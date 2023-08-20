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Çocuklarını gözlerden uzak büyütüyordu! Emrah çocuklarıyla poz verdi

20.08.2023 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küçük Emrah olarak tanınan ünlü şarkıcı Emrah, sosyal medya hesabından son halini ve çocuklarını paylaştı. Eşi Sibel Kirer’den boşanan Emrah velayetleri annelerinde olan çocukları Elyesa ve Eleysa'yı gözlerden uzak büyütüyordu. Şarkıcı Emrah’ın sır gibi sakladığı çocuklarını paylaşmasına beğeni yağdı.

2014 yılında nikah masasına oturan şarkıcı Emrah ve Sibel Kirer'in iki çocuğu vardı. 2014'te oğulları Elyesa, 2017'de de kızları Eleysa'yı kucaklarına alan çift geçtiğimiz yıllarda boşandı. Emrah velayetleri annede olan çocuklarını gözlerden uzak büyütmeyi tercih ediyordu.

Şarkıcı Emrah son olarak oğlu ve kızıyla paylaşım yapınca herkesi şaşırttı.

Geçtiğimiz aylarda görüşmediği oğlu Tayfun'un evlenmesi ile gündeme gelen Emrah, paylaşımına "Canım derim, kanım derim, kalbim derim, nefesim derim" notunu düştü.

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52 yaşındaki şarkıcı, Instagram'dan son halini de yayınladı. Takipçileri şarkıcıya yorum yağdırdı. Daha önce de yüzündeki değişimle çok konuşulan Emrah'ın, botoks ve dolgu yaptığı iddia edilmişti.

Ekran Alıntısı


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