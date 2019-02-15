Çoğul gebeliklerde embriyo redüksiyonu nedir ve nasıl yapılır?

Çoğul gebeliklerde en büyük risk erken doğumdur. Rahimin tekiz gebeliklere nazaran daha erken haftada belli bir hacme ulaşması nedeniyle, rahim içindeki bebek sayısıyla orantılı olarak doğum daha erken dönemde başlar. Tekiz gebeliklerde ortalama doğum zamanı 39-40 hafta iken, ikiz gebeliklerde ortalama 35. haftada, üçüz gebeliklerde 32. haftada, dördüz gebeliklerde ise 29. haftada doğum gerçekleşir. Bu nedenle prematüreliğe bağlı yoğun bakım ihtiyacı, solunum sıkıntısı, beyin, göz veya bağırsaklarda kalıcı hasar ve ölüm gibi olumsuzluklarla karşılaşılabilir.

Çoğul gebeliklerde düşük ve büyüme geriliği ile tekiz gebeliklere göre çok daha sık karşılaşmaktayız. Doğum hemen her zaman sezaryen ile gerçekleşir. Annede gebeliğe bağlı diyabet, hipertansiyon, kansızlık, ve kolestaz gibi gebeliğe bağlı diğer hastalıkların riskleri artmıştır. Hamilelik sırasında hastanede yatış oranları ve doğumdan önce veya sonra normal dışı kanama görülme olasılığı daha yüksektir. Çoğul gebeliklerde doğumsal sakatlıklar ve genetik hastalıklar daha sık görülür. İki veya daha fazla sayıda bebek aynı kesedeyse anne karnında kayıp riski oldukça fazladır. Yine iki veya daha fazla sayıda bebek farklı kesede olup aynı plasentadan (eşten) besleniyorsa ikizden ikize transfüzyon sendromu gibi ölümcül olabilecek problemlerle karşı karşıya kalınabilir.