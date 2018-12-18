Çok fazla kahve tüketmek göğüsleri küçültüyor!

İsveç'te yapılan bir araştırmaya göre, fazla kahve içmek, çok sayıda kadında göğüs ölçüsünün küçülmesine neden olabiliyor.

İsveç'te yayımlanan The Local gazetesinin haberine göre, ülkenin güneyindeki Lund Üniversitesi'nden Onkolog Helena Jernstrom, kahve içmenin göğüs ölçüsüne önemli etkisi olabileceğini belirterek, bu etkinin kadınların yaklaşık yarısında bulunan bir genin sonucu olduğunu kaydetti. Yani küçülme süreci sadece belirli bir geni olan kadınları etkiliyor.

Günde en az 3 fincan kahvenin kanser riskini azalttığını hatırlatan Jernstrom, büyük göğüslü kadınlarda daha fazla meme kanseri teşhisi konulduğu teorisi üzerine bu araştırmayı yaptığını belirtti.

Aynı zamanda kafein içeren içeceklerin meme kanserini azalttığı da bulundu. Kafein, karsinojenik maddelerin üretiminden sorumlu olan östrojen metabolizması üzerinde pozitif bir etkiye sahiptir. Yani kafein antioksidan görevi görüyor.

Jernstrom, kahve tüketimiyle göğüs büyüklüğü arasında doğrudan bağlantı olup olmadığına baktığını ve bu bağlantıyı bulduğunu söyledi.

ERKEKLERDE TAM TERSİ

Durum erkeklerde ise tam tersi olarak seyrediyor. Düzenli kahve tüketimi erkeklerin göğüslerini büyütüyor. Jernstrom ve ekibinin 300 kadın üzerinde yaptığı araştırma, British Journal of Cancer dergisinde yayımlandı.

