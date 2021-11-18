Çocukların hayal gücünü geliştiren, eğlenceli ve uygun fiyatlı ürünler

Çocuğun yaşına uygun olarak seçilen oyuncaklar, gelişimlerini olumlu yönde etkiler. Çünkü çocuklar iç dünyalarını oyun oynayarak yansıtırlar. Ayrıca dış dünyayı nasıl algıladıklarını da oynadıkları oyunlarda görebiliriz. Bu nedenle doğru seçilen oyuncaklar; çocukların kendilerini ifade etmelerine, hayal dünyalarının zenginleşmesine, kendisini keşfetmesine, psiko-motor becerilerinin gelişmesine, öz yeterlilik ve öz güven kazanmasına yardım eder. Ancak oyuncak seçerken yaşına uygun olması kadar oyuncağın kalitesine ve kullanılan materyallere de dikkat etmek gerekir. Çocuklarınızın her yönden gelişimine destek olacak en güzel oyuncakları sizler için araştırdık. Üstelik bu oyuncaklar 18.11.2021 tarihine kadar %40'a varan indirimlerle sizleri bekliyor. Sadece Prime üyelerinin faydalanabileceği bu kampanyaya dahil olan ürünleri gelin, birlikte inceleyelim.

1. 4 farklı kalıbı ile Frozen Kovalı Kinetik Kum

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Çocuğunuzun hayal dünyasını geliştirecek en güzel oyuncaklardan biri, Frozen Kovalı Kinetik Kum. Disney lisanslı oyuncak, Frozen Karlar Ülkesi karakterlerinin ve film sahnelerinin baskılarıyla hazırlanan tematik bir ürün. Kinetik kumları şekillendiren çocuğunuzun yaratıcılığını geliştirir ve sakinleşmesine imkan tanır. İçinde bulunan kalıplar ise hayal gücünü artırır. Yapışmayan, kurumayan, dağılmayan ve kirlenmeyen ürün; uzun süre kullanılabilir. Son yıllarda anaokulu ve kreşlerde sıkça tercih edilen kinetik kum, motor becerileri ve el kaslarını güçlendirir, duyusal gelişimi destekler.

Grup halinde ya da yalnız oynanabilen bu eğlenceli Frozen Kovalı Kinetik Kum ile ilgili detaylı bilgi almak ve sipariş oluşturmak için buraya tıklayabilirsiniz.

2. Yaratıcılığı artıran Art Craft Kum Ev

Art Craft Kum Ev ile çocuğunuzun hayal dünyasını serbest bırakmaya ne dersiniz? Kurumayan ve sıkılabilen oyun kumu sayesinde çocukların istedikleri gibi ev inşa etmelerini sağlayan kum ev, 3 yaş ve üzeri çocuklar için uygun bir oyuncak. Çocuğunuzun sağlığına zarar verebilecek malzemeler barındırmayan ürün, tuğlaları istedikleri gibi kesip birleştirebilecekleri bir formda. Ürün, bu sayede hem çocuklara el ve motor becerisi kazandırır hem onların hayal güçlerinin gelişmesini sağlar.

Natural oyun kumu ve birçok parçadan oluşan Art Craft Kum Ev'i satın almak için sizi böyle alalım.

3. Bebekler için en iyisi: Can Oyuncak Vakumlu Paket Çıngırak Seti

Çıngıraklı oyuncaklar, çıkardıkları sesler sayesinde bebeklerin ilgisini çeker. Neden sonuç ilişkisi kurmalarına yardım eder. Can Oyuncak Vakumlu Paket Çıngırak Seti, kaliteli materyali ile bebeğinizin gelişimine destek olur. Farklı ve dikkat çekici renkleri ile bebeğinizin görme duyusunun gelişimini destekleyen ürün, el denetimi ve göz uyumunu da geliştirmeye imkan tanır. Bebeğinizin dikkatini toplamasını ve şekilleri tanımasını sağlar. Bebeğin oyuncağın başladığı yeri kavramasına yardım eder.

Kavrama ve motor becerilerinin de gelişimini destekleyen Can Oyuncak Vakumlu Paket Çıngırak Seti'ni satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

4. El becerileri için Frozen 2- DISNEY ZD-SET01 Zıplayan Hamur

Okul öncesi aktiviteler için tercih edebileceğiniz Frozen 2- DISNEY ZD-SET01 Zıplayan Hamur, çocuğunuzun hem el becerisini geliştiriyor hem de hayal gücünü ve yaratıcılığını arttırıyor. Disney lisanslı olan oyun hamuru, eğitici özelliğinin yanı sıra çocuğunuzun gizli yeteneklerini keşfetmesine de yardımcı oluyor. Çocukların çeşitli şekiller üretip fırlatarak el ve kol egzersizi yapmasını sağlayan oyun hamuru, canlı renkleriyle eğlenceyi arttırıyor.

3 farklı rengi ile çocuğunuza el becerileri kazandıracak olan Frozen 2- DISNEY ZD-SET01 Zıplayan Hamur'u detaylı incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

5. Sanatsever çocuklar için Princess Kum Boyama Seti DS-08

Çocuğunuzun daha eğlenceli bir şekilde vakit geçirmesini sağlayan Princess Kum Boyama Seti DS-08, sizin için seçtiğimiz diğer ürün. Yeni nesil oyunlardan biri olan kum boyama; çocukların renkleri öğrenmesine, ince kas becerilerinin artmasına, zeka gelişimlerinin ve zihinsel becerilerinin desteklenmesine yardım ediyor. Bu aktivitede çocuk, kart üzerinde önceden kazınan resimleri, harfleri ya da sayıları kum ile renklendiriyor. Bu esnada hayal gücü gelişen çocuk, hangi renkleri seçeceğine karar verirken bir sonraki adımı da düşünmek durumunda kalıyor. Bu sayede renk uyumu algısı ve koordinasyonu da gelişiyor. Ayrıca ileride sağlıklı karar almayı, sabretmeyi ve emek harcamayı öğrenmesine de yardım ediyor.

Sanatsal faaliyetlere karşı yatkınlık kazanmasını da sağlayan Princess Kum Boyama Seti DS-08 için buraya tıklayabilirsiniz.

6. Eğlence ve eğitim 4M Topkek Kumbara ile bir arada

Çocuğunuzu hem eğlendirecek hem de ona tasarruf alışkanlığı kazandıracak bir ürüne ne dersiniz? 4M Topkek Kumbara, hayal gücü ile eğitimi birleştirerek çocuğunuzun daha eğlenceli bir şekilde vakit geçirmesini sağlıyor. Set içinde yer alan malzemeler ile çocuğunuzun yaratıcılığını geliştiren ürün, aynı zamanda bir kumbara! Bu sayede para biriktirmeleri için motivasyon da sağlıyor. Üstelik emek vererek ortaya çıkardıkları bu eğlenceli kumbarayı hediye olarak arkadaşlarıyla da paylaşabilirler. Sanatsal gelişimlerine de katkı sağlayan ürün, çocuğunuzun kişisel eseri olacak.

4M Topkek Kumbara ile ilgili detaylı bilgi almak için sizi böyle alalım.

7. Yaratıcı çocuklara Çiftlik Hamur Set

Oyun hamurları; çocukları sakinleştiren, içindeki duygu ve düşünceleri dışa vurmalarını sağlayan, yaratıcılıklarını güçlendiren, ince motor gelişimini destekleyen, algıladığını yorumlamasına yardım eden, renkleri ve şekilleri ayırt etmesini sağlayan en iyi oyuncaklardan biri. Sağlık testlerinden geçen Çiftlik Hamur Set, çocuğunuzun hayal gücünü kullanmasına ve öz güven kazanmasına yardım ediyor. Set içinde yer alan 4 farklı renkteki hamur ve 8 ayrı kalıp ile çiftliği şekillendirmesini sağlıyor. 3 yaş ve üzerindeki çocukların oynaması için uygun olan ürünün yetişkin gözetiminde kullanılmasını tavsiye ediyoruz.

Çocuğunuzu üretmeye teşvik eden Çiftlik Hamur Set'i satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

8. Öğrenmeyi pekiştiren Dinozor Dişçi Oyun Hamur Set

Ağız bakım alışkanlığı küçük yaşlarda kazandırıldığı için zamanında verilen eğitimler oldukça önemli. Dinozor Dişçi Oyun Hamur Set, çocuğunuzu eğlendirirken aynı zamanda ağız sağlığını öğrenmelerine de yardım ediyor. Oyun hamurlarını kullanarak kalıplarda dişleri üreten çocuklar, ağız bakımını ve diş sorunlarını öğreniyor. 5 farklı renkte oyun hamuru ve çeşitli aksesuarları ile keyifli bir aktivite sağlayan set, çocuklara el becerisi kazandırırken hayal güçlerinin zenginleşmesine de yardım ediyor. 3 yaş ve üzerindeki çocuklara hitap eden ürünün ebeveyn kontrolünde kullanılmasını tavsiye ediyoruz.

Dinozor Dişçi Oyun Hamur Set'i satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

9. Her yaşa uygun Polesie 774 Oyuncak Kum Kalıpları



Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Sağlam plastikten üretilen Polesie 774 Oyuncak Kum Kalıpları, her yaştan çocuk için uygun. Yaz aylarında çocuklarınızın sahilde kumlarla yaratıcı şekiller oluşturmasını sağlayan kalıpları dilerseniz ev ortamında da kullanabilirsiniz. Kinetik kumlarla yazın keyfini eve getirerek çocuğunuzun kalıplarla yaratıcı desenler ortaya çıkarmasına yardım edebilirsiniz. Detaylı ve özgün bir tasarıma sahip olan kalıpları sağlığa zararlı madde içermediği için rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Çarpıcı renkleri ile dikkat çeken ürünün her kalıbında ayrı bir desen var. Dayanıklı materyal ile üretildiği için kalıplar formunu ve rengini uzun süre korur.

Çocuğunuzun el becerilerini geliştirerek yaratıcılıklarını artıracak Polesie 774 Oyuncak Kum Kalıpları'nı detaylı incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Kampanya kapsamında yer alan diğer ürünleri incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

