açıyoruz. Üstelik bu sefer doktorunuz da çok tanıdık. Play-Doh Dişçi Seti ile çocuklarınız, hastasının dişlerinin bütün tedavisini yapacak. Çürükleri çekmek için oyuncak döner dolgu aleti ile başlayacak. Sonra temizlenmiş alanı doldurmak şart. Şırınga ile dolguyu yapmaya hemen başlayabilir. Hastanın hiç dişi yoksa çözüm basit. Çocuğunuz diş kalıbını kullanarak yepyeni dişleri hazırlayabilir. Set içerisinde diş ipi, ayna, sond, cımbız, diş macunu sıkan diş fırçası gibi dişçilik ve diş temizleme aletleri ile değişik renklerde oyun hamurları var.

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10. Öğrenmek sıkıcı olmamalı



Öğrenmenin binbir türlü yolu var. Yani illaki sıkıcı olmak zorunda değil! Ses Creative Şekilleri Öğreniyorum da öğrenme sürecini eğlenceye çeviren oyuncaklar arasında. 16 resim kartı ve birbirinden farklı 300 çıkartmadan oluşan bu setle çocuklarınızın el göz koordinasyonu, ince motor becerileri ve düşünme yetileri gelişir. Ayrıca yaratıcılığı desteklenir. Doğru çıkartmaları doğru resimlerle eşleştirmeye çalışan çocuğunuz kare, daire, üçgen, dikdörtgen ve altıgen gibi geometrik şekilleri de öğrenir. Üstelik bunları yaparken de hiç sıkılmaz.

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