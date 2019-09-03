Çocukluk arkadaşımız tebeşiri bir de evdeki problemlerinizin çözümlerinde kullanın

Evinizdeki ve etrafınızdaki sık karşılaşılan sorunlarla mücadele etmek için tebeşir kullanabileceğiniz farklı yollar bulduk.

SİNİR BOZUCU YAĞ LEKELERİNİ ÇIKARIN

Kızarmış patates, pizza, hamburger... Hepimiz yağlı abur cuburları yemeyi seviyoruz. Yemeklerden damlayan yağ lekeleri ise oldukça sinir bozucu. Ancak tebeşiriniz varsa dert etmeye gerek yok. Problemli bölgeyi tebeşirle ovalayın 10 dakika bekleyin. Daha sonra her zamanki gibi makinede yıkayın. Tebeşir yağı emecek ve yağ izini ortadan kaldıracaktır.

GÜMÜŞLERİNİZİ VE MUTFAK EŞYALARINIZI PARLATIN

Gümüş kaşık ve mutfak eşyaları zamanla parlaklıklarını kaybedecektir. Bunun önüne geçmek için çatal bıçaklarınızın ve gümüş eşyalarınızın yanına bir tebeşir parçası koyun. Gümüş nemden ve kirden dolayı kararır, tebeşir nemi emmeye yardımcı olacaktır.

GARDIROPTAKİ KÖTÜ KOKULARDAN KURTULUN

Ne kadar havalandırsanız da kıyafetlerinizi temiz bıraksanız da küf kokusunun önüne geçemediğiniz zamanlar olabiliyor. Gözenekli dokusuyla tebeşir dolabınızdan hem küfü hem de kokuyu arındıracaktır. Bir kese içine birkaç tebeşir koyun ve kıyafetlerinizin arasına yerleştirin.