Çocukluk hayali 4x4 elektrikli aracı 3 yılda yaptı

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde yaşayan ilkokul mezunu Murat Ali Aka, eski araçlardan biriktirdiği parçaları birleştirerek çocukluk hayali olan 4x4 aracı, hem elektrik hem de benzinle çalışacak şekilde yaptı.

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde yaşayan 38 yaşındaki ilkokul mezunu Murat Ali Aka, eski araçlardan biriktirdiği parçaları birleştirerek kendine özgü bir araç yaptı. Çocukluk hayali olan aracı atölyesinde 3 yılda yaptığını belirten Aka, aracın elektrik, benzin ve uzaktan kumanda ile çalıştığını söyledi. Murat Ali Aka, 80 kilometre hıza çıkabilen araca ilerleyen zamanlarda güneş enerjisi paneli koyacağını da ifade etti.

Çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini söyleyen Murat Ali Aka, “Aracım uzaktan kumandalı, arka çeker elektrikli, ön çeker benzinli. Bu benim çocukluk hayalim. Çocukken tahta arabalarla oynardım. Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim, acaba yapabilir miyim diye kendimi test ettim ve başardım ve başardığıma inanıyorum” dedi.

Aracın cep telefonunun çektiği her yere kadar uzaktan kumanda ile gidebildiğini belirten Aka, “Aracım hem 4 çeker hem de 2 çeker olarak kullanılıyor. Hem elektrikli hem benzinli hem de uzaktan kullanılabiliyor ve ayrıca da 4 çeker olarak da kullanılıyor. Aracımın üzerini güneş enerjisi paneli koyacağım ve araç giderken akülerim de aynı anda şarj olacak ve yolda giderken şarj bitme sorunu olmayacak. Yaklaşık 80 kilometre hız yapıyor. Ben ilkokul mezunuyum elektronikle uğraşıyorum. 3 yıldır bu aracın yapımına uğraşıyorum. Araca gece görüşü cihazlar yapacağım, aracın farları olmasa da gece görüşü kameralarla gidebilecek. Araç cep telefonun çektiği her yere kadar uzaktan kumanda ile gidebilecek. Kısacası bakkala ekmek almaya gönderip, geri getirebileceğim. Önümüzdeki günlerde aracımın kaporta kısmını da yapacağım” diye konuştu.