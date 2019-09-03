KADIN

Çocukluk arkadaşımız tebeşiri bir de evdeki problemlerinizin çözümlerinde kullanın

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
KENDİN YAP HABERLERİ  | 03.09.2019 09:26 | Son Güncelleme

Çocukluğumuzdan beri arkadaşımız olan tebeşirin göründüğünden daha fazla marifeti olduğunu bilmiyorduk. Bu gözenekli bir çeşit kireç taşı olan tebeşir, ev sorunları söz konusu olduğunda harikalar yaratabilir. İşte hem zamandan hem de paradan tasarruf edebileceğiniz tebeşirin kullanım alanları.

Çocukluk arkadaşımız tebeşiri bir de evdeki problemlerinizin çözümlerinde kullanın

Evinizdeki ve etrafınızdaki sık karşılaşılan sorunlarla mücadele etmek için tebeşir kullanabileceğiniz farklı yollar bulduk.

SİNİR BOZUCU YAĞ LEKELERİNİ ÇIKARIN

1

Kızarmış patates, pizza, hamburger... Hepimiz yağlı abur cuburları yemeyi seviyoruz. Yemeklerden damlayan yağ lekeleri ise oldukça sinir bozucu. Ancak tebeşiriniz varsa dert etmeye gerek yok. Problemli bölgeyi tebeşirle ovalayın 10 dakika bekleyin. Daha sonra her zamanki gibi makinede yıkayın. Tebeşir yağı emecek ve yağ izini ortadan kaldıracaktır.

GÜMÜŞLERİNİZİ VE MUTFAK EŞYALARINIZI PARLATIN

2

Gümüş kaşık ve mutfak eşyaları zamanla parlaklıklarını kaybedecektir. Bunun önüne geçmek için çatal bıçaklarınızın ve gümüş eşyalarınızın yanına bir tebeşir parçası koyun. Gümüş nemden ve kirden dolayı kararır, tebeşir nemi emmeye yardımcı olacaktır.

GARDIROPTAKİ KÖTÜ KOKULARDAN KURTULUN

3

Ne kadar havalandırsanız da kıyafetlerinizi temiz bıraksanız da küf kokusunun önüne geçemediğiniz zamanlar olabiliyor. Gözenekli dokusuyla tebeşir dolabınızdan hem küfü hem de kokuyu arındıracaktır. Bir kese içine birkaç tebeşir koyun ve kıyafetlerinizin arasına yerleştirin.

ARAÇ GEREÇLERİNİZİN PASLANMASINI ÖNLEYİN

4

Oksidasyon doğal bir süreçtir. Ancak tebeşir kullanarak pas lekelerinizin önüne geçebilirsiniz. Örneğin makas gibi araç gereçlerin yer aldığı bir kutuya birkaç tebeşir parçası atın ve havadaki tüm nemi emmelerini sağlayın. Ek ipucu: Bir tornavida kullanırken, tebeşir alın ve aletin küçük ucuna sürün. Bu, vidaları daha hızlı sökmeniz veya vidalamanıza yardımcı olur ve tornavidanın kaymasını önler.

KARINCALARI UZAKLAŞTIRIN

5

Karıncalar zararsız olsa da özellikle mutfak bölgesinde görülmeleri sıkıntı oluşturabiliyor. Uzaklaştırmak için bir tebeşir alın kapınıza, pencerelere ya da karıncaların gelebilecekleri noktalara tebeşir kullanın. Ve sihrin gerçekleşmesini izleyin.

BEYAZLARINIZI SARI LEKELERDEN KORUYUN

6

Deterjana ne kadar para öderseniz ödeyin, çamaşırlarınızı yıkama talimatına göre yıkayın yine de sararan kıyafetlerinizden kurtulamazsınız. Tebeşir beyazlığı korumaya ve sararan kıyafetlerinizi beyazlatmaya yarayacaktır. En çok sararan yaka kısmına tebeşiri sürtün 10 dakika bekletin ve sonra yıkayın.

