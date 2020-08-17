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Çocukların kıyafetlerini böyle temizliyorsanız hata yapıyorsunuz! Uzmanlar uyardı...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Çocuklarımız söz konusu olduğunda her konuda çok dikkatli olmamız gerekir. Sürekli kirlenen çocuk kıyafetleri gelişigüzel bir şekilde temizlenmez. Öyle bizimkilerin arasına atayım da yıkansın demek maalesef olmuyor. Onların kirli çamaşırlarını ayrı ve farklı deterjanlarla yıkamak gerekiyor. Çocuklarınızın kıyafetlerini yıkama konusunda işaretleriniz varsa püf noktalarımızı kaçırmayın!

Çocukların kıyafetlerini böyle temizliyorsanız hata yapıyorsunuz! Uzmanlar uyardı...

Çocuklarımızın hassas ciltleri bakterilerden olumsuz etkilenmesin diye giydikleri kıyafetlerin de son derece temiz ve hijyenik olması çok önemli. Günlük hayatımızda kendimiz için kullandığımız deterjan ve yumuşatıcılar alerjik reaksiyonlara sebep olabiliyor. Bu nedenle çocuklarımız için onlara uygun olan yıkama ürünlerini tercih etmemiz gerekiyor. Peki, tercih ederken nelere dikkat etmeliyiz ve kıyafetlerini nasıl yıkamalıyız? İşte bütün detaylar…

DETERJAN SEÇİMİ YAPARKEN BU DETAYI ATLAMAYIN!

Çocuklarınızın kıyafetlerini yıkamak için deterjan seçimi yapacağınız zaman en hoş kokanı değil, en iyi temizleyeni ve en sağlıklı olanı tercih etmelisiniz.

  • Asla kimyasal içermemeli! Kimyasal maddeler cilde hem zarar verir hem de cildi tahriş eder. Bitkisel ve organik deterjanları seçmeye özen göstermelisiniz.

  • Mutlaka anti alerjik özelliği olması gerekir. Hassas ciltleriyle uyumlu tasarlanmış bir deterjan olmalı!

  • Deterjan kullanmak istemiyorsanız sabun tozu çok iyi bir alternatiftir. Özellikle yeni doğanlar için kolay durulanabilir olması sebebiyle tercih edilebilir.

ÇAMAŞIR MAKİNESİNDE ISI AYARINI YAPIN

Ne kadar sıcak derecede yıkarsam o kadar temiz olur düşüncesi doğru değil. 60 derecenin üzerinde yıkadığınız zaman çamaşırlar daha temiz olmuyor. Çünkü yüksek ısının yerine asıl hijyeni sağlayan şey deterjan!

  • Beyaz ve günlük kullandığınız çocuk kıyafetlerini 40 derecede yıkamak uygun olur.

  • Renkli ve hassas çamaşırlar için ise 30 derece yeteri kadar hijyen sağlar.

  • Daha yüksek dereceler çocuklarınızın kıyafetlerinin kısa sürede yıpranmasına sebep olur.

  • Yeni nesil çamaşır makinelerinde bulunan ve ekstra durulama özelliği olan çocuk kıyafetleri için tasarlanmış yıkama programları kullanılabilir.

  • Ayrıca çorap gibi küçük eşyaları için çamaşır yıkama filelerinden kullanmak da işinizi kolaylaştırabilir.

LEKELİ KIYAFETLER İÇİN ÖNCE ELDE YIKAMA!

Çocuklarınızın lekeli kıyafetleri için güçlü leke çıkarıcılar kullanmaya yönelmeyin.

  • Makineye atmadan önce elde yıkama yapın.

  • Kurumuş lekenin üzerinden bir fırça ile geçebilirsiniz.

  • Sonrasında deterjanından koyduğunuz suyun içinde biraz bekletin.

  • En son olarak da makinede yıkayın.

YENİ KIYAFETLERİ GİYDİRMEDEN ÖNCE YIKAMAK GEREKİR Mİ?

Paketli bir şekilde yeni aldığınız çocuk kıyafetlerini kullanmadan önce yıkamakta fayda var.

Yeni kıyafetleri yıkayarak hem kimyasallardan hem de üzerinde oluşmuş olabilecek bakterilerden arındırmış olursunuz.

Bu sebeple çocuğunuza yeni bir kıyafet aldığınızda özel deterjanıyla birlikte yıkamadan giydirmemeye dikkat ederseniz çocuğunuzu bakterilerden ve olası alerjik reaksiyonlardan uzak tutmuş olursunuz.

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