Çocukların kıyafetlerini böyle temizliyorsanız hata yapıyorsunuz! Uzmanlar uyardı...

Çocuklarımızın hassas ciltleri bakterilerden olumsuz etkilenmesin diye giydikleri kıyafetlerin de son derece temiz ve hijyenik olması çok önemli. Günlük hayatımızda kendimiz için kullandığımız deterjan ve yumuşatıcılar alerjik reaksiyonlara sebep olabiliyor. Bu nedenle çocuklarımız için onlara uygun olan yıkama ürünlerini tercih etmemiz gerekiyor. Peki, tercih ederken nelere dikkat etmeliyiz ve kıyafetlerini nasıl yıkamalıyız? İşte bütün detaylar…

DETERJAN SEÇİMİ YAPARKEN BU DETAYI ATLAMAYIN!

Çocuklarınızın kıyafetlerini yıkamak için deterjan seçimi yapacağınız zaman en hoş kokanı değil, en iyi temizleyeni ve en sağlıklı olanı tercih etmelisiniz.

Asla kimyasal içermemeli! Kimyasal maddeler cilde hem zarar verir hem de cildi tahriş eder. Bitkisel ve organik deterjanları seçmeye özen göstermelisiniz.

Mutlaka anti alerjik özelliği olması gerekir. Hassas ciltleriyle uyumlu tasarlanmış bir deterjan olmalı!

Deterjan kullanmak istemiyorsanız sabun tozu çok iyi bir alternatiftir. Özellikle yeni doğanlar için kolay durulanabilir olması sebebiyle tercih edilebilir.

ÇAMAŞIR MAKİNESİNDE ISI AYARINI YAPIN

Ne kadar sıcak derecede yıkarsam o kadar temiz olur düşüncesi doğru değil. 60 derecenin üzerinde yıkadığınız zaman çamaşırlar daha temiz olmuyor. Çünkü yüksek ısının yerine asıl hijyeni sağlayan şey deterjan!