DUVARLARINIZDAKİ LEKELERİ HIZLA ONARIN

7

Çocuklu veya evcil hayvanlarınız varda duvarlarınızın ne kadar hızlı kirlendiğini en iyi siz bilirsiniz. Hatta yemek pişirmek gibi durumlarda tavanlarınız bile lekelenebilir. Duvarlarınızın / tavanlarınızın rengine uygun bir tebeşir parçası alın ve lekeleri ovalayın. Tebeşirleri duvarınızdaki küçük çatlaklara ve sıyrıklara da uygulayarak bunların kaybolmasını sağlayabilirsiniz.

TIRNAKLARINIZI SAĞLIKLI VE TEMİZ TUTUN

8

Ev sorunlarının yanından güzellik rutinize de tebeşir ekleyebilirsiniz. Tırnak uçlarınıza biraz tebeşir uyugulayın ve manikürlü görünmesini sağlayın.


160 kamyon toprak çıktı, araçlar hala meydana çıkmadı 160 kamyon toprak çıktı, araçlar hala meydana çıkmadı
Bir de bunu deneyin! Makineye iki fincan kahve koyun ve çalıştırınBir de bunu deneyin! Makineye iki fincan kahve koyun ve çalıştırın
Halıya döktüğü ağdayı bakın nasıl çıkardı?Halıya döktüğü ağdayı bakın nasıl çıkardı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
tebeşir kullanımı ev sorunlarında tebeşir

En Çok Okunan Haberler

Fuhuştan gözaltına alınan damat adayı evlendi

Fuhuştan gözaltına alınan damat adayı evlendi

Ünlü oyuncu cinsiyet değiştirdi! İşte son hali...

Ünlü oyuncu cinsiyet değiştirdi! İşte son hali...

Anne sakin doğum istedi, bebek doğum anında uyuyakaldı

Anne sakin doğum istedi, bebek doğum anında uyuyakaldı

Son yıllarda moda oldu ama devamlı kullanımı...

Son yıllarda moda oldu ama devamlı kullanımı...

Herkesin sorunu olan istenmeyen bölgesel yağlara soğuk çözüm

Herkesin sorunu olan istenmeyen bölgesel yağlara soğuk çözüm

Sonbahar depresyonuna karşı 'acı' reçete

Sonbahar depresyonuna karşı 'acı' reçete

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Hadi yapıştıralım, evde ağda hazırlıyoruz!

Hadi yapıştıralım, evde ağda hazırlıyoruz!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Beyaz saçları yok eden anneanne yöntemi karışım

Beyaz saçları yok eden anneanne yöntemi karışım

Saç Düzleştiriciyle Yapabileceğiniz 13 Farklı Saç Modeli

Saç Düzleştiriciyle Yapabileceğiniz 13 Farklı Saç Modeli

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Koyu renk kıyafetleriniz mi soldu? Eski haline getirmek için kahve kullanın

Bir de bunu deneyin! Makineye iki fincan kahve koyun ve çalıştırın

Halısına ağda döktü bulduğu yöntem beğeni topladı

Halıya döktüğü ağdayı bakın nasıl çıkardı?

Ayakkabılarınızda oluşan kırışıkları gidermenin kolay yolu!

Viral oldu! Sizin de ayakkabınız böyleyse...

Dolabınızda duran sirkenin nelere iyi geldiğini görünce çok şaşıracaksınız

Dolabınızda duran sirkenin nelere iyi geldiğini görünce çok şaşıracaksınız

Evinizi karıncalar mı bastı, işte doğal kurtulma yöntemi

Evinizi karıncalar mı bastı, işte doğal kurtulma yöntemi

Hepimizin sorunu küf! Peki tebeşirle önleyebileceğinizi biliyor muydunuz?

Keşke bunu daha önce bilseydik!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.