Çocukluk arkadaşımız tebeşiri bir de evdeki problemlerinizin çözümlerinde kullanın

Evinizdeki ve etrafınızdaki sık karşılaşılan sorunlarla mücadele etmek için tebeşir kullanabileceğiniz farklı yollar bulduk.
SİNİR BOZUCU YAĞ LEKELERİNİ ÇIKARIN
Kızarmış patates, pizza, hamburger... Hepimiz yağlı abur cuburları yemeyi seviyoruz. Yemeklerden damlayan yağ lekeleri ise oldukça sinir bozucu. Ancak tebeşiriniz varsa dert etmeye gerek yok. Problemli bölgeyi tebeşirle ovalayın 10 dakika bekleyin. Daha sonra her zamanki gibi makinede yıkayın. Tebeşir yağı emecek ve yağ izini ortadan kaldıracaktır.
GÜMÜŞLERİNİZİ VE MUTFAK EŞYALARINIZI PARLATIN
Gümüş kaşık ve mutfak eşyaları zamanla parlaklıklarını kaybedecektir. Bunun önüne geçmek için çatal bıçaklarınızın ve gümüş eşyalarınızın yanına bir tebeşir parçası koyun. Gümüş nemden ve kirden dolayı kararır, tebeşir nemi emmeye yardımcı olacaktır.
GARDIROPTAKİ KÖTÜ KOKULARDAN KURTULUN
Ne kadar havalandırsanız da kıyafetlerinizi temiz bıraksanız da küf kokusunun önüne geçemediğiniz zamanlar olabiliyor. Gözenekli dokusuyla tebeşir dolabınızdan hem küfü hem de kokuyu arındıracaktır. Bir kese içine birkaç tebeşir koyun ve kıyafetlerinizin arasına yerleştirin.
ARAÇ GEREÇLERİNİZİN PASLANMASINI ÖNLEYİN
Oksidasyon doğal bir süreçtir. Ancak tebeşir kullanarak pas lekelerinizin önüne geçebilirsiniz. Örneğin makas gibi araç gereçlerin yer aldığı bir kutuya birkaç tebeşir parçası atın ve havadaki tüm nemi emmelerini sağlayın. Ek ipucu: Bir tornavida kullanırken, tebeşir alın ve aletin küçük ucuna sürün. Bu, vidaları daha hızlı sökmeniz veya vidalamanıza yardımcı olur ve tornavidanın kaymasını önler.
KARINCALARI UZAKLAŞTIRIN
Karıncalar zararsız olsa da özellikle mutfak bölgesinde görülmeleri sıkıntı oluşturabiliyor. Uzaklaştırmak için bir tebeşir alın kapınıza, pencerelere ya da karıncaların gelebilecekleri noktalara tebeşir kullanın. Ve sihrin gerçekleşmesini izleyin.
BEYAZLARINIZI SARI LEKELERDEN KORUYUN
Deterjana ne kadar para öderseniz ödeyin, çamaşırlarınızı yıkama talimatına göre yıkayın yine de sararan kıyafetlerinizden kurtulamazsınız. Tebeşir beyazlığı korumaya ve sararan kıyafetlerinizi beyazlatmaya yarayacaktır. En çok sararan yaka kısmına tebeşiri sürtün 10 dakika bekletin ve sonra yıkayın.
DUVARLARINIZDAKİ LEKELERİ HIZLA ONARIN
Çocuklu veya evcil hayvanlarınız varda duvarlarınızın ne kadar hızlı kirlendiğini en iyi siz bilirsiniz. Hatta yemek pişirmek gibi durumlarda tavanlarınız bile lekelenebilir. Duvarlarınızın / tavanlarınızın rengine uygun bir tebeşir parçası alın ve lekeleri ovalayın. Tebeşirleri duvarınızdaki küçük çatlaklara ve sıyrıklara da uygulayarak bunların kaybolmasını sağlayabilirsiniz.
TIRNAKLARINIZI SAĞLIKLI VE TEMİZ TUTUN
Ev sorunlarının yanından güzellik rutinize de tebeşir ekleyebilirsiniz. Tırnak uçlarınıza biraz tebeşir uyugulayın ve manikürlü görünmesini sağlayın.
